Худи с рукавом от рубашки, расписные кожаные перчатки и кроссовки с подошвой от ботинок: «Афиша Daily» собрала пять локальных марок с одеждой в единственном экземпляре.

Новости об апсайкл-коллекциях модных брендов появляются с завидной периодичностью. В январе Вирджил Абло показал кроссовки Louis Vuitton сезона весна-лето 2021, сделанные из переработанных пар 2019 года. А в декабре MM6 Maison Margiela выпустил лимитированную петчворк-коллекцию обуви и сумок, созданную из остатков ткани с производства. Если у мировых брендов эти активности выглядят больше как дань моде на устойчивое развитие, то маленькие локальные бренды закладывают идею апсайклинга в свою ДНК на этапе создания, отчего вызывают куда больше доверия.

Stenosis

Stenosis основали в 2017 году друзья из Кирова: ребята решили перерабатывать старую и ненужную одежду, «превращая ее в произведение искусства». По словам основателей, они рассматривают вещи не как материальный предмет, а как выставочный объект — собственно, одежду, которая получается у Stenosis, спокойно можно было бы показывать в музее современного искусства. Джинсы из разных кусочков денима с карманом от брюк карго, худи с рукавом от рубашки, телогрейка с кордовым воротником и джинсовыми манжетами — все эти вещи представлены в единственном экземпляре, что, по мнению Stenosis, подчеркивает уникальный стиль их обладателя.

Lavsensay

Если кожаные перчатки ассоциируются у вас с гардеробом вашей учительницы музыки или с аутфитом сурового байкера, то пора дать им второй шанс. Легче всего это будет сделать с Lavsensay: создатели марки расписывают этот аксессуар краской, так что перчатки выглядят почти как арт-объект. Кстати, у них же можно заказать роспись на любую кожаную вещь из вашего гардероба: за надпись попросят от 3000 рублей, а за рисунок — от 3500 рублей.

Forgetmenot.archive

Вам когда‑нибудь доставляли посылку из магазина одежды в коробке из‑под фруктов? Если нет, то получить такой экспириенс можно, сделав заказ у Forgetmenot.archive. Что касается собственно одежды и аксессуаров, то у марки есть головные уборы из рубашек, сдвоенные мешки из плащовки с альпинистскими карабинами и, внезапно, вязаные вещи типа свитера или балаклавы. Вещи делаются под заказ.

Hurricane Sole

Когда обувная мастерская ударилась в творчество и получилось нечто большее, чем ремонт кроссовок: питерцы Hurricane Sole не только реконструируют обувь, но и могут «пересадить» ваши кеды на ботиночную подошву. Converse, Vans, New Balance — принесите им любую пару и получите обратно интересный гибрид спорта и классики. Кстати, у Hurricane Sole можно изготовить новые ботинки на заказ — например, вот такие.

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