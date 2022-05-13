Ретрораннеры в комбинированном стиле, баскетбольная классика, кеды с вентилируемой подошвой и еще 12 беспроигрышных летних пар.
Salomon влюбил в свои пары не только аутдор-энтузиастов, но и далеких от спорта людей. XT-Wings 2 — идеальные кроссовки для игры на контрастах в городе.
Несмотря на наличие у Hoka сильной лайфстайл-линейки, мы все же рекомендуем вкладываться именно в беговые модели One One.
Мы уже не раз рассказывали о прогрессивном швейцарском бренде. Появление On в сети Sneakerhead — еще один повод присмотреться к их кроссовкам.
Spalwart создает кроссовки по архивным образцам на заводе в Словакии. В числе поклонников бренда значится основательница Comme des Garçons Рей Кавакубо.
Из‑за растущей в последние годы популярности кроссовок Club C в тени остался другой архивный силуэт спортивного бренда — Workout Plus.
Тем, кому приелись классические Chuck Taylor, советуем присмотреться к менее тиражированному силуэту — One Star.
Veja славится не только экологичным подходом и этичным производством, но и безупречными повседневными кедами.
Некогда баскетбольная модель уже давно стала классикой повседневного стиля. Пара с красным свушем особенно хороша.
Совместное с Butter Goods переиздание архивной баскетбольной модели Slipstream. Образцовые кроссовки в винтажном стиле.
Классические и универсальные кеды под любой гардероб. Если вам нужна только одна пара на лето, то в первую очередь стоит рассмотреть Chuck 70.
Летняя интерпретация классического силуэта Basket — с верхом из кремового вельвета и вставками из замши.
Вернувшаяся из архивов модель Forum Low в беспроигрышной универсальной расцветке.
Достойная альтернатива для тех, кто ищет замену своим Reebok Club C и Nike Air Force 1.
Белые кеды из категории «не как у всех». Ключевая особенность модели французского бренда — запатентованная вентилируемая подошва.
Добротная пара для поклонников стиля преппи. Теннисный силуэт с лаконичным дизайном и комбинированным верхом.