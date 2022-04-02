Дебютная капсула мужской одежды Gate31, «сказочные» свитеры Granny’s и другие новинки недели.

Puma x Ami

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Вслед за совместной коллекцией с Maison Kitsuné немецкий спортивный гигант объединился с другим французским брендом — Ami. В коллаборацию вошли повседневные вещи на стыке спортивного и формального стилей. Среди наших фаворитов — легкая куртка с изящным воротником, практичный плащ с капюшоном, лаконичное пальто, комфортные худи и свитшоты, а также брюки свободного кроя. Все позиции доступны в нескольких цветовых решениях и украшены двойным брендингом. Помимо одежды и аксессуаров в коллаборацию вошли интерпретации популярных моделей кроссовок Puma. Особого внимания заслуживают Slipstream Lo и Suede Mayu. Совместная коллекция Puma и Ami уже поступила в продажу. Купить вещи можно у избранных ретейлеров спортивного бренда, в числе которых, например, ЦУМ и Peak Store.

Gate31

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Продвигающий минимализм Gate31 объявил о запуске мужского направления. То, чего мы ожидали от питерского бренда уже пару лет, наконец сбылось. В первый мужской релиз вошли понятные универсальные вещи на каждый день: овершоты, рубашки, худи, лонгсливы, футболки и брюки. Вещи отличаются свободным кроем и однотонными цветовыми решениями (исключение — лонгслив в полоску). Первая мужская коллекция уже поступила в продажу на сайте Gate31. Цены на вещи варьируются от 2690 рублей за футболку до 12 490 рублей за овершот.

Don’t Touch My Skin

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Локальный бренд косметики представил новый продукт — очищающее гель-масло. Мягкое средство для умывания хорошо снимает макияж и загрязнения, бережно очищает и не оставляет ощущения пленки на коже. В составе — комплекс масел и мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ) для глубокого, но не агрессивного очищения, а также сквалан и глицерин для увлажнения и укрепления защитного барьера. Продукт не содержит ароматизаторов, красителей, эфирных масел. Стоит 2890 рублей.

Granny’s

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Granny’s — социальный бренд, все изделия которого вручную вяжут мастерицы возраста 55+ из проекта в поддержку творческих пенсионеров Russian Grannies. Сейчас у марки вышла новая коллекция «Сказка», куда вошли свитеры, жилеты и кардиганы с надписями «Солнце», «Царица» и «Золотце». В последний момент в капсулу попал свитер «Мир», созданный совместно с художником-каллиграфом Андреем Глаголовым. Коллекция доступна на сайте Granny’s. Стоимость предметов — от 12 500 рублей за жилет до 39 900 рублей за кардиган. 30% от прибыли бренда отчисляется на деятельность проекта Russian Grannies.

Ivolga by Respect

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Российская марка одежды представляет обувную линию, созданную совместно с Respect. В капсуле можно найти как яркие трендовые модели (туфли «Мэри Джейн», акцентные мюли и босоножки с цепями), так и более лаконичные и универсальные силуэты — лоферы на массивной подошве, легкие текстильные кеды и замшевые шлепанцы. Часть коллекции уже поступила в интернет-магазин Ivolga. Диапазон цен — от 4999 рублей за сандалии на плоской подошве до 12 799 рублей за туфли на каблуке.