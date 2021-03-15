Создательница московской марки Dea Premium Ольга по образованию — дизайнер ювелирных изделий. Так вышло, что она много времени проводила со студентами — дизайнерами одежды и обуви, а потом еще проходила практику в Италии, известной своими кожевенными производствами, поэтому в какой‑то момент решила сконцентрироваться на создании обуви. После нескольких лет работы дизайнером и байером для других брендов вроде «Эконики» и Tervolina Ольга запустила собственный проект.

Почему ковбойские сапоги? Во-первых, дизайнер заметила, что европейцы ходят в казаках круглый год : для них такая обувь — это классика вроде джинсов. Во-вторых, Ольга захотела сделать обувную марку, отличную от тех, что были представлены в России. Так в 2019 году появилась Dea Premium.