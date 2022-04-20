Найти аналоги H&M на российском рынке оказалось непросто: предложить сносное качество и приятный дизайн за небольшие деньги может мало кто из локалов. «Афиша Daily» в очередной раз изучила каталоги местных магазинов и нашла недорогие вещи от 500 до 3000 рублей.
Мы уже рассказывали о российских брендах, которые делают хорошую базовую одежду — от рубашек и футболок до белья и носков. Правда, все они работают с небольшими объемами, а потому не могут держать цены на уровне массмаркета и больше тяготеют к среднему сегменту.
Пришло время вспомнить недорогие локальные магазины, которые стояли у истоков российской моды десять лет назад, — «Твое», Zarina, Befree, Love Republic, Incity.
До 500 рублей
Носки Shu499 р.
Юбка Oodji399 р.
Футболка Oodji349 р.
Кепка Zolla499 р.
Топ Terranova449 р.
Топ Terranova399 р.
До 1000 рублей
Панама Befree599 р.
Шорты Gloria Jeans899 р.
Шлепанцы Gloria Jeans999 р.
Джемпер Love Republic999 р.
Рубашка Oodji799 р.
Платье Oodji699 р.
До 2000 рублей
Босоножки Incity1999 р.
Топ Aim Clo1925 р.
Очки Befree1199 р.
Брюки Love Republic1799 р.
Поло «Снежная королева»1840 р.
Юбка Gloria Jeans1699 р.
До 3000 рублей
Сумка Shu2490 р.
Сандалии Befree2399 р.
Сумка Love Republic2599 р.
Платье Gloria Jeans2199 р.
Джинсы Gloria Jeans2999 р.
Рубашка Love Republic3599 р.
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