Даже если вы не планировали масштабное обновление весенне-летнего гардероба, вам наверняка понадобится точечное укрепление базовыми позициями — свитерами, футболками, рубашками и, конечно, джинсами. Сегодня поговорим об актуальном дениме.

За последние несколько лет популярность джинсов свободного кроя заметно возросла. Возможно, всему виной цикличность и бесконечные 90-е, которые никак не перетекут в 00-е. Возможно, это влияние скейтерского стиля. Так или иначе, даже Celine, ведомый главным адептом скинни Эди Слиманом, выпускает широкие пары.

Другой признак популярности — востребованность свободных джинсов среди селебрити первой величины. Посмотрите на образы Джастина Бибера и A$AP Rocky. А ведь в начале 10-х стиль обоих был построен вокруг узких моделей.

Прежде чем отправиться на поиски новой пары, стоит определиться, насколько широкие джинсы вам нужны. Броские в духе Balenciaga и вышеупомянутого Celine или чуть скромнее — как у Carhartt WIP и Pop Trading Company. К слову, и те и другие подойдут для повседневной носки.

Pop Trading Company

9 500 р.

COS

9 990 р.

Weekday

3 999 р.

Polar Skate Co.

14 990 р.

Zara

3 599 р.

COS

9 990 р.

Butter Goods

9 025 р.

Raf Simons

273 доллара (со скидкой)

Auralee

28 025 р.

Eytys

260 евро

Ami

195 долларов (со скидкой)

Carhartt WIP

8 455 р.

thisisneverthat

11 193 р. (со скидкой)

Needles

295 фунтов

Polar Skate Co.

8 800 р.
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