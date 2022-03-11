Разумные инвестиции в гардероб.
Спортивные (как, впрочем, и все остальные) бренды повально объявляют о приостановке своей деятельности в России — закрывают магазины и сайты, отменяют поставки. Ситуация у ретейлеров не намного лучше. Товары в мультибрендовых магазинах стремительно раскупают, а цены на уже имеющиеся позиции повышаются.
Если вам нужна пара кроссовок, то откладывать точно не стоит. Советуем инвестировать в привычные и универсальные модели, которые легко адаптировать под любой гардероб. А вот что касается расцветок, то выбирать не приходится — довольствуемся тем, что есть.
Puma x Butter Goods12 640 р.
Vans9420 р.
Converse12 699 р.
Dime5500 р. (со скидкой)
Asics13 340 р.
Nike11 199 р.
adidas Originals11 999 р.
Nike15 299 р.
Hoka One One16 700 р.
Reebok x Bronze 56K10 570 р.
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