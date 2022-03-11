Разумные инвестиции в гардероб.

Спортивные (как, впрочем, и все остальные) бренды повально объявляют о приостановке своей деятельности в России — закрывают магазины и сайты, отменяют поставки. Ситуация у ретейлеров не намного лучше. Товары в мультибрендовых магазинах стремительно раскупают, а цены на уже имеющиеся позиции повышаются.

Если вам нужна пара кроссовок, то откладывать точно не стоит. Советуем инвестировать в привычные и универсальные модели, которые легко адаптировать под любой гардероб. А вот что касается расцветок, то выбирать не приходится — довольствуемся тем, что есть.

Puma x Butter Goods

12 640 р.

Vans

9420 р.

Converse

12 699 р.

Dime

5500 р. (со скидкой)

Asics

13 340 р.

Nike

11 199 р.

adidas Originals

11 999 р.

Nike

15 299 р.

Hoka One One

16 700 р.

Reebok x Bronze 56K

10 570 р.
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