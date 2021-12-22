Одежда и аксессуары для тех, кто явно не планирует праздновать скромно.

Второй год подряд большая часть населения в целях безопасности предпочитает домашние посиделки шумным новогодним вечеринкам. Но это совсем не значит, что нужно забыть о стразах, блестках и перьях в угоду мягким свободным пижамам, идеально подходящим для поедания салатов.

Сейчас — самое выгодное время, чтобы покупать роскошную одежду без зазрения совести, ведь растущий тренд на «месть за пандемию» поможет адаптировать праздничные вещи в повседневные образы.