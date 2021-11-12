Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: кроссовки с аппликацией, блестящие кроксы, свитшоты с комиксами, скидки в честь Дня холостяка и не только.

Lacoste x Peanuts

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Lacoste выпустил третью капсульную коллекцию, посвященную вселенной комиксов Peanuts. В новый релиз французского бренда вошли худи, свитшоты, футболки, поло и различные аксессуары, украшенные тематическими принтами. На них изображены Чарли Браун, его бигль Снупи, желтый птенец Вудсток и другие герои вселенной Peanuts. Коллаборацию Lacoste и Peanuts уже можно найти на российском сайте бренда.

Monki x My Little Pony

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Шведский массмаркет продолжает использовать тренд на детскую моду и наивную ностальгию по нулевым. Марка выпустила коллаборацию с некогда мультфильмом, а сейчас отдельным брендом My Little Pony. В коллекцию вошли унисекс-вещи в пастельных оттенках. Тайдай, укороченные футболки, сетчатые топы и широкие джинсы — сама одежда также напоминает идеальный гайд по стилю 2000-х. Вещи уже можно найти на сайте бренда.

Fear of God Home

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Бренд Джерри Лоренцо известен своим минималистичным дизайном, особым вниманием к крою и материалам. Дебютная коллекция одежды для дома полностью соответствует философии Fear of God. В релиз вошли вещи из премиальных итальянских тканей, в числе которых оверсайз-халаты вафельной вязки с рукавами ¾, хлопковые и шелковые пижамные комплекты, футболки, а также нижнее белье. Дебютная коллекция Fear of God с одеждой для дома поступит в продажу в ближайшее время.

Puma x Maison Kitsuné

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Парижский дом моды Maison Kitsuné уже во второй раз объединяется с Puma для создания спортивной, но элегантной коллекции. В этом году в коллаборацию вошли классические свитшоты с вышитыми маскотами брендов — лисицей и пумой, а также двусторонний бомбер, пончо-дождевик, тренч и брюки карго. Для обуви марки выбрали модели Suede Crepe и Mirage Sport, снова дополнив их трогательными зверьками. Коллаборация появится на сайте бренда, во флагманских магазинах и у партнеров 13 ноября.

adidas Originals и комик Кервин Фрост

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Сотрудничество с комиком Кервином Фростом принесло adidas модели, которые готовы потягаться с коллаборациями Джереми Скотта. Остановимся на сюрреалистичных кроссовках — моделях KF Forum Hi Humanchives и KF Forum Lo Benchmate. Высокий вариант дополнен аппликацией и пинами, превращающими обувь в забавное лицо, а низкие кроссовки пестрой расцветки украшены мультяшными животными. Коллаборация adidas Originals и Кервина Фроста будет доступна с 17 ноября во флагманском магазине adidas Originals, а также на сайте.

Dr. Martens x Stussy 939

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За последние несколько лет Dr. Martens и Stussy выпустили целый ряд сильных коллабораций. В этом сезоне бренды вновь объединили усилия для создания совместной пары. На выходе у давних союзников получилась новая модель — 939. Высокая пара, вдохновленная рабочими ботинками второй половины прошлого века, получила сдержанный дизайн и едва заметный тисненый брендинг на боковой панели. На выбор доступно две версии — песочная с верхом из замши и черная с верхом из кожи. Ботинки Dr. Martens и Stussy уже поступили в продажу на официальных сайтах брендов. Цена вопроса 159 фунтов.

Nigel Cabourn x Yogi

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Вслед за сильными коллаборациями с Maison Mihara Yasuhiro и Vault by Vans Найджел Кабурн объединяется с еще одним обувным брендом — Yogi. В совместный релиз вошли три интерпретации популярного силуэта португальцев из Finn II. Ключевое отличие коллаборационных пар от сезонных — верх из комбинированных материалов и вышитые стрелки на носках. Капсула Nigel Cabourn x Yogi поступит в продажу в ближайшее время. Купить обувь можно будет на официальных сайтах брендов.

Crocs x Pleasures

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Crocs и Pleasures хорошо сработались и не думают останавливаться. В основу очередного, четвертого по счету совместного релиза легла модель All-Terrain (этот же силуэт использовался в коллаборации с Beams). Сабо получили черную расцветку с непривычным блеском и масштабный брендинг Pleasures на боковой панели. В России лимитированный релиз Pleasures X Crocs будет доступен с 18 ноября. Купить сабо можно будет эксклюзивно на сайте Kixbox. Цена за пару составит 5999 рублей.

NYX x «Бумажный дом»

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Американский косметический бренд продолжает коллаборировать с нашумевшими сериалами. В прошлый раз марка выпустила коллекцию по мотивам «Полового воспитания», а в этот раз вдохновилась испанской криминальной драмой «Бумажный дом». В коллекцию вошли палетки теней для век с отсылками к атрибутике сериала, помада, названная в честь героини Токио, а также жидкий лайнер, карандаш для глаз и кисть. Из нетипичных для бренда товаров — зеркало, выполненное в форме маски Дали. Коллаборацию уже можно найти в точках продажи бренда, например на сайте «Золотое яблоко».

Новогодняя коллекция MAC Hypnotizing Holiday

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В MAC уже вовсю готовятся к Новому году. На сайте появилась праздничная коллекция с десятком подарочных наборов и яркими, блестящими новинками. Здесь и сияющие дуохромные тени синего, зеленого и бордового цвета, и двойной хайлайтер, и палетки на 6 и 25 оттенков, а также яркие помады и сверкающие блески для губ с глиттером. Почти все упаковки украшены гипнотическими спиральными узорами, напоминающими в том числе о новогодних леденцах в виде трости.

Лимитированная праздничная коллекция Kiehl’s

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Подступают праздники и для поклонников бренда Kiehl’s. Как и всегда в это время года, марка выбирает иллюстратора, который дополнит их культовые продукты зимними мотивами в собственной стилистике. В 2021 году в роли оформителя выступает художница Мэрилу Фор. Преображенные баночки ночного концентрата, увлажняющего крема, тоника с календулой, крема для тела и других продуктов марки появятся на сайте 15 ноября.

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