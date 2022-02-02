Последние несколько лет тенденции в уходе за кожей меняются кардинально: от 10 ступеней к бьюти-минимализму, от тотального отшелушивания к восстановлению микробиома. Марки с новаторскими составами заменяют проверенные временем средства и наоборот. Рассказываем о новых и старых брендах, по которым сходят с ума зарубежные skincare-энтузиасты.

Augustinus Bader

Немецкий бренд основал профессор биологии стволовых клеток и клеточной технологии Августин Бадер (Augustinus Bader). Во время своей научной деятельности он занимался проблемами восстановления кожи после ожогов. Так ученый создал Trigger Factor Complex 8 — комплекс аминокислот, жиров и витаминов, стимулирующий кожу к самостоятельному заживлению. Свойства этого вещества и легли в основу всех средств линейки Augustinus Bader — косметики по уходу за кожей лица и тела. Успех бренда сейчас складывается из двух факторов. С развитием вдумчивого бьюти-блогинга и появлением в сети страниц косметических химиков и косметологов все больше людей узнают, какое значение для кожи имеет увлажнение и восстановление гидролипидного барьера. Мыть лицо с мылом теперь не только вредно для кожи, но и не модно. Зато модно пользоваться домашними средствами с кислотами — их и выпускают все больше. А где кислоты, там и обязательная рекомендация не пренебрегать мощными восстанавливающими средствами. К тому же бренд очень полюбили селебрити: Хейли Бибер, Алекса Чанг, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид и другие. А Виктория Бекхэм создала в содружестве с маркой коллекцию косметики. Что покупать: главное средство бренда — насыщенный увлажняющий и восстанавливающий крем The Rich Cream (от 7800 р.) или его аналог с текстурой полегче The Cream (от 7800 р.). Где покупать: в «Золотом яблоке».

Vintner’s Daughter

Основательница бренда Эйприл Гарджуло (April Gargiulo) — буквально дочь винодела, отсюда и название ее сверхорганической, натуральной и «чистой» марки. Масло виноградной косточки в составе каждого средства тоже имеется. Да и производство косметики марки не сильно отличается от долгих манипуляций с вином. К примеру, действующее ядро масляной сыворотки, состоящее из двух десятков полноценных растений (не экстрактов) — от авокадо, календулы и примулы до крапивы, куркумы и одуванчика, — настаивается 21 день. Такой тщательный подход и самые качественные ингредиенты объясняют немаленькие цены на косметику Vintner’s Daughter. Покупают же эти черные флаконы с пипетками в первую очередь состоятельные поклонники clean beautyУсловный сегмент косметической индустрии, в котором продукты не тестируются на животных, не содержат в себе потенциально опасных химических соединений, преимущественно состоят из натуральных ингредиентов и по возможности минимально загрязняют окружающую среду., к примеру, Гвинет Пэлтроу, которая наносит сыворотку бренда после отшелушивания, чтобы предотвратить сухость кожи. В целом косметику Vintner’s Daughter хвалят за то, что одно ее средство способно заменить надоевший многоступенчатый уход и справиться одновременно с многими бедами кожи — осветлить пигментацию, увлажнить и разгладить кожу, а также сделать ее более стойкой к окружающей среде. Что покупать: в ассортименте бренда всего два продукта — эссенция Active Treatment (от 20 580 р.) и масляная сыворотка Active Botanical (от 18 130 р.). Где покупать: на Cult Beauty.

Sunday Riley

Косметический химик из Техаса Сандей Райли придумала марку, назвала ее своим именем и сама сочинила формулы. Несмотря на этичный подход к созданию продуктов, бренд не стал участвовать в погоне за все «натуральное» и «без химии». Напротив, все составы строятся вокруг трех ингредиентов: витамина C, кислот и ретинола. Причем сама Сандей смело сочетает их чуть ли не одновременно (но мы такие эксперименты не приветствуем). Большие надежды на косметику Sunday Riley обычно возлагают обладатели проблемной кожи. Составы будто сделаны специально для них. Причем некоторые формулы настолько мощные, что продаются только в США, так как в странах Евросоюза под нормы для домашнего ухода уже не подходят. А вот запоминающиеся яркие упаковки с симпатичным леттерингом преднамеренно сделаны под инстаграм-инфлюэнсеров — кажется, зеленая или синяя бутылочка масла Sunday Riley мелькает на каждой второй фотографии красивой полки в ванной. Что покупать: масло с ретинолом Luna (от 9095 р.), сыворотка для лица с гликолевой кислотой Good Genes (от 4692 р.), крем с витамином C.E.O. (от 6026 р.) Где покупать: в Sephora.

Tatcha

Среди массы американских и изредка немецких брендов также часто мелькает японская косметика. История бренда Tatcha выглядит как сценарий мелодрамы. Американка с тайваньскими корнями Вики Цай (Vicky Tsai) долгие годы трудилась на крупные корпорации, где заработала стресс и острый дерматит. Решив начать жизнь сначала, она отправилась в путешествие и, оказавшись в Киото, впечатлилась секретами красоты гейш. Дальше Вики продала свое обручальное кольцо и машину, переехала вместе с мужем к родителям, чтобы на сэкономленные деньги в 2009 году запустить первую партию косметики Tatcha. Спустя 10 лет бренд выкупит корпорация Unilever, заплатив 500 миллионов долларов. Составы косметики бренда тоже стереотипно японские. К примеру, внутри каждого продукта заключен комплекс Hadasei-3, состоящий из дважды ферментированного риса, зеленого чая и водорослей. Популярность бренду обеспечила не только красивая легенда, но и поддержка селебрити, а особенно звездного визажиста Марио Дедивановича — автора знаменитого контуринга Ким Кардашьян. Марио щедро поливал своих клиенток мистом Luminous Dewy Skin, и Вики Цай решила расширить ассортимент своей марки другим средством с похожими свойствами. Так родился еще один бестселлер Tatcha — увлажняющий крем The Dewy Skin. Другим знаковым для бренда продуктом — энзимной пудрой — пользуется Меган Маркл. Что покупать: увлажняющий крем The Dewy Skin (от 6431 р.), энзимная пудра The Rice Polish (от 6148 р.), маска для сияния Violet-C (от 6431 р.) Где покупать: на strawberrynet.com или с помощью посредников — с официального сайта косметику в Россию не доставляют.

Biologique Recherche

Французский бренд косметики сложно назвать набирающим популярность — марку основали в конце 1970-х, примерно тогда же собрали и формулы самых известных продуктов бренда. Удивительно, но со временем они не потеряли свою актуальность — во многом из‑за грамотной переформулировки. Когда речь идет о косметике Biologique Recherche, в первую очередь вспоминают легендарный отшелушивающий лосьон P50. Как только не хвалили это средство — назвали «лучшим бьюти-продуктом в мире» и даже «Иисусом во флаконе». Слава объяснима – комплекс кислот, уксус и сера в составе тоника ускоряют обновление кожи и придают ей сияние. Правда, были в истории лосьона и скандалы. Так, к примеру, оригинальная версия P50 (для ясности: она называется P50 1970) содержит в составе фенол — сомнительный ингредиент для косметики. Фенол осветляет кожу и стимулирует выработку коллагена и эластина, но в больших концентрациях токсичен. Тем не менее американские и российские нормы не запрещают его использование в косметике, а вот для европейского рынка Biologique Recherche производят версию P50 без фенола. В линейке лосьонов есть и другие разновидности: P50V для сухой кожи, P50W для чувствительной и P50 Pigm 400 для борьбы с гиперпигментацией. Что покупать: тоник P50 под ваш тип кожи (от 8000 р.) и то, что пропишет косметолог. Где покупать: в официальных салонах-представителях марки.

Dr. Dennis Gross