Найти аналоги H&M на российском рынке оказалось непросто: предложить сносное качество и приятный дизайн за небольшие деньги может мало кто из локалов. «Афиша Daily» в очередной раз изучила каталоги местных магазинов и нашла недорогие вещи от 500 до 3000 рублей.

Мы уже рассказывали о российских брендах, которые делают хорошую базовую одежду — от рубашек и футболок до белья и носков. Правда, все они работают с небольшими объемами, а потому не могут держать цены на уровне массмаркета и больше тяготеют к среднему сегменту.

Пришло время вспомнить недорогие локальные магазины, которые стояли у истоков российской моды десять лет назад, — «Твое», Zarina, Befree, Love Republic, Incity.