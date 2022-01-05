Даже если вас трудно назвать бьюти-энтузиастом, начало года — хорошее время, чтобы пересмотреть свои запасы косметики и сориентироваться, что стоит выбросить, а что пора докупить по подарочным сертификатам.
В первую очередь стоит избавиться от просроченной косметики. Но разобраться с нужными конечными датами бывает не так просто. Больше всего нас интересует срок годности начатого продукта — его обозначают пиктограммой в виде открытой баночки, а внутри прописывают количество месяцев.
Средства с помпами (например, тональные кремы) обычно живут весь этот срок, так как воздух и микробы не попадают внутрь упаковки. Сухие текстуры (тени или пудры) остаются свежими чуть дольше, но здесь надо быть внимательными — кожный жир, который спонжи или кисти переносят на поверхность косметики, сокращает ее срок жизни. Продукты, которые регулярно контактируют с кожей и воздухом (туши для глаз, тональные средства в открытых баночках, консилеры, жидкие тени с аппликатором или в открытом флаконе, кремовые румяна, блески для губ и помады) могут испортиться или высохнуть раньше официального срока годности, поэтому стоит обратить внимание на их запах и проверить, не изменилась ли текстура.
В закрытом виде большинство косметических средств хранится 36 месяцев. Если вы выбросили ненужную упаковку или не можете найти информацию на флаконе, вычислить срок годности можно с помощью батч-кода в специальном калькуляторе.
После того, как вы убрали из косметички испорченную косметику, проанализируйте, что осталось. Пользовались ли вы этим средствами хотя бы несколько раз за прошедший год? А будете? Выбрасывать то, что не приносит радость, совершенно не обязательно. Часть даже начатых средств можно раздать подругам или на свопе, продать в интернете, отдать в благотворительные организации (только обязательно уточните, принимает ли нужный фонд косметику). Но сперва изучите наш гайд, чем можно делиться без рисков для здоровья.
Когда в косметичке остались только любимые средства, можно придать им здоровый вид. Протрите все флаконы: влажными салфетками уберите отпечатки тонального крема с тюбика туши и уберите крошки теней с упаковки палетки. Переточите все карандаши, снимите верхний слой с помад и засалившиеся фрагменты с пудры и теней. Перемойте все кисти и спонжи — возможно какие‑то из них тоже стоит выбросить.
Если для вас «косметичка» — не абстрактное понятие, а вполне конкретная сумка, в которой вы храните косметику дома или носите ее с собой, то, скорее всего, пришла пора забросить ее в стиральную машинку. Случайно открывшаяся помада, кисточка с румянами, которая терлась о стенки, карандаш для глаз, оставивший отметины, — первым делом попробуйте оттереть все это диском с мицеллярной водой. Если даже после стирки на косметичку без слез не взглянешь, то замените ее новой.