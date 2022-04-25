«Афиша Daily» зашла в телеграм-каналы работников издательского дома Condé Nast в России и узнала, что они думают о закрытии журналов.

8 марта Роджер Линч, глава издательского дома Condé Nast, куда входят журналы Vogue, Tatler, Glamour, GQ и AD, сообщил о приостановке всех операций с российским отделением компании. «Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — говорилось в его сообщении.

А 19 апреля стало известно, что офис Condé Nast расторг соглашение о франшизе и предоставлении прав на контент с АО «Конде Наст», российским отделением издательства. Фактически это значит, что издательский дом больше не сможет выпускать российские версии журналов Vogue, Tatler, GQ, Glamour и AD. Вот что написали об этом событии сами работники издательства в своих телеграм-каналах.