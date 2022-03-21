Российские производители давно преуспели в создании обуви — с точки зрения и актуального дизайна, и качества. Если вы еще не успели открыть для себя локальные бренды этой категории, сейчас самое время.

«Эконика»

© Ekonika

После ребрендинга сеть магазинов не уступает по ассортименту любому модному массмаркету, а по качеству еще и превосходит его. Здесь можно найти и лоферы на массивной подошве, и лодочки на каблуке рюмке, и туфли Мэри Джейн, и сандалии рыбака. А также сумки и аксессуары вроде ремней и головных уборов. Диапазон цен — от 3999 рублей за слиперы с мягкой пяткой до 27 990 рублей за сапоги наездницы.

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Razumno

© Razumno

Московская марка обуви полностью отвечает своему названию: Razumno отказался от пакетов в пользу коробок с ручками, удобных для хранения. А также производит обувь на заказ: если на складе не окажется нужного вам размера и расцветки, то вы сможете оставить заявку и через неделю получить свою пару. В каталоге несколько моделей — балетки, лоферы, мокасины, челси, высокие ботинки на шнуровке и туфли с застежкой на щиколотке. Диапазон цен — от 10 800 рублей за балетки до 21 600 рублей за туфли.

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Razgulyaev x Blagonravova

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Обувь Razgulyaev x Blagonravova делается вручную в Санкт-Петербурге из итальянских материалов. Сюда стоит заглянуть тем, кто уже собрал базовый обувной «гардероб» и ищет что‑то эдакое — вроде бархатных мюлей с бантом и вышивкой или балеток из цветного меха с помпонами. Диапазон цен — от 9800 за балетки до 22 500 рублей за мюли из натурального меха.

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Lalou

© Lalou

В Lalou представлено примерно все, что вы видели в списках трендов 2022 года. Тут и мюли с широкими перепонками, и босоножки с квадратным мысом, и массивные сандалии, и туфли Мэри Джейн. Классика вроде лодочек и ботинок на шнуровке тоже есть. Диапазон цен — от 6200 рублей за лоферы до 16 800 рублей за сапоги с высоким голенищем.

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Homies

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Homies работает в популярной постпандемийной категории брендов, которые создают вещи для дома и города одновременно. В кожаных тапочках с мягкой пяткой вы можете и встречать гостей, и прогуливаться до кафе или офиса. Помимо них у марки представлены челси, ботинки и мюли. Диапазон цен — от 16 000 рублей за тапочки до 27 000 рублей за ботинки.

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Dea Premium

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Коллекции Dea можно условно разделить на две части. Это ковбойские сапоги — разной высоты голенища, выделки кожи, цвета, с вышивкой и пряжками или без них. А также трендовые сезонные линейки: например, зимой это ботильоны, ботинки на шнуровке и челси, а летом — лоферы. Диапазон цен — от 7500 рублей за лоферы до 35 900 рублей за высокие ковбойские казаки.

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Vanlim

© Vanlim

Vanlim — идеальное место, чтобы закрыть базовые позиции на своей обувной полке. Сюда стоит идти за лоферами, туфлями на массивном каблуке, челси, ботинками на шнуровке и сапогами. Все выполнено из натуральной кожи. Диапазон цен — от 14 000 рублей за ботинки до 24 000 рублей за сапоги с высоким голенищем.

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Rosbalet

© Rosbalet

Визитная карточка Rosbalet — туфли, ботильоны и сапоги-носки на скошенном каблуке. Также у марки можно найти мюли, лодочки, летние тапочки с перепонкой и туфли с острым мысом. Почти все выполнено в яркой палитре от неоново-зеленого до фуксии. Диапазон цен — от 200 евро за лодочки до 400 евро за ботфорты.

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Nearly Naked

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Туфли Nearly Naked вдохновлены танцевальной обувью: и речь не только о схожем внешнем виде, но и об удобной колодке. Бренд начинал с лодочек, но сейчас в каталоге также представлены ботильоны и сапоги. В новой коллекции, кроме уже полюбившихся клиенткам марки тончайшей кожи и замши, создательницы использовали глиттер, лакированную кожу и атлас. Диапазон цен — от 17 850 рублей за туфли до 37 800 рублей за лодочки.

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