Как и многие западные компании, японский массмаркет-бренд приостанавливает деятельность в России. Изначально представители Uniqlo заявляли о том, что останутся, но затем поменяли решение. Магазины бренда проработают до 21 марта. «Афиша Daily» сделала подборку моделей, которые стоит успеть приобрести в первую очередь.

Мужское

В первую очередь изучите оставшийся в наличии базовый однотонный трикотаж — футболка, свитшот или худи точно никому не помешают. Затем присмотрите джинсы, ведь найти достойную пару за условные 4000 рублей очень сложно, особенно в нынешнее время. Следом стоит обратить внимание на белье, которое у Uniqlo всегда было на высшем уровне, причем как по качеству, так и по ценнику. И только после закрытия базовых позиций есть смысл выбрать что‑то еще, будь то легкая куртка, пиджак или повседневная рубашка.

Женское

Несмотря на то что весенне-летний сезон активно вступает в свои права, смотрите наперед и позаботьтесь о пуховике: Uniqlo — эксперт в легких пуховых пальто, куртках и жилетах. Также стоит заглянуть в раздел с линией U — здесь всегда найдутся добротные плащи, пиджаки, топы и брюки. Еще пара рекомендаций: деним, который прослужит не один сезон, и одежда для дома — от пижам до тапочек.

Детское

В детский раздел Uniqlo приходят за тем же набором вещей, что и «у взрослых». Ищите тут повседневные платья-рубашки, поло, худи на молнии, брюки карго и базовые вещи типа маек, футболок и носков. В секции для малышей отличный выбор комбинезонов.