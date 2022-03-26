Кроссовки Puma, как будто пролежавшие 10 лет в коробке, специальная модная одежда для людей с синдромом Дауна и другие новинки.

Ecco

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В новом весеннем сезоне Ecco выпустил коллаборацию с редактором моды Dazed Имрухом Аша. Совместная коллекция включает в себя кожаные аксессуары, при создании которых использовались апсайкл-детали из обрезков кожи и обувных шнурков, оставшихся в процессе производства. Ключевая модель — знаковый для бренда силуэт Pot Bag — вдохновлена садовой лейкой. А новой формой этого сезона стала сумка-трансформер Bento Pack — это два независимых отделения, напоминающих по форме коробку для обедов. Новая коллекция уже доступна на сайте ecco.ru и в магазинах. Диапазон цен — от 4990 рублей за брелок в форме буквы до 52 990 рублей за клатч.



«Ту Ду Ду»

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21 марта в мире отмечали День человека с синдромом Дауна. К празднику AliExpress совместно с Британской высшей школой дизайна, Московской школой кино и благотворительным фондом «Синдром любви» разработали проект бренда повседневной одежды для людей с синдромом Дауна — «Ту Ду Ду». Команда специальной лаборатории школы создала новую размерную сетку, учитывающую особенности строения тела человека с синдромом Дауна: более широкая горловина для свитшотов, укороченные рукава, объемные и глубокие карманы, удобная застежка. Одежда создавалась с фокусом на комфорт и качество материалов, а также цветовую гамму каждого изделия — с заботой об эмоциональном состоянии ее обладателя. В первую коллекцию вошло четыре изделия: унисекс-толстовка, джинсы, юбка и жакет из денима. Капсула уже представлена эксклюзивно на AliExpress.



Ekonika x Chilichoice

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Ekonika представила капсулу вместе с журналисткой Ксенией Чилингаровой. В нее вошли классические лоферы, туфли «Мэри Джейн» на спортивной подошве, мюли с перепонками, шоперы и другие яркие модели обуви и сумок. Вещи капсулы выполнены из переработанного пластика, полиэстера, полиэтилена, тунита, а также растительной фибры и кожи без применения химии. Оформить предзаказ на предметы из коллаборации Ekonika x Chilichoice можно в интернет-магазине. Почти все модели стоят 13 990 рублей.

Puma

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Спортивный бренд решил поднять свои архивы и представил коллекцию The NeverWorn. В нее вошли легендарные силуэты Puma — беговые кроссовки начала 1990-х Blaze of Glory и баскетбольные Slipstream Lo родом из конца 1980-х. Пожелтевшая подошва, проступивший клей на замше, крупные бирки на шнурках — все это создает ощущение, что пары были изготовлены десятилетия назад, но продолжали ждать своего часа в коробке. Помимо этого в коллекции представлена, пожалуй, самая узнаваемая модель спортивного гиганта — Suede, а также Space Lab, выдержанные в винтажной стилистике капсулы. Ключевое место в дропе занимает каноничный спортивный костюм T7, презентованный брендом в 1968 году. Puma The NeverWorn уже доступна в магазинах Brandshop, Lamoda, Peak Store и «Траектория». Диапазон цен — от 5190 рублей за футболку до 13 490 рублей за кроссовки.

You Wanna

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В новой коллекции характерная для российского бренда черно-белая гамма разбавлена яркими весенними акцентами: тут можно найти и оранжевую стеганую куртку, и синее струящееся платье с вырезом халтер, и розовый вязаный жилет, и красную юбку плиссе. При этом You Wanna все еще силен в моделях с эффектом драмы: дроп включает корсет из экокожи, асимметричную юбку, атласный бомбер, джоггеры и шорты. Вещи уже представлены на сайте и в магазинах марки. Диапазон цен — от 3950 рублей за трикотажный топ до 14 950 рублей за стеганый бомбер.

Открытия недели Eufloria В марте на Плющихе в клубном доме «Бунин» открылась первая флористическая арт-галерея Eufloria. Помимо флористического салона в пространстве расположился магазин интерьерных объектов мировых брендов и авторских работ российских керамистов и скульпторов.