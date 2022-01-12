На канале HBO (в России — в «Амедиатеке») вышла первая серия второго сезона «Эйфории» — сериала о подростках, который успел превратиться в учебник по нестандартному макияжу. Мы изучили образы героинь и мудборды визажистки сериала, чтобы предсказать, какие тренды придут на смену потекшему глиттеру.

Акцент на нижние ресницы

Если первый сезон «Эйфории» в первую очередь запомнился «слезами» из блесток Ру и яркой геометрией в макияже Джулс, то в продолжении сериала образы героев стали чуть спокойнее. Визажистка Дониелла Дейви в своем инстаграме назвала второй сезон сестрой-интроверткой первого, которая экспериментирует со всеми видами стрелок и любит яркие цвета, но умеет переключаться на минимализм.

На мудборде Дониеллы можно заметить много образов с ретростилистикой, а также макияжи с акцентом на нижние ресницы. Последний прием можно повторить несколькими путями: использовать тушь только на нижнем веке, дорисовать нижние ресницы лайнером или приклеить специальные миниатюрные пучки.

Интересно, что на одной из фотографий в мудборде визажистки — образ с черным лайнером и мятными матовыми тенями — российская бьюти-блогерша Мила Посвоему.

Накладные нижние ресницы Aya Saegusa, 363 р.

1 из 5

Накладные ресницы MAC 7 Free Spirit Lash, 1290 р.

2 из 5

Накладные ресницы Kryolan, 811 р.

5 из 5

Стрелка во внутреннем уголке

Ограничиться классическими стрелками команда сериала, конечно же, не могла. Поэтому в первой серии мы видим экстремальную версию — подчеркивание внутреннего уголка глаза. В уже привычном прочтении миниатюрную внутреннюю стрелку выводят, как бы продолжая нижнюю слизистую, — так глаз становится еще более вытянутым (например, как у Мэдди). В макияже героини Хантер Шефер нет основной стрелки, но внутренний уголок подчеркнут двумя отрезками, напоминающими молнию.

Повторить этот прием можно с помощью любого лайнера, желательно водостойкого. Если вы не готовы к контрастам, попробуйте вывести внутреннюю стрелку коричневым лайнером — сам макияж не будет сильно выделяться, но форма глаза визуально изменится.

Dior Diorshow on Stage, 2400 р.

1 из 5

Fenty Beauty Flyliner, 2082 р.

2 из 5

Rimmel Wonder Liner, 666 р.

5 из 5

Светлые матовые тени

Кажется, в новом сезоне, активные блестки все чаще будут уступать полупрозрачному шиммеру и перламутру, а концентрация макияжей с матовыми пастельными тенями возрастет. При выборе последних стоит снова ориентироваться на тренды 1960-х.

Мятные, нежно-лиловые, желтые и белые тени удачно смотрятся в паре со стрелкой над складкой века в стиле Твигги, на контрасте с черным лайнером на слизистой или в мономакияже, самостоятельно.

Beauty Bay x the Disney Colour Jungle Book, 700 р.

1 из 5

Huda Beauty Pastels Obsessions, 2728 р.

2 из 5

Zoeva Sweet Glamour, 2286 р.

5 из 5

Накладные ногти

Маникюр героини сериала меняют так же часто, как и макияж. Причем нередко узор на ногтях перекликается с глазами. Мастер маникюра Натали Минерва создает под каждый образ набор типсов. Такой подход можно применить и в обычной жизни.

Магазинные накладные ногти уже украшены современным маникюром, но если вам нужно что‑то особенное, то рисовать на отдельной пластине куда удобнее, чем сразу на руке.

Miami Tattoos, 450 р.

1 из 5

Deco, 329 р.

2 из 5

Shrine, 790 р.

5 из 5
Подробности по теме
Второй сезон «Эйфории»: Зендая и Хантер Шефер — о том, как изменился сериал и его героини
Второй сезон «Эйфории»: Зендая и Хантер Шефер — о том, как изменился сериал и его героини