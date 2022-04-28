Сумка-пакет, юбка баллон, серьги-глаза и другие новинки месяца.

Юбка с велосипедками Ushatava

Вещь-трансформер, которую также можно носить в виде комбинезона, подняв юбку наверх.

Цена 5900 р.
Очки Andy Wolf

Ненавязчивый сиреневый оттенок сделает эти очки акцентом образа.

Цена 27 400 р.
Очки A Better Feeling

Броские очки в футуристичном стиле для тех, кто устал от классических оправ.

Цена 22 900 р.
Сумка Imakebags

Так выглядит идеальная сумка на лето — светлая, вместительная и с удобным ремешком cross body.

Цена 18 300 р.
Юбка LaTrika

Два тренда в одной вещи — асимметрия и школьная эстетика (сюда так и просятся белые носки с лоферами).

Цена 11 500 р.
Трусы Yanchevskaya

Все еще не завели белье для особого случая? Тогда мы идем к вам.

Цена 1890 р.
Джинсы Lime

Те, кто переживает по поводу наличия денима на российском рынке, могут заглянуть в Lime.

Цена 4999 р.
Лоферы Marc O'Polo

Лоферы с квадратным мысом аккурат на межсезонье — после сапог и перед босоножками.

Цена 19 990 р.
Топ Juicy Couture

Если вас все еще не утомил тренд на нулевые, обратите внимание на велюровый топ от некогда любимого Пэрис Хилтон бренда.

Цена 6800 р.
Серьги Aqua

Когда не хватило на «глаза» Schiaparelli.

Цена 5500 р.
Рубашка «Снежная королева»

Тренд на завязки держится уже не первое лето: носить такую рубашку можно с брюками или юбками с заниженной талией.

Цена 4320 р.
Куртка Benetton

Максимально весенняя куртка, которая разбавит базовый гардероб с джинсовками и тренчами.

Цена 9999 р.
Юбка Golovina Mari

Юбки баллоны — неочевидный тренд этого сезона: надо брать, пока не поздно.

Цена 27 600 р.
Овершот Carhartt WIP

Carhartt WIP знает толк в добротных овершотах. Эта яркая куртка-рубашка в рабочем стиле — очередное тому подтверждение.

Цена 14 990 р.
Овершот Garbstore

Еще одна куртка-рубашка. Британские мастера Garbstore сделали ставку на плотный материал, приглушенный цвет и лаконичный дизайн.

Цена 32 950 р.
Плащ Puma x Ami

Немецкий спортивный гигант выпустил сильную коллаборацию с парижским брендом Ami. В числе прочего советуем присмотреться к этому плащу.

Цена 37 990 р.
Толстовка Fred Perry

У толстовок с молнией до груди есть свои плюсы. Такие особенно хороши для создания многослойных образов — например, с рубашкой или водолазкой.

Цена 17 990 р.
Рубашка Outland

Красивая рубашка для жарких летних дней — с короткими рукавами, аккуратным воротником и размытым рисунком.

Цена 21 240 р.
Куртка Story mfg.

Есть как минимум две причины, по которым мы любим Story mfg., — этический подход бренда и невероятно красивая вышивка.

Цена 56 950 р.
Сумка Yulia Kutuzova

Сумка-пакет практически в цвете года Very Peri.

Цена 16 500 р.