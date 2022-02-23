Даже если вы не планировали масштабное обновление весенне-летнего гардероба, вам наверняка понадобится точечное укрепление базовыми позициями — свитерами, футболками, рубашками и, конечно, джинсами. Сегодня поговорим об актуальном дениме.

За последние несколько лет популярность джинсов свободного кроя заметно возросла. Возможно, всему виной цикличность и бесконечные 90-е, которые никак не перетекут в 00-е. Возможно, это влияние скейтерского стиля. Так или иначе, даже Celine, ведомый главным адептом скинни Эди Слиманом, выпускает широкие пары.

Другой признак популярности — востребованность свободных джинсов среди селебрити первой величины. Посмотрите на образы Джастина Бибера и A$AP Rocky. А ведь в начале 10-х стиль обоих был построен вокруг узких моделей.