Тренды праздничного макияжа — для профи и тех, кто не умеет краситься.

Металлические губы

Самый легкий праздничный макияж состоит из заметного цветового акцента на губах и аккуратного макияжа глаз — классической стрелки или просто внушительного слоя туши. Чтобы образ выглядел интереснее, замените матовую красную помаду на средство для губ с металлическим финишем. Сейчас подобные продукты можно найти не у каждого бренда, поэтому макияж заведомо будет выглядеть нестандартно. Вопреки заблуждениям, помады с металлическим эффектом хорошо смотрятся не только при нанесении четко по контуру. Слегка растушуйте границы подушечками пальцев или кистью-бочонком — дымка пигмента в паре с переливающимися частицами визуально увеличит губы. Если в вашей косметичке нет подходящего продукта, а покупать его специально ради эксперимента вы не готовы, можно заменить металлическую помаду на комбо из кремовой матовой помады и подходящих переливающихся теней.

Помада Gucci Rouge à Lèvres Gothique, 3972 р. 1 из 5 Помада Lottie London Slay All Day, 376 р. 2 из 5 Помада MAC Grand Illusion Holographic, 1980 р. 3 из 5 Помада Make Up for Ever Rouge Artist Metallics, 1200 р. 4 из 5 Помада Ciate London Glitter Storm, 1559 р. 5 из 5

Голубые тени

Тренд, который мелькает повсюду который год, но его все еще опасаются. Новый год — хорошее время, чтобы отбросить стереотипы и наконец щедро нанести на веки голубые и синие оттенки. В первую очередь обратите внимание на сатиновые и шиммерные тени — их проще всего растушевать, а вот с матовыми синими продуктами могут возникнуть проблемы. Идеальная пара для такого макияжа глаз — бежево-коричневые губы с контуром потемнее, еще одна отсылка к нулевым. Если же вы боитесь переборщить с цитированием, попробуйте тикток-прием: контур губ подчеркните нюдовым карандашом, а середину закрасьте помадой или тинтом приглушенного красного оттенка.

Тени MAC Hypnotizing Holiday, 1990 р. 1 из 6 Тени Sephora Collection Colorful Mono Metal Effect, 468 р. 2 из 6 Тени YSL Beauty Sequin Crush, 2052 р. 3 из 6 Тени Shiseido Powder Gel, 1568 р. 4 из 6 Тени Kiko Smart Colour Eyeshadow, 349 р. 5 из 6 Тени Sisley, 3144 р. 6 из 6

Блестки, блестки и еще раз блестки

Не самая оригинальная, но всегда удачная идея для торжественного образа. Прием для самых смелых — нанести глиттер на переносицу и растянуть до начала глаз. Самый безопасный вариант — ваш привычный макияж, будь то смоки или просто выделенная складка века, и россыпь блесток по центру. Если вы далеки от любого макияжа, но интересно накраситься хочется, вбейте блестки пальцами во внутренний уголок глаза и в сторону начала брови. Главное, выбирайте только те блестки, которые можно использовать на глазах, — в противном случае можно повредить слизистую неправильными гранями частиц. Самый главный помощник при работе с глиттером — обычный скотч. Им можно легко убрать осыпавшиеся частички, не повредив тон. Попробуйте с его помощью максимально собрать блестки перед тем, как смыть макияж, — так вы с меньшей вероятностью заработаете классическое покраснение глаз после снятия праздничного мейка.

Жидкие блестки для глаз Chupa Chups Bling Bling Eyes, 990 р. 1 из 6 Подводка Urban Decay Heavy Metal, 1533 р. 2 из 6 Жидкие тени MAC Dazzleshadow Liquid, 1920 р. 3 из 6 Мультифункциональные блестки Krygina Cosmetics Sparkles, 520 р. 4 из 6 Сверкающая пудра для глаз Make Up for Ever Star Lit Powder, 1436 р. 5 из 6 Жидкие тени Dear Dahlia Paradise Shine Eye Sequins, 2163 р. 6 из 6

Эксперименты с бровями

Брови как часть макияжа до сих пор часто недооценивают, а ведь они сильно влияют на восприятие нашего лица — спросите у женщин с неудачным опытом домашней коррекции. Обесцвечивать или сбривать брови ради одной ночи не советуем, современные плотные и стойкие конcилеры успешно справятся с этой задачей. Самым светлым корректором тщательно прочешите брови во все стороны и уложите, как вам больше нравится. На лице «без бровей» особенно хорошо смотрятся активные румяна необычных оттенков и темные губы. Если же вы хотите нарисовать поверх своих бровей заново набирающие популярность «ниточки», то лучше сперва закрепите волоски мылом или специальным средством для фиксации, а после закрасьте брови плотным тоном с помощью спонжа, который не испортит рельеф.

Консилер NYX Concealer Wand, 340 р. 1 из 4 Консилер Kevyn Aucoin The Etherealist Supernatural Concealer, 2490 р. 2 из 4 Консилер Too Faced Born This Way Super Coverage, 2193 р. 3 из 4 Тональный бальзам KVD Beauty Good Apple, 3306 р. 4 из 4