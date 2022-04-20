Найти аналоги H&M на российском рынке оказалось непросто: предложить сносное качество и приятный дизайн за небольшие деньги может мало кто из локалов. «Афиша Daily» в очередной раз изучила каталоги местных магазинов и нашла недорогие вещи от 500 до 3000 рублей.

Мы уже рассказывали о российских брендах, которые делают хорошую базовую одежду — от рубашек и футболок до белья и носков. Правда, все они работают с небольшими объемами, а потому не могут держать цены на уровне массмаркета и больше тяготеют к среднему сегменту.

Пришло время вспомнить недорогие локальные магазины, которые стояли у истоков российской моды десять лет назад, — «Твое», Zarina, Befree, Love Republic, Incity.

До 500 рублей

Носки Shu

499 р.

Юбка Oodji

399 р.

Футболка Oodji

349 р.

Кепка Zolla

499 р.

Топ Terranova

449 р.

Топ Terranova

399 р.

До 1000 рублей

Панама Befree

599 р.

Шорты Gloria Jeans

899 р.

Шлепанцы Gloria Jeans

999 р.

Джемпер Love Republic

999 р.

Рубашка Oodji

799 р.

Платье Oodji

699 р.

До 2000 рублей

Босоножки Incity

1999 р.

Топ Aim Clo

1925 р.

Очки Befree

1199 р.

Брюки Love Republic

1799 р.

Поло «Снежная королева»

1840 р.

Юбка Gloria Jeans

1699 р.

До 3000 рублей

Сумка Shu

2490 р.

Сандалии Befree

2399 р.

Сумка Love Republic

2599 р.

Платье Gloria Jeans

2199 р.

Джинсы Gloria Jeans

2999 р.

Рубашка Love Republic

3599 р.
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