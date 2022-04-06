Вынужденное импортозамещение заставило многих обратить внимание на отечественную косметику. Если по качеству продукты часто не уступают иностранным аналогам, то оформление флаконов у местного производителя хромает. Рассказываем, как исправить ситуацию и сгладить визуальный шум.

Пластиковый флакон, пестрая этикетка, устаревший шрифт — так зачастую выглядит типичная упаковка массмаркет-брендов российской косметики. Возможно, по своим характеристикам средство неплохое, но рука к нему не тянется, а сам флакон хочется поскорее спрятать на самую нижнюю полку в ванной.

Пользователи тиктока, которые следуют принципам клинтока, называют кричащую упаковку визуальным шумом и переливают шампуни, гели и сыворотки в лаконичные флаконы. Более сложные контейнеры можно найти в магазинах для дизайна и строительства, а вот симпатичные, но простые расходные материалы стоит искать на китайских онлайн-платформах. Кстати, там часто публикуют свои товары оригинальные поставщики упаковок многих брендов европейской и американской косметики. Так что, если видите бутылку для шампуня ну очень похожую на флакон вашего любимого средства, — скорее всего, это она и есть.