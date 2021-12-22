Одежда и аксессуары для тех, кто явно не планирует праздновать скромно.
Второй год подряд большая часть населения в целях безопасности предпочитает домашние посиделки шумным новогодним вечеринкам. Но это совсем не значит, что нужно забыть о стразах, блестках и перьях в угоду мягким свободным пижамам, идеально подходящим для поедания салатов.
Сейчас — самое выгодное время, чтобы покупать роскошную одежду без зазрения совести, ведь растущий тренд на «месть за пандемию» поможет адаптировать праздничные вещи в повседневные образы.
Перья и мех
Пайетки, стразы и бусины
Жаккард и тафта
Металл и блестки
Звериный принт
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