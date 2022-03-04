Маркетплейс товаров для здорового образа жизни перестал обслуживать покупателей из России. Среди причин — ограничения, наложенные на банковские организации и транзакции в рублях, а также отмена авиарейсов. Мы собрали магазины, где можно купить привычные вам косметические средства, еду и спортивное питание вместо iHerb.
Косметика
Косметический ассортимент iHerb можно условно поделить на три категории: продукты собственных марок, американские бренды (экомарки, немного массмаркета и космецевтика) и корейская косметика. Бренды iHerb, разумеется, невозможно найти на других сайтах, но их запасы еще остались у российских перекупщиков на Ozon и Wildberries. Поддерживать такую схему торговли или нет — решать вам, но пока это единственный способ пополнить запасы максимально подходящего средства.
С другой стороны, уникальных товаров среди торговых марок платформы практически нет, поэтому найти альтернативу будет нетрудно. Многие американские и европейские бестселлеры (Eucerin, Cetaphil, Andalou Naturals, Acure, Physicians Formula) давно продаются в российских парфюмерных магазинах официально, но часто с ощутимой наценкой. Разнообразие корейских брендов (Cosrx, Pyunkang Yul, Banila Co.) на российском рынке тоже не уступает ассортименту iHerb. Крупнее бренды стоит искать в больших косметических сетях, а производителей поменьше — в магазинах, специализирующихся на k-beauty.
Сыворотка Elizavecca, 1134 р.
Очищающий флюид Eucerin, 1062 р.
Увлажняющий лосьон Cetaphil, 888 р.
Очищающее молочко Andalou, 1760 р.
Помада e.l.f. Cosmetics, 745 р.
Ночной крем Acure, 2649 р.
Стикеры от прыщей CosRX, 550 р.
Мицеллярное средство для снятия макияжа Neutrogena, €6.95
Патчи для глаз Petitfee, 1556 р.
Набор кистей Real Techniques, 3362 р.
Спортивное питание
На iHerb огромный выбор спортивного питания, витаминов и минералов для тех, кто ведет активный образ жизни. Здесь есть все: от протеиновых порошков и батончиков до глютамина и цитрата натрия — разных производителей, дозировок и часто по очень привлекательным ценам. Но iHerb, к счастью, не единственный магазин, где можно купить такие товары. Спортивное питание уже давно есть у крупных онлайн-ретейлеров: Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет». Да, цены там, как правило, выше, чем на iHerb, а ассортимент хуже, но есть и преимущество — скорость доставки. Существует и практически полный аналог iHerb (даже сайт похож) — магазин Vitaminof.
Также можно обратить внимание на российских производителей спортивного питания: Be First, Skills, Steel Power и Geneticlab.
Креатин моногидрат Be First, 1345 р.
Аминокислоты Amino X, от 2415 р.
Гейнер Optimum Nutrition, 4299 р.
Изотонический углеводный гель SiS, 889 р.
Сывороточный протеин Optimum Nutrition, 3859 р.
Еда
Мало какие магазины могут конкурировать с iHerb по количеству и разнообразию органических продуктов. Больше всего позиций с прекратившего доставки в Россию сайта дублируются на Ozon. Сейчас там можно купить и густую кунжутную пасту тхину от марки Kevala, и самые разные масла от La Tourangelle, и большую банку кокосового масла Jarrow — хита iHerb уже много лет. Его используют при приготовлении блюд или в качестве средства для увлажнения кожи.
При этом некоторых любимых продуктов уже не найти. Например, популярного чая Harney & Sons больше нет в наличии и на Ozon. Закончиться могут и другие позиции из раздела Global с зарубежными продуктами — если хотите успеть купить любимую еду, долго раздумывать не стоит. Советуем обратить внимание на гранолу с кленовым сиропом от Bob’s Red Mill, специи Simply Organic, веганскую орехово-нутовую пасту от Chickapea или арахисовое масло в порошке PB2 Foods. А если все-таки хочется вкусного чая с добавками, можно заглянуть в Palais des Thés. Там есть интересные авторские смеси с розой, ежевикой, миндалем, ванилью или лепестками сафлора.
Масло авокадо La Tourangelle, 1832 р.
Гранола с кленовым сиропом и морской солью Bob’s Red Mill, 1494 р.
Куркума органическая Simply Organic, 1590 р.
Паста из нута и чечевицы Chickapea, 2141 р.
Паста из кунжута Kevala, 3226 р.
Арахисовое масло в сухом порошке с шоколадом PB2 Foods, 2973 р.
Органический жевательный мармелад со вкусом граната, 392 р.