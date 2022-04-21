20 апреля американская кинокомпания Paramount прекратила вещание своих каналов в России — так наше телевидение лишилось MTV. «Афиша Daily» вспоминает красную дорожку премии Russia Music Awards разных лет. Дима Билан с Еленой Кулецкой, Александр Анатольевич, Бьянка и другие герои — в образах, которые и не снились поклонникам эстетики Y2K.
Валерия и Стас Пьеха. 2005 год
© Григорий Сысоев/ТАСС
Группа «Фабрика»: Сати Казанова, Саша Савельева и Ира Тонева. 2006 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Кети Топурия. 2006 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Юлия Савичева. 2006 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Влад Топалов. 2006 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Бьянка. 2007 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Александр Анатольевич. 2007 год
© Антон Тушин/ТАСС
Алекса. 2007 год
© Олег Дьяченко/ТАСС
Сергей Зверев. 2007 год
© Олег Дьяченко/ТАСС
Яна Рудковская. 2007 год
© Олег Дьяченко/ТАСС
Тимати. 2007 год
© Олег Дьяченко/ТАСС
Настя Задорожная. 2007 год
© Олег Дьяченко/ТАСС
Глюкоза. 2008 год
© Архив фотобанка/Fotodom
Елена Кулецкая и Дима Билан. 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Ирена Понарошку. 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Группа «Тату». 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Группа «ВИА Гра»: Татьяна Котова, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Тимати и Виктория Лопырева. 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Группа «Серебро»: Дарья Шашина, Ольга Серябкина, Полина Фаворская. 2014 год
© Виктория Вотоновская/ТАСС
Инна Чурикова. 2014 год
© Виктория Вотоновская/ТАСС
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