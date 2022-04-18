СМИ: Paramount прекратит вещание Nickelodeon, MTV и других каналов в России 20 апреля

Американская кинокомпания Paramount прекратит вещание своих каналов в России 20 апреля, сообщает телеграм-канал сайта для работников телеиндустрии «Кабельщик».

По данным «Кабельщика», операторы начали получать от компании уведомления о выключении каналов еще в пятницу, 15 апреля. В России вещают несколько каналов Paramount, включая ориентированный на детей и подростков Nickelodeon, музыкальные MTV Russia и MTV Live HD, а также юмористический Paramount Comedy.

1 марта Paramount остановила выпуск своих фильмов в России вслед за другими крупнейшими американскими студиями Walt Disney, Sony и Warner Bros.

16 марта компания заморозила всю деятельность на территории страны. Сообщалось, что студия откажется от сделок и лицензирования контента. Эта мера коснется в том числе издательства Simon & Schuster, которым владеет Paramount.