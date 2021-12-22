Одежда и аксессуары для тех, кто явно не планирует праздновать скромно.

Второй год подряд большая часть населения в целях безопасности предпочитает домашние посиделки шумным новогодним вечеринкам. Но это совсем не значит, что нужно забыть о стразах, блестках и перьях в угоду мягким свободным пижамам, идеально подходящим для поедания салатов.

Сейчас — самое выгодное время, чтобы покупать роскошную одежду без зазрения совести, ведь растущий тренд на «месть за пандемию» поможет адаптировать праздничные вещи в повседневные образы.

Перья и мех

Weekday

3299 р.

Bershka

1999 р.

Uterque

11 990 р.

Uterque

6990 р.

Lime

5999 р.

Bershka

1999 р.

Пайетки, стразы и бусины

Zara

4299 р.

Stradivarius

1599 р.

Uterque

11 990 р.

Zara

2599 р.

Uterque

23 990 р.

Zara

31 999 р.

Жаккард и тафта

Zara

1599 р.

Uterque

11 990 р.

Abitu

12 000 р.

Rozie

23 400 р.

Monki

3000 р.

Uterque

5750 р.

Металл и блестки

Zara

2999 р.

Rozie

27 400 р.

Zara

3999 р.

Monki

1500 р.

Uterque

14 990 р.

Lime

2999 р.

Звериный принт

Zara

1999 р.

Lime

4999 р.

Bershka

1999 р.

Weekday

1699 р.

Guess

7973 р.

Uterque

11 990 р.
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