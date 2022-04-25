«Афиша Daily» зашла в телеграм-каналы работников издательского дома Condé Nast в России и узнала, что они думают о закрытии журналов.
8 марта Роджер Линч, глава издательского дома Condé Nast, куда входят журналы Vogue, Tatler, Glamour, GQ и AD, сообщил о приостановке всех операций с российским отделением компании. «Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — говорилось в его сообщении.
А 19 апреля стало известно, что офис Condé Nast расторг соглашение о франшизе и предоставлении прав на контент с АО «Конде Наст», российским отделением издательства. Фактически это значит, что издательский дом больше не сможет выпускать российские версии журналов Vogue, Tatler, GQ, Glamour и AD. Вот что написали об этом событии сами работники издательства в своих телеграм-каналах.
Ксения имеет в виду публикацию телеграм-канала «Антиглянец», который ведут экс-редакторы журнала SNC Наталия Архангельская, Юлия Пош и Татьяна Столяр. Девушки выпустили большой пост о том, что Condé Nast был настоящим западным издательским домом, где все было нормально.
«Нормально — это когда на письма отвечают в течение пары минут, в лифтах — здороваются, в офисах — убирают, и вообще там красиво, командировки оплачивают, не надо клянчить бумагу для принтера и терпеть стервозную любовницу начальника, от которой зависит твоя работа. Когда некомпетентные боссы не влезают в редакционную работу и не продают „платным бабам“ обложки. Когда на тебя не повышают голос. Когда имеешь возможность работать с лучшими людьми на рынке».