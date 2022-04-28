Сумка-пакет, юбка баллон, серьги-глаза и другие новинки месяца.
Вещь-трансформер, которую также можно носить в виде комбинезона, подняв юбку наверх.
Броские очки в футуристичном стиле для тех, кто устал от классических оправ.
Так выглядит идеальная сумка на лето — светлая, вместительная и с удобным ремешком cross body.
Два тренда в одной вещи — асимметрия и школьная эстетика (сюда так и просятся белые носки с лоферами).
Лоферы с квадратным мысом аккурат на межсезонье — после сапог и перед босоножками.
Тренд на завязки держится уже не первое лето: носить такую рубашку можно с брюками или юбками с заниженной талией.
Максимально весенняя куртка, которая разбавит базовый гардероб с джинсовками и тренчами.
Юбки баллоны — неочевидный тренд этого сезона: надо брать, пока не поздно.
Carhartt WIP знает толк в добротных овершотах. Эта яркая куртка-рубашка в рабочем стиле — очередное тому подтверждение.
Еще одна куртка-рубашка. Британские мастера Garbstore сделали ставку на плотный материал, приглушенный цвет и лаконичный дизайн.
Немецкий спортивный гигант выпустил сильную коллаборацию с парижским брендом Ami. В числе прочего советуем присмотреться к этому плащу.
У толстовок с молнией до груди есть свои плюсы. Такие особенно хороши для создания многослойных образов — например, с рубашкой или водолазкой.
Красивая рубашка для жарких летних дней — с короткими рукавами, аккуратным воротником и размытым рисунком.