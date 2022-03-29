Санитайзер вместо духов, коллаген для веганов, тушь, которую нужно наносить в 40 слоев, и другие бьюти-находки марта.
Грудной сбор для здоровой кожи. Совокупность растительных экстрактов усиливает защитные функции и выравнивает цвет лица.
Легкий крем подойдет для базового увлажнения. Экстракт растения хауттюйнии усиливает действие гиалуроновой кислоты.
Средство для тех, кто хочет отдохнуть от кислотных лосьонов, но все еще нуждается в легком очищении пор.
Колорист Алекс Контье отвечает за идеальный блонд медийных москвичек. Сомневаться в его средстве для восстановления осветленных волос не приходится.
Легкое двухфазное средство для волос понравится тем, кто всегда перебарщивает с обычным маслом.
Удачный симбиоз санитайзера, крема и парфюмерии. Ощутимо очищает кожу, не сушит ее, но и не оставляет липкости. Аромат розы и амбры — как бонус.
Коллагеновое средство для веганов. Вместо животного белка здесь растительная альтернатива с похожим эффектом — абрикосовый экстракт.
Наносить скраб из тростникового сахара, кокоса и миндального масла стоит на сухую кожу. Как и похожие средства для умывания, продукт легко смоется водой.
Многообразие пряно-травянистых ароматов на подушке из классической композиции бренда в формате миниатюрного крема для рук.
Эталонный образец среди бальзамов: небанальные оттенки, умеренно жирная текстура, не раздражающий запах и добротный футляр.
Флакон крема с коллагеном и витамином C усовершенствован нехитрым массажером, который точно сделает процесс нанесения средства приятнее.
Пару распылений до и после макияжа для дополнительного матирования и ускоренного закрепления продуктов между собой.
Яркие румяна любопытной текстуры — пигментированное суфле оставляет на щеках матовый пигмент.
Марка подошла к вопросу сияния кожи под другим углом и добивается холеного эффекта не отшелушиванием, а активным увлажнением и восстановлением.
Бренд радует фанатов ярких смоки линейкой карандашей с нетипичными и сложными оттенками.
Четверка ненавязчивых полупрозрачных оттеночных бальзамов в весенней упаковке.