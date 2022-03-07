Худи с принтом «Все катится к лучшему», коллаборационные кроссовки Veja x Marni, портативная колонка Stüssy x Beats и не только.

Фонд «Продвижение»

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Благотворительный фонд помощи людям с инвалидностью «Продвижение» запустил в продажу собственный мерч. В коллекции представлены базовые худи, свитшоты, футболки и шоперы с принтами «Все катится к лучшему». Средства с продаж идут на приобретение современных, компактных и легких инвалидных колясок, с помощью которых подопечные фонда получат возможность учиться, работать, выходить на прогулки и стать ближе к социуму. Приобрести коллекцию можно на сайте prodvizhenie.org. Свитшоты и худи стоят 5500 рублей, футболка — 1200, а шопер — 900 рублей.

Vault by Vans

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К Международному женскому дню Vault by Vans подготовил коллаборацию с Сарой Андельман — экс креативным директором парижского концепт-стора Colette. Для совместной коллекции Сара пригласила четырех художников — Фумико Имано, СоКо, Синдисо Кхумало и Джулию Чанг. Все они выразили свое твочерское видение через предметы коллаборации Vault by Vans — кеды, футболки, лонгсливы и головные уборы. Коллекция поступит в продажу 4 марта в избранных магазинах Vault by Vans. Будут ли доступны ее модели к доставке в Россию, пока неизвестно.

Marc O’Polo

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В весенне-летней коллекции Marc O’Polo использует премиальные материалы — органический хлопок, шерсть и переработанный полиэстер. Женская линия выполнена в пастельно-голубом, светло-бежевом и белом в сочетании с фисташковым. Тут можно найти всевозможный деним — джинсы и джинсовые куртки, комбинезоны, джинсовые платья, а также юбки клеш. Мужская коллекция выполнена в приглушенной палитре, с преобладанием белых и черных цветов. В центре линейки — различные модели брюк: чиносы, карго, а также прямые брюки полной длины. Коллекция будет доступна в онлайн-магазине бренда с марта.

Études x Yves Klein

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Французский бренд выпустил капсульную коллекцию, посвященную художнику Иву Кляйну и его творчеству. Разумеется, ключевым цветом релиза стал синий, символизирующий пространство, чистоту и свободу. Среди эффектных позиций, вошедших в капсулу, — плащ, куртка из денима, джинсы, рубашки с длинными и короткими рукавами, спортивный костюм из текстурного материала, худи, футболка, бейсболка и очки. Коллекция Études x Yves Klein уже поступила в продажу. Приобрести вещи можно на официальном сайте французского бренда. Цены варьируются от 100 евро за футболку до 650 евро за куртку из денима.

Telfar

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Не так давно мы рассказывали о росте популярности джинсов свободного кроя. Очередным подтверждением этому тезису можно считать выпуск новых силуэтов Telfar. Экстраширокие джинсы уже поступили в продажу и доступны в двух универсальных расцветках — голубом и черном. Купить можно на официальном сайте Telfar. Цена джинсов любой расцветки — 251 доллар.

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Stüssy x Beats Pill+

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Производители аудиотехники продолжают выпускать коллаборации с популярными брендами. Вслед за релизами с A-Cold-Wall*, Fragment Design и Ambush, Beats объединился со Stüssy. За основу стороны выбрали колонку Pill+. Лицевая сторона гаджета украшена принтом из черепов и костей. Дополняют дизайн логотип Stüssy и гравировка «The only good system is a sound system», нанесенная фирменным шрифтом бренда. Новая колонка Beats Pill+ уже поступила в продажу на официальном сайте Stüssy. Цена вопроса — 185 долларов.

Veja x Marni

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Французский прогрессивный бренд, славящийся своим экоподходом, выпустил коллаборацию с люксовым брендом Marni. Для совместного релиза стороны выбрали два силуэта — бестселлер Veja V-10 и высокую модель V-15. Если сольные кроссовки отличаются сдержанным видом, то коллаборационные, напротив, получили верх, украшенный яркой графикой и массивным брендингом Marni на задних частях подошвы. Обе пары доступны для предзаказа на сайте Veja. Высокие кроссовки обойдутся в 320 долларов, низкие — в 270 долларов.