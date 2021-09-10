Тенденции в макияже меняются не так стремительно, как в одежде. Возможно, поэтому кажется, что уже придумано все, что только можно. Собрали для вас пять актуальных трендов, с которыми можно экспериментировать этой осенью.

Заметные румяна

Дрейпинг — броское скульптурирование лица с помощью румян. Прием был популярен в 1970-х, а потом неожиданно возродился в 2016 году. С тех пор яркий пигмент на скулах и висках появляется в трендах из сезона в сезон. Этой осенью обратите внимание на красные, бордовые и фиолетовые оттенки румян. Для максимального эффекта оттенки можно использовать и на веках.

Румяна MAC в оттенке News Flash!, 1680 р. 1 из 5 Румяна Fenty Beauty в оттенке Drama Class, 2202 р. 2 из 5 Румяна Dear Dahlia в оттенке Forbidden Fig, 1945 р. 3 из 5 Румяна Shiseido в оттенке 6, 1700 р. 4 из 5 Румяна Bobbi Brown в оттенке Fresh Melon, 2990 р. 5 из 5

Темный карандаш для губ

Еще чуть-чуть и фраза «девяностые снова в тренде» надоест даже тем, кто совершенно далек от бьюти и фешен-индустрии. Тем не менее сочетание блеска для губ и темного карандаша все еще смотрит на нас с каждой второй фотографии с инстаграме. Отложите блеск и поэкспериментируйте с оттенками. Попробуйте сочетать почти черный карандаш с красной помадой или совместить несколько оттенков коричневого.

Карандаш для губ Vivienne Sabo в оттенке «Холодный нюд», 255 р. 1 из 5 Карандаш для губ O.K.Beauty в оттенке «Идеальный красный», 474 р. 2 из 5 Карандаш для губ Smashbox в оттенке Dark Brown, 1830 р. 3 из 5 Карандаш для губ Romanovamakeup в оттенке Ice Kiss, 1470 р. 4 из 5 Карандаш для губ MAC в оттенке Nightmoth, 1480 р. 5 из 5

Зеленые тени

Найти bottega green среди косметических продуктов очень сложно. Представить, как его использовать в макияже, — еще сложнее. Зеленые и синие продукты, как правило, требуют мастерски отточенных навыков растушевки — иначе вместо томных смоки получатся синяки под глазами. С нежно-зелеными оттенками, зеленоватым хамелеоном, матовыми болотными тенями или средствами цвета морской волны работать куда проще.

Кремовые тени Smashbox в оттенке Ultramarine, 2240 р. 1 из 5 Сияющий гель для век Estrade в оттенке «Малефисента», 243 р. 2 из 5 Тени для век MAC в оттенке Humid, 1680 р. 3 из 5 Тени для век Shiseido в оттенке Zawa-Zawa Green, 1266 р. 4 из 5 Тени для век Dior в оттенке «Клевер удачи», 2010 р. 5 из 5

Кирпичные помады

Осенняя гамма — беспроигрышный вариант для макияжа в межсезонье. На сложные смоки в красно-оранжевых тонах сил хватит не у всех. Поэтому поддержать осенний тренд можно помадой красно-кирпичного оттенка. Чтобы дополнить макияж, нанесите средство еще и на щеки, вместо румян. А для полного погружения подберите матовые тени в тон к помаде.

Помада Make Up for Ever в оттенке 338, 1200 р. 1 из 5 Помада MAC в оттенке Spice It Up!, 1720 р. 2 из 5 Помада Gucci в оттенке 307, 3600 р. 3 из 5 Помада Bobbi Brown в оттенке New York Sunset, 3250 р. 4 из 5 Помада Smashbox в оттенке Straight Up, 1790 р. 5 из 5

Сияние на глазах

Тот случай, когда для вдохновения можно вспомнить макияжи, которые вы делали с детстве с помощью палетки Ruby Rose. Перламутровые оттенки смело наносите на все веко, а отдельные блестки и глиттер — по центру. Такой макияж будет смотреться наиболее необычно, если вы не станете красить ресницы тушью.

Кремовые тени MAC в оттенке Ready to Party, 1920 р. 1 из 5 Жидкие тени MAC в оттенке Diamond Crumbles, 1920 р. 2 из 5 Жидкие тени NYX в оттенке Imaginarium, 850 р. 3 из 5 Тени для век Bourjois в оттенке Doré Olé, 413 р. 4 из 5 Жидкие тени Catrice в оттенке Happiness, 290 р. 5 из 5