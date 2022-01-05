Проверяем сроки

В первую очередь стоит избавиться от просроченной косметики. Но разобраться с нужными конечными датами бывает не так просто. Больше всего нас интересует срок годности начатого продукта — его обозначают пиктограммой в виде открытой баночки, а внутри прописывают количество месяцев.

Средства с помпами (например, тональные кремы) обычно живут весь этот срок, так как воздух и микробы не попадают внутрь упаковки. Сухие текстуры (тени или пудры) остаются свежими чуть дольше, но здесь надо быть внимательными — кожный жир, который спонжи или кисти переносят на поверхность косметики, сокращает ее срок жизни. Продукты, которые регулярно контактируют с кожей и воздухом (туши для глаз, тональные средства в открытых баночках, консилеры, жидкие тени с аппликатором или в открытом флаконе, кремовые румяна, блески для губ и помады) могут испортиться или высохнуть раньше официального срока годности, поэтому стоит обратить внимание на их запах и проверить, не изменилась ли текстура.

В закрытом виде большинство косметических средств хранится 36 месяцев. Если вы выбросили ненужную упаковку или не можете найти информацию на флаконе, вычислить срок годности можно с помощью батч-кода в специальном калькуляторе.