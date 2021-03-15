Казаки с удобной колодкой, которая действительно учитывает особенности женской стопы.
Создательница московской марки Dea Premium Ольга по образованию — дизайнер ювелирных изделий. Так вышло, что она много времени проводила со студентами — дизайнерами одежды и обуви, а потом еще проходила практику в Италии, известной своими кожевенными производствами, поэтому в какой‑то момент решила сконцентрироваться на создании обуви. После нескольких лет работы дизайнером и байером для других брендов вроде «Эконики» и Tervolina Ольга запустила собственный проект.
Почему ковбойские сапоги? Во-первых, дизайнер заметила, что европейцы ходят в казаках круглый год: для них такая обувь — это классика вроде джинсов. Во-вторых, Ольга захотела сделать обувную марку, отличную от тех, что были представлены в России. Так в 2019 году появилась Dea Premium.
Dea Premium за 10 секунд
Dea переводится с итальянского как «богиня». На выбор названия повлияло и пребывание Ольги в Италии, и целевая аудитория бренда: основная линейка марки — женская.
Покупатели у Dea разноплановые: это и люди, которые привыкли быть поближе к природе, — те, что ходят на пикники, в походы, катаются верхом. И просто модные горожанки. А иногда даже невесты, которые выбирают себе под платье белые или бежевые казаки. При этом Dea носят и 15-летние девушки, и 50-летние женщины: большинство после покупки первой пары приходят за новой — все дело в удобстве. Также у марки доступна опция обуви на заказ: ей часто пользуются селебрити и мужчины.
Dea тщательно поработала над формой сапог: у казаков колодка с добавленным объемом, благодаря которому вам не мешает узкий мыс. А также средний подъем и широкие голенища. В будущем бренд вообще планирует ввести несколько размеров колодки и голенища в рамках одной модели.
Создание сапог можно назвать интернациональным: кожа — из Италии, фурнитура — из Турции и Италии, производство — в Подмосковье, Беларуси и Турции. Вообще, ситуация с созданием обуви в России сейчас намного сложнее, чем с текстильной промышленностью: мало специалистов, производство нужно выращивать с нуля, затрачивая гигантские человеческие и финансовые ресурсы. Но Dea настроена оптимистично и ждет улучшения ситуации на локальном уровне.
Сейчас коллекции Dea можно условно разделить на две части. Это собственно ковбойские сапоги — разной высоты голенища, выделки кожи, цвета, с вышивкой и пряжками или без них. А также трендовые сезонные линейки: например, зимой это ботильоны, ботинки на шнуровке и челси, а летом — лоферы. Кстати, к новому теплому сезону Dea обещает выпустить удобные босоножки на облегченной подошве Eva. Благодаря такому балансу в коллекциях марка не почувствовала изменения спроса, когда прошла внезапная мода на казаки.
Dea Premium представлены на маркете «Ламбада» — онлайн и офлайн, а также доступны для заказа в инстаграме. В ближайшем будущем марку можно будет найти на других маркетах — например, у Veter Magazine. Для жителей Москвы и Подмосковья есть доставка с примеркой. Диапазон цен: от 8900 р. за короткие казаки с открытой щиколоткой до 27 900 р. за оливковые сапоги-трубы из мягкой как перчатка итальянской кожи наппа.