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Condé Nast прекращает издательскую деятельность в России

Семён Гудошников
Вчера в 21:21

Издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостанавливает все издательские операции с Condé Nast Russia. Об этом сказал глава ИД Роджер Линч в записке для сотрудников по всему миру.

«Как я заявил в своей записке на прошлой неделе, мы по-прежнему потрясены и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом на Украине. Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — говорится в сообщении.

После начала «военной операции» на Украине из России ушло множество брендов. Вот их неполный, но обновляемый список.

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