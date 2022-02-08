Показываем, как начать пользоваться оттенком, который вы раньше могли избегать.

Вместо хайлайтера

Если рассматривать продукты для макияжа белого цвета не с декоративной, а с технической стороны, то их, очевидно, можно использовать для высветления участков лица — так же, как хайлайтер. Матовая текстура не будет отражать свет так естественно, как продукт с сиянием, но контраст с тенью все равно усилится. Удачнее всего матовый белый заменит хайлайтер в макияже глаз — такие тени в уголке будут гармонично сочетаться с пастельными оттенками. Но почти меловую текстуру можно нанести и на скулы. Лучше всего тени сработают в паре с интенсивными румянами или как часть дрейпинга.

На все веко

В то время как к фиолетовым, красным, голубым и розовым теням мы уже привыкли, глухое белое покрытие остается достаточно необычным решением для макияжа. Чтобы добиться идеального эффекта, подготовьте веко с помощью базы под тени или нанесите белую подложку: это может быть жидкий пигмент или карандаш. Тушевать светлые матовые тени можно бесконечно, но покрытие при этом будет заметно истончаться. Поэтому поверх выстроенной формы придется набивать пигмент плоской кистью или даже пальцем. Красивым дополнением к такому мономакияжу станут активные черные ресницы, а вот карандашом на слизистой — что белым, что черным — лучше пренебречь.

Акцент для стрелок

Еще один частный случай применения белого цвета в макияже глаз — дополнительное высветление для сложных стрелок или стрелок над складкой верхнего века. Здесь важна точность, а значит, пригодится небольшая кисть «бочонок». Чтобы линии были четче, их можно дополнительно «подчищать» консилером (желательно максимально светлым и плотным) или белым карандашом. Вторую жизнь подобному макияжу подарила актриса Алекса Деми. Ее образ с премьеры второго сезона «Эйфории» активно повторяют тиктокеры.

5 вариантов белых теней

Тени Mac в оттенке Gesso, 1890 р. 1 из 5 Тени Seventeen в оттенке 101, 439 р. 2 из 5 Тени Illamasqua в оттенке Cascade, 1666 р. 3 из 5 Тени Pupa в оттенке 010, 560 р. 4 из 5 Тени Kiko в оттенке 37 Matte White, 649 р. 5 из 5