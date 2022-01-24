В январе традиционно прошли мужские недели моды сезона осень-зима 2022. Сбор гостей перед шоу — отличная возможность подсмотреть, что носят модники всего мира прямо сейчас. «Афиша Daily» выбрала три тенденции, которые можно взять на карандаш.

Рисунки, узоры и принты

На стритстайле, как обычно, было много одежды с монограммой — узором из логотипов: особенно отличились гости шоу Louis Vuitton, которые пришли поддержать модный дом в вещах с брендингом — будь то кардиган или университетская куртка. Но гораздо интереснее было разглядывать луки с рисунками — брюки с узором пейсли, свитеры со всевозможными сюжетами или пальто с графическими орнаментами. Подобные вещи хороши тем, что вокруг них можно легко построить образ, используя цветовые подсказки — брать оттенок из рисунка и повторять его в других вещах комплекта. А если вы гуру по сочетанию несочетаемого, выбирайте сразу и верх, и низ с узорами.

Цветные костюмные брюки

Пришло время разбавить свой черно-серо-синий костюмный гардероб яркими предметами. И даже если ваш офисный дресс-код может не признать ярко-желтые брюки, то вряд ли кто‑то будет против темно-зеленых или лиловых моделей. В любом случае такие низы пригодятся и в неформальном гардеробе, когда устанете от вездесущих джинсов. Сочетать цветные брюки можно с теми же свитерами с рисунками (смотри пункт 1) или чем‑то более приземленным типа однотонных рубашек и свитшотов.

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Формальная обувь — челси, лоферы, ботинки

Как бы нам не хотелось отказываться от стритвира в его классическом понимании — с комфортными худи и кроссовками, — уличные тенденции не первый сезон призывают вспомнить о формальном стиле. В первую очередь речь идет об обуви: вместо спортивных моделей гости недель моды все чаще выбирают челси, ковбойские ботинки, лоферы, мокасины, дерби и другие «официальные» силуэты. Кстати, носить их можно и нужно не только с костюмами, но и с теми же трениками, джинсами и толстовками.