Санитайзер вместо духов, коллаген для веганов, тушь, которую нужно наносить в 40 слоев, и другие бьюти-находки марта.

Сыворотка-эликсир Phyris FoRest

Грудной сбор для здоровой кожи. Совокупность растительных экстрактов усиливает защитные функции и выравнивает цвет лица.

Цена 6417 р.
Крем для лица Esfolio Hyaluronic Acid Houttuynia Cordata Cream

Легкий крем подойдет для базового увлажнения. Экстракт растения хауттюйнии усиливает действие гиалуроновой кислоты.

Цена 899 р.
Тоник для лица Thann Shiso

Средство для тех, кто хочет отдохнуть от кислотных лосьонов, но все еще нуждается в легком очищении пор.

Цена 2790 р.
Маска для волос Philosophy by Alex Kontier Glow + Restore

Колорист Алекс Контье отвечает за идеальный блонд медийных москвичек. Сомневаться в его средстве для восстановления осветленных волос не приходится.

Цена 4200 р.
Сыворотка-масло для волос Egg Planet

Легкое двухфазное средство для волос понравится тем, кто всегда перебарщивает с обычным маслом.

Цена 899 р.
Антибактериальный гель Mirko Buffini Haiku

Удачный симбиоз санитайзера, крема и парфюмерии. Ощутимо очищает кожу, не сушит ее, но и не оставляет липкости. Аромат розы и амбры — как бонус.

Цена 1990 р.
Сыворотка для упругости Goodal Youth Firming

Коллагеновое средство для веганов. Вместо животного белка здесь растительная альтернатива с похожим эффектом — абрикосовый экстракт.

Цена 3111 р.
Гидрофильный скраб для тела Onme

Наносить скраб из тростникового сахара, кокоса и миндального масла стоит на сухую кожу. Как и похожие средства для умывания, продукт легко смоется водой.

Цена 1390 р.
Крем для рук L’Occitane Herbae

Многообразие пряно-травянистых ароматов на подушке из классической композиции бренда в формате миниатюрного крема для рук.

Цена 1250 р.
Оттеночный бальзам для губ Henné

Эталонный образец среди бальзамов: небанальные оттенки, умеренно жирная текстура, не раздражающий запах и добротный футляр.

Цена 2990 р.
Крем-концентрат 7 Days V-зона

Флакон крема с коллагеном и витамином C усовершенствован нехитрым массажером, который точно сделает процесс нанесения средства приятнее.

Цена 1569 р.
Спрей-фиксатор макияжа Frudia Re:Proust

Пару распылений до и после макияжа для дополнительного матирования и ускоренного закрепления продуктов между собой.

Цена 1286 р.
Тушь для ресниц MAC MACStack

Переборщить с тушью не получится — производитель утверждает, что даже сорок слоев продукта не приведут к комочкам. Пора вспоминать челлендж #100слоев.

Цена 2930 р.
Румяна J.Cat BlushMallow

Яркие румяна любопытной текстуры — пигментированное суфле оставляет на щеках матовый пигмент.

Цена 861 р.
Сыворотка Peter Thomas Roth Water Drench

Марка подошла к вопросу сияния кожи под другим углом и добивается холеного эффекта не отшелушиванием, а активным увлажнением и восстановлением.

Цена 9500 р.
Карандаш для глаз NYX Epic Smoke Liner

Бренд радует фанатов ярких смоки линейкой карандашей с нетипичными и сложными оттенками.

Цена 712 р.
Бальзам для губ Dolce & Gabbana Sheerlips

Четверка ненавязчивых полупрозрачных оттеночных бальзамов в весенней упаковке.

Цена 3200 р.