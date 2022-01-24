В январе традиционно прошли мужские недели моды сезона осень-зима 2022. Сбор гостей перед шоу — отличная возможность подсмотреть, что носят модники всего мира прямо сейчас. «Афиша Daily» выбрала три тенденции, которые можно взять на карандаш.

Рисунки, узоры и принты

На стритстайле, как обычно, было много одежды с монограммой — узором из логотипов: особенно отличились гости шоу Louis Vuitton, которые пришли поддержать модный дом в вещах с брендингом — будь то кардиган или университетская куртка. Но гораздо интереснее было разглядывать луки с рисунками — брюки с узором пейсли, свитеры со всевозможными сюжетами или пальто с графическими орнаментами. Подобные вещи хороши тем, что вокруг них можно легко построить образ, используя цветовые подсказки — брать оттенок из рисунка и повторять его в других вещах комплекта. А если вы гуру по сочетанию несочетаемого, выбирайте сразу и верх, и низ с узорами.

Рубашка Story MFG.

19 950 р.

Свитшот Zara

4299 р.

Джинсы Pleasures

14 990 р.

Куртка Lost Management Cities

21 990 р.

Шарф Kardo

6900 р.

Цветные костюмные брюки

Пришло время разбавить свой черно-серо-синий костюмный гардероб яркими предметами. И даже если ваш офисный дресс-код может не признать ярко-желтые брюки, то вряд ли кто‑то будет против темно-зеленых или лиловых моделей. В любом случае такие низы пригодятся и в неформальном гардеробе, когда устанете от вездесущих джинсов. Сочетать цветные брюки можно с теми же свитерами с рисунками (смотри пункт 1) или чем‑то более приземленным типа однотонных рубашек и свитшотов.

Zara

6999 р.

Pt01

19 395 р.

AMI Paris

12 926 р.

Cos

2367 р.

Weekday

3999 р.
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Формальная обувь — челси, лоферы, ботинки

Как бы нам не хотелось отказываться от стритвира в его классическом понимании — с комфортными худи и кроссовками, — уличные тенденции не первый сезон призывают вспомнить о формальном стиле. В первую очередь речь идет об обуви: вместо спортивных моделей гости недель моды все чаще выбирают челси, ковбойские ботинки, лоферы, мокасины, дерби и другие «официальные» силуэты. Кстати, носить их можно и нужно не только с костюмами, но и с теми же трениками, джинсами и толстовками.

Казаки Zara

8999 р.

Дерби Vagabond

15 000 р.

Лоферы Mango

8999 р.

Челси Zara

7999 р.

Мокасины Sebago

24 594 р.
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