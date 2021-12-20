Тренды праздничного макияжа — для профи и тех, кто не умеет краситься.
Металлические губы
Самый легкий праздничный макияж состоит из заметного цветового акцента на губах и аккуратного макияжа глаз — классической стрелки или просто внушительного слоя туши. Чтобы образ выглядел интереснее, замените матовую красную помаду на средство для губ с металлическим финишем. Сейчас подобные продукты можно найти не у каждого бренда, поэтому макияж заведомо будет выглядеть нестандартно.
Вопреки заблуждениям, помады с металлическим эффектом хорошо смотрятся не только при нанесении четко по контуру. Слегка растушуйте границы подушечками пальцев или кистью-бочонком — дымка пигмента в паре с переливающимися частицами визуально увеличит губы.
Если в вашей косметичке нет подходящего продукта, а покупать его специально ради эксперимента вы не готовы, можно заменить металлическую помаду на комбо из кремовой матовой помады и подходящих переливающихся теней.
Голубые тени
Тренд, который мелькает повсюду который год, но его все еще опасаются. Новый год — хорошее время, чтобы отбросить стереотипы и наконец щедро нанести на веки голубые и синие оттенки. В первую очередь обратите внимание на сатиновые и шиммерные тени — их проще всего растушевать, а вот с матовыми синими продуктами могут возникнуть проблемы.
Идеальная пара для такого макияжа глаз — бежево-коричневые губы с контуром потемнее, еще одна отсылка к нулевым. Если же вы боитесь переборщить с цитированием, попробуйте тикток-прием: контур губ подчеркните нюдовым карандашом, а середину закрасьте помадой или тинтом приглушенного красного оттенка.
Блестки, блестки и еще раз блестки
Не самая оригинальная, но всегда удачная идея для торжественного образа. Прием для самых смелых — нанести глиттер на переносицу и растянуть до начала глаз. Самый безопасный вариант — ваш привычный макияж, будь то смоки или просто выделенная складка века, и россыпь блесток по центру. Если вы далеки от любого макияжа, но интересно накраситься хочется, вбейте блестки пальцами во внутренний уголок глаза и в сторону начала брови. Главное, выбирайте только те блестки, которые можно использовать на глазах, — в противном случае можно повредить слизистую неправильными гранями частиц.
Самый главный помощник при работе с глиттером — обычный скотч. Им можно легко убрать осыпавшиеся частички, не повредив тон. Попробуйте с его помощью максимально собрать блестки перед тем, как смыть макияж, — так вы с меньшей вероятностью заработаете классическое покраснение глаз после снятия праздничного мейка.
Жидкие блестки для глаз Chupa Chups Bling Bling Eyes, 990 р.
Подводка Urban Decay Heavy Metal, 1533 р.
Жидкие тени MAC Dazzleshadow Liquid, 1920 р.
Мультифункциональные блестки Krygina Cosmetics Sparkles, 520 р.
Сверкающая пудра для глаз Make Up for Ever Star Lit Powder, 1436 р.
Жидкие тени Dear Dahlia Paradise Shine Eye Sequins, 2163 р.
Эксперименты с бровями
Брови как часть макияжа до сих пор часто недооценивают, а ведь они сильно влияют на восприятие нашего лица — спросите у женщин с неудачным опытом домашней коррекции. Обесцвечивать или сбривать брови ради одной ночи не советуем, современные плотные и стойкие конcилеры успешно справятся с этой задачей.
Самым светлым корректором тщательно прочешите брови во все стороны и уложите, как вам больше нравится. На лице «без бровей» особенно хорошо смотрятся активные румяна необычных оттенков и темные губы. Если же вы хотите нарисовать поверх своих бровей заново набирающие популярность «ниточки», то лучше сперва закрепите волоски мылом или специальным средством для фиксации, а после закрасьте брови плотным тоном с помощью спонжа, который не испортит рельеф.