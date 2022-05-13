Ретрораннеры в комбинированном стиле, баскетбольная классика, кеды с вентилируемой подошвой и еще 12 беспроигрышных летних пар.

Salomon Advanced XT-Wings 2

Salomon влюбил в свои пары не только аутдор-энтузиастов, но и далеких от спорта людей. XT-Wings 2 — идеальные кроссовки для игры на контрастах в городе.

Цена 15 590 р.
Hoka One One Kawana

Несмотря на наличие у Hoka сильной лайфстайл-линейки, мы все же рекомендуем вкладываться именно в беговые модели One One.

Цена 16 200 р.
On Running Cloudrunner

Мы уже не раз рассказывали о прогрессивном швейцарском бренде. Появление On в сети Sneakerhead — еще один повод присмотреться к их кроссовкам.

Цена 14 690 р.
Spalwart Marathon Trail

Spalwart создает кроссовки по архивным образцам на заводе в Словакии. В числе поклонников бренда значится основательница Comme des Garçons Рей Кавакубо.

Цена 17 970 р.
Reebok Workout Plus

Из‑за растущей в последние годы популярности кроссовок Club C в тени остался другой архивный силуэт спортивного бренда — Workout Plus.

Цена 11 990 р.
Converse One Star Pro OX

Тем, кому приелись классические Chuck Taylor, советуем присмотреться к менее тиражированному силуэту — One Star.

Цена 12 900 р.
Veja Campo Chromefree

Veja славится не только экологичным подходом и этичным производством, но и безупречными повседневными кедами.

Цена 16 190 р.
Nike Blazer Mid ’77

Некогда баскетбольная модель уже давно стала классикой повседневного стиля. Пара с красным свушем особенно хороша.

Цена 13 899 р.
Puma x Butter Goods Slipstream Lo

Совместное с Butter Goods переиздание архивной баскетбольной модели Slipstream. Образцовые кроссовки в винтажном стиле.

Цена 15 999 р.
Converse Chuck 70

Классические и универсальные кеды под любой гардероб. Если вам нужна только одна пара на лето, то в первую очередь стоит рассмотреть Chuck 70.

Цена 14 200 р.
Puma x Butter Goods Basket VTG

Летняя интерпретация классического силуэта Basket — с верхом из кремового вельвета и вставками из замши.

Цена 13 490 р.
adidas Originals Forum Low

Вернувшаяся из архивов модель Forum Low в беспроигрышной универсальной расцветке.

Цена 10 999 р.
Asics Japan S

Достойная альтернатива для тех, кто ищет замену своим Reebok Club C и Nike Air Force 1.

Цена 11 990 р.
Spring Court B2

Белые кеды из категории «не как у всех». Ключевая особенность модели французского бренда — запатентованная вентилируемая подошва.

Цена 9900 р.
Lacoste L001

Добротная пара для поклонников стиля преппи. Теннисный силуэт с лаконичным дизайном и комбинированным верхом.

Цена 15 480 р.
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