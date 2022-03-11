Спортивные (как, впрочем, и все остальные) бренды повально объявляют о приостановке своей деятельности в России — закрывают магазины и сайты, отменяют поставки. Ситуация у ретейлеров не намного лучше. Товары в мультибрендовых магазинах стремительно раскупают, а цены на уже имеющиеся позиции повышаются.

Если вам нужна пара кроссовок, то откладывать точно не стоит. Советуем инвестировать в привычные и универсальные модели, которые легко адаптировать под любой гардероб. А вот что касается расцветок, то выбирать не приходится — довольствуемся тем, что есть.