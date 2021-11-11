Осень — идеальный сезон для косметики с активными ингредиентами. В основном потому, что с сокращением светового дня уходят и переживания из‑за фоточувствительности кожи (тем не менее забывать про крем с SPF не стоит). Рассказываем про достойные средства с кислотами, витаминами и ретинолом, а также предлагаем альтернативы.

Сыворотка Sunday Riley Good Genes В составе: гликолевая кислота

Гликолевая кислота — одна из самых сильных AHA-кислот. Ее молекулы меньше молекул других представителей этого класса веществ, поэтому шустрее разрушают мертвые клетки кожи. Роговой слой обновляется быстро, и цвет лица на глазах становится однородным, а рельеф менее заметным. Однако подобная эффективность усиливает и отрицательные качества гликолевой кислоты — если у вас чувствительная кожа, пользуйтесь ей с особой осторожностью и ни в коем случае не смешивайте с ретинолосодержащей косметикой, иначе раздражения не избежать. Сыворотка Good Genes — легендарный продукт американской марки, но в Штатах обычно расхваливают ее первую формулу, где вместо гликолевой кислоты — молочная. Продавать подобный состав в странах Евросоюза не получилось — он не проходил по нормам для домашнего ухода, pH средства был слишком низким — 3. Поэтому сыворотку переформулировали в версию с гликолевой кислотой, которая втискивается в требования с pH 3,5. В ее состав добавили соль молочной кислоты, которая дополнительно в долгосрочной перспективе избавляет кожу от обезвоживания.

Сыворотка Kiehl’s Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum В составе: ретинол

Ретинол, или витамин A, — универсальный ингредиент, который спасает кожу от акне, пигментации, заметного рельефа и преждевременного старения. Казалось бы, почему мы до сих пор не заменили все кремы на средства с ретинолом? К сожалению, за избавление от всего вышеперечисленного часто наступает расплата в виде раздраженной кожи. Kiehl’s предлагает приучивать кожу к ретинолу постепенно, начиная с небольших доз активного вещества. Обычно подобную схему выбирают и косметологи — средства с витамином A начинают вводить в уход с нескольких применений в неделю, наблюдая за реакцией кожи. Если возникает легкая сухость, интервал между использованиями увеличивают, а в схему ухода добавляют косметику, восстанавливающую защитный барьер кожи. Сыворотка Kiehl’s содержит компоненты и с такими функциями — церамиды. Напомним, чтобы увидеть результат от ретинола, точно не нужно каждый день покрывать себя слоем самого мощного средства, с этим ингредиентом важна регулярность — иногда достаточно и слабой дозы витамина раз в неделю, но на протяжении пары месяцев.

Крем G.Love AzeLic Active В составе: азелаиновая кислота

Азелаиновую кислоту часто советуют людям с акне и розацеа одновременно. Там, где другие активные компоненты борются с высыпаниями, но дополнительно раздражают кожу, эта кислота действует мягко, но уверенно. Ряд исследований даже показал эффективность ингредиента, сопоставимую с мощными ретиноидами. Стоит отметить, что в первые недели использования количество воспалений может увеличиваться — так кожа очищается, поэтому дайте средству немного времени. Даже если вас не беспокоят воспаления, а тревожит только общее покраснение кожи, сыворотка станет отличным вариантом для выравнивания тона лица. Справится азелаиновая кислота и с пигментацией другого рода, например предотвратит пятна от солнечного излучения и осветлит постакне.

Ночной бустер DCL C Scape В составе: витамин C

В первую очередь витамин C — мощный антиоксидант, который подавляет окисление, а следовательно и старение кожи, но заметить это сразу после применения сыворотки мы не можем. Видимый эффект дает другое свойство витамина — компонент просто не позволяет образоваться пигменту меланину, а еще немного отшелушивает кожу, поэтому ее тон становится ровным. В ночном бустере DCL концентрация витамина C действительно внушительная — 30%, поэтому уже на утро после первого применения лицо будет выглядеть здоровее. Однако увлекаться средством в погоне за вау-эффектом не стоит — большое содержание витамина чревато раздражением кожи, поэтому стоит внимательно следить за ее реакций. Как вариант, можно чередовать бустер с косметикой, содержащей витамин Е, — подобное комбо усилит антиоксидантный эффект.

Сыворотка Art & Fact. Niacinamide 10% + Zinc 1% В составе: ниацинамид

Ниацинамид (другие названия — никотиновая кислота и витамин PP) — достойный противоспалительный ингредиент, который уместно использовать на проблемной коже с высыпаниями. Он не только постепенно избавит кожу от прыщей, но и естественным образом увеличит ее увлажненность. Ниацинамид можно сочетать с витамином С для усиления осветляющих и антиоксидантных свойств. Раньше подобный дуэт считался опасным, но этот миф подробно развенчали. В составе сыворотки Art & Fact. никотиновую кислоту дополняет цинк. Это позволяет средству не только помогать коже с воспалениями, но и параллельно ускорять заживление мелких ран. Поэтому подобный дуэт станет хорошим помощником для тех, кто, несмотря на советы косметологов, не может отказаться от самостоятельной механической чистки.