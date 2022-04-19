Российский офис Condé Nast свернет большую часть операционной деятельности

Российский офис издательского дома Condé Nast (журналы Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX) свернет большую часть операционной деятельности и значительно снизит численность персонала. Об этом заявила его гендиректор Анита Гиговская, пишет ТАСС.

«8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес», — сказала она.

Гиговская выразила надежду, что российский офис Condé Nast сможет вести бизнес «в какой‑то момент в будущем». По ее словам, сейчас компания сосредоточена на поддержке своих сотрудников.

В начале марта глава Condé Nast Роджер Линч заявил, что ИД приостанавливает издательскую деятельность в России. «Мы потрясены и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом на Украине. Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — пояснил он.