На канале HBO (в России — в «Амедиатеке») вышла первая серия второго сезона «Эйфории» — сериала о подростках, который успел превратиться в учебник по нестандартному макияжу. Мы изучили образы героинь и мудборды визажистки сериала, чтобы предсказать, какие тренды придут на смену потекшему глиттеру.

Акцент на нижние ресницы

Если первый сезон «Эйфории» в первую очередь запомнился «слезами» из блесток Ру и яркой геометрией в макияже Джулс, то в продолжении сериала образы героев стали чуть спокойнее. Визажистка Дониелла Дейви в своем инстаграме назвала второй сезон сестрой-интроверткой первого, которая экспериментирует со всеми видами стрелок и любит яркие цвета, но умеет переключаться на минимализм. На мудборде Дониеллы можно заметить много образов с ретростилистикой, а также макияжи с акцентом на нижние ресницы. Последний прием можно повторить несколькими путями: использовать тушь только на нижнем веке, дорисовать нижние ресницы лайнером или приклеить специальные миниатюрные пучки. Интересно, что на одной из фотографий в мудборде визажистки — образ с черным лайнером и мятными матовыми тенями — российская бьюти-блогерша Мила Посвоему.

Накладные нижние ресницы Aya Saegusa, 363 р. 1 из 5 Накладные ресницы MAC 7 Free Spirit Lash, 1290 р. 2 из 5 Пучки Deco, 289 р. 3 из 5 Накладные ресницы Sweed Underlash, 1590 р. 4 из 5 Накладные ресницы Kryolan, 811 р. 5 из 5

Стрелка во внутреннем уголке

Ограничиться классическими стрелками команда сериала, конечно же, не могла. Поэтому в первой серии мы видим экстремальную версию — подчеркивание внутреннего уголка глаза. В уже привычном прочтении миниатюрную внутреннюю стрелку выводят, как бы продолжая нижнюю слизистую, — так глаз становится еще более вытянутым (например, как у Мэдди). В макияже героини Хантер Шефер нет основной стрелки, но внутренний уголок подчеркнут двумя отрезками, напоминающими молнию. Повторить этот прием можно с помощью любого лайнера, желательно водостойкого. Если вы не готовы к контрастам, попробуйте вывести внутреннюю стрелку коричневым лайнером — сам макияж не будет сильно выделяться, но форма глаза визуально изменится.

Dior Diorshow on Stage, 2400 р. 1 из 5 Fenty Beauty Flyliner, 2082 р. 2 из 5 3INA The Color Pen, 1200 р. 3 из 5 ArtDeco High Precision, 1169 р. 4 из 5 Rimmel Wonder Liner, 666 р. 5 из 5

Светлые матовые тени

Кажется, в новом сезоне, активные блестки все чаще будут уступать полупрозрачному шиммеру и перламутру, а концентрация макияжей с матовыми пастельными тенями возрастет. При выборе последних стоит снова ориентироваться на тренды 1960-х. Мятные, нежно-лиловые, желтые и белые тени удачно смотрятся в паре со стрелкой над складкой века в стиле Твигги, на контрасте с черным лайнером на слизистой или в мономакияже, самостоятельно.

Beauty Bay x the Disney Colour Jungle Book, 700 р. 1 из 5 Huda Beauty Pastels Obsessions, 2728 р. 2 из 5 MAC Powder Kiss в оттенке Such a Tulle, 1990 р. 3 из 5 Makeup Obsession Keep It Fresh, 699 р. 4 из 5 Zoeva Sweet Glamour, 2286 р. 5 из 5

Накладные ногти

Маникюр героини сериала меняют так же часто, как и макияж. Причем нередко узор на ногтях перекликается с глазами. Мастер маникюра Натали Минерва создает под каждый образ набор типсов. Такой подход можно применить и в обычной жизни. Магазинные накладные ногти уже украшены современным маникюром, но если вам нужно что‑то особенное, то рисовать на отдельной пластине куда удобнее, чем сразу на руке.