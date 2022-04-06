Вынужденное импортозамещение заставило многих обратить внимание на отечественную косметику. Если по качеству продукты часто не уступают иностранным аналогам, то оформление флаконов у местного производителя хромает. Рассказываем, как исправить ситуацию и сгладить визуальный шум.
Пластиковый флакон, пестрая этикетка, устаревший шрифт — так зачастую выглядит типичная упаковка массмаркет-брендов российской косметики. Возможно, по своим характеристикам средство неплохое, но рука к нему не тянется, а сам флакон хочется поскорее спрятать на самую нижнюю полку в ванной.
Пользователи тиктока, которые следуют принципам клинтока, называют кричащую упаковку визуальным шумом и переливают шампуни, гели и сыворотки в лаконичные флаконы. Более сложные контейнеры можно найти в магазинах для дизайна и строительства, а вот симпатичные, но простые расходные материалы стоит искать на китайских онлайн-платформах. Кстати, там часто публикуют свои товары оригинальные поставщики упаковок многих брендов европейской и американской косметики. Так что, если видите бутылку для шампуня ну очень похожую на флакон вашего любимого средства, — скорее всего, это она и есть.
Флакон с дозатором для жидкого мыла, шампуня, бальзама для волос или лосьона для тела, 2800 р.
Многоразовый флакон для жидкого мыла, шампуня, бальзама для волос или лосьона для тела, 155 р.
Стеклянная банка с бугельным замком для маски для волос или крема для тела, 289 р.
Диспенсер для жидкого мыла, шампуня, бальзама для волос или лосьона для тела, 722 р.
Диспенсер для жидкого мыла, шампуня, бальзама для волос или лосьона для тела, 571 р.
Диспенсер для жидкого мыла, шампуня, бальзама для волос или лосьона для тела, 247 р.
Дозатор-помпа для жидкости для снятия лака или тоника, 182 р.
Стеклянный флакон для тоника, 1033 р.