После закрытия привычных магазинов многим непонятно, где теперь покупать футболки, джинсы, белье и носки. Мы изучили, какие локальные бренды, а также оставшиеся в России зарубежные марки делают достойную базу.

Формальная одежда для города

Российские бренды сильны в так называемой базе — вещах, из которых состоит наш ежедневный гардероб для работы и отдыха. Найти рубашки, пиджаки, брюки и верхнюю одежду можно у марок разных сегментов: и у массмаркета вроде Lime, Befree, Love Republic, и у среднего сегмента — Gate31, Studio29, и у нишевых марок, например петербургской Novaya или московской 5 O’Coat. И не исключайте из своей шопинг-карты магазины типа «Снежной королевы» и Lady & Gentlemen — там есть достойные повседневные модели.

Футболки

Базовые футболки хорошего качества есть как у отечественных марок, так и у западных, все еще работающих в России. Проблема в том, что они будут дороже. Если за эталонную плотную футболку Uniqlo U мы платили 990 рублей, то приемлемая альтернатива обойдется дороже в 1,5–2 раза. Ищите подходящие модели в мультибренде Faces & Laces Locals, пока открытом Gap, а также бельевых и спортивных магазинах.

Спортивная одежда

Благодаря постпандемийной моде российский модный рынок пополнился марками спортивных костюмов. И даже бренды-старожилы запустили линейки athleisure — одежды, которую можно надеть и в зал, и в город. Худи и треники ищите у экспертов оверсайза Monochrome, магазина-конструктора Hooli и молодежного стритвира ZNY. А спортивные бра и велосипедки — у Ironbymironova или бельевых марок вроде Belle You. Также изучите ассортимент бренда Demix, принадлежащего «Спортмастеру».

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Джинсы

Локальные производители давно поднаторели в хорошем дениме. Достойные пары есть и у монобрендов, которые специализируются только на джинсе, например BLCV, и у магазинов базовой одежды — Shu, 12storeez, I Am Studio, Lime и Emka.

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Белье

В России с брендами женского белья все давно в полном порядке. В этом сегменте локальные марки уж точно смогут заменить зарубежные: изучайте каталоги My Dear Petra, Blizhe, Aeon, LVG, Belle You и Le Journal Intime. Найти альтернативу базовому мужскому белью, которое многие покупали в H&M и Uniqlo, чуть сложнее, но тоже возможно. Приличные пары есть у российского Shu, оставшихся Intimissimi, Gap и том же LVG.

Носки

Базовые носки в рубчик не первый сезон поставляют вышеупомянутые петербуржцы Shu. Также широкий выбор однотонных пар могут предложить Henderson и Calzedonia. Ну а если вам нужны яркие носки с принтами, то подходящие найдутся у St. Friday Socks: бренд, кстати, часто радует коллаборациями — например, с ГМИИ им. А.С.Пушкина или «Союзмультфильмом».