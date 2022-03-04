Маркетплейс товаров для здорового образа жизни перестал обслуживать покупателей из России. Среди причин — ограничения, наложенные на банковские организации и транзакции в рублях, а также отмена авиарейсов. Мы собрали магазины, где можно купить привычные вам косметические средства, еду и спортивное питание вместо iHerb.

Косметика Косметический ассортимент iHerb можно условно поделить на три категории: продукты собственных марок, американские бренды (экомарки, немного массмаркета и космецевтика) и корейская косметика. Бренды iHerb, разумеется, невозможно найти на других сайтах, но их запасы еще остались у российских перекупщиков на Ozon и Wildberries. Поддерживать такую схему торговли или нет — решать вам , но пока это единственный способ пополнить запасы максимально подходящего средства. С другой стороны, уникальных товаров среди торговых марок платформы практически нет , поэтому найти альтернативу будет нетрудно. Многие американские и европейские бестселлеры (Eucerin, Cetaphil, Andalou Naturals, Acure, Physicians Formula) давно продаются в российских парфюмерных магазинах официально, но часто с ощутимой наценкой. Разнообразие корейских брендов (Cosrx, Pyunkang Yul, Banila Co.) на российском рынке тоже не уступает ассортименту iHerb. Крупнее бренды стоит искать в больших косметических сетях, а производителей поменьше — в магазинах, специализирующихся на k-beauty.

Спортивное питание На iHerb огромный выбор спортивного питания, витаминов и минералов для тех, кто ведет активный образ жизни. Здесь есть все: от протеиновых порошков и батончиков до глютамина и цитрата натрия — разных производителей, дозировок и часто по очень привлекательным ценам. Но iHerb, к счастью, не единственный магазин, где можно купить такие товары. Спортивное питание уже давно есть у крупных онлайн-ретейлеров: Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет». Да, цены там, как правило, выше, чем на iHerb, а ассортимент хуже, но есть и преимущество — скорость доставки. Существует и практически полный аналог iHerb (даже сайт похож) — магазин Vitaminof. Также можно обратить внимание на российских производителей спортивного питания: Be First, Skills, Steel Power и Geneticlab.

Еда Мало какие магазины могут конкурировать с iHerb по количеству и разнообразию органических продуктов. Больше всего позиций с прекратившего доставки в Россию сайта дублируются на Ozon. Сейчас там можно купить и густую кунжутную пасту тхину от марки Kevala, и самые разные масла от La Tourangelle, и большую банку кокосового масла Jarrow — хита iHerb уже много лет. Его используют при приготовлении блюд или в качестве средства для увлажнения кожи. При этом некоторых любимых продуктов уже не найти. Например, популярного чая Harney & Sons больше нет в наличии и на Ozon. Закончиться могут и другие позиции из раздела Global с зарубежными продуктами — если хотите успеть купить любимую еду, долго раздумывать не стоит. Советуем обратить внимание на гранолу с кленовым сиропом от Bob’s Red Mill, специи Simply Organic, веганскую орехово-нутовую пасту от Chickapea или арахисовое масло в порошке PB2 Foods. А если все-таки хочется вкусного чая с добавками, можно заглянуть в Palais des Thés. Там есть интересные авторские смеси с розой, ежевикой, миндалем, ванилью или лепестками сафлора.

Масло авокадо La Tourangelle, 1832 р. 1 из 7 Гранола с кленовым сиропом и морской солью Bob’s Red Mill, 1494 р. 2 из 7 Куркума органическая Simply Organic, 1590 р. 3 из 7 Паста из нута и чечевицы Chickapea, 2141 р. 4 из 7 Паста из кунжута Kevala, 3226 р. 5 из 7 Арахисовое масло в сухом порошке с шоколадом PB2 Foods, 2973 р. 6 из 7 Органический жевательный мармелад со вкусом граната, 392 р. 7 из 7