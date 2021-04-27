«Афиша Daily» узнала у девушек, которые покупают уходовые и декоративные средства с рук, не боятся ли они вскрытой косметики, почему выбирают б/у и на что обращают внимание при покупке.

Полина Дизайнер одежды Я покупала косметику с рук дважды: брала энзимную пудру и сыворотку The Ordinary. Этот опыт случился со мной во время локдауна: во-первых, доставка в магазинах типа Lookfantastic и Asos была очень долгой (а в первые дни карантина вообще было непонятно, доедет ли посылка). Во-вторых, во время самоизоляции сильно активизировался «Авито» — такого бума районных предложений я никогда не видела. Вскрытой косметики я не боюсь — все зависит от упаковки.

Крем, в который могли залезть пальцами, точно не возьму. А то, что сыпется, наливается или выдавливается, не вызывает опасения.

Подделок тоже не опасаюсь. Парфюм брать не стала бы, но в остальном все бывает понятно по сомнительному виду объявления или слишком низкой цене.

Катя Продюсер «Ламбада-маркета» Из подержанной косметики я беру парфюмы, декоративные средства и продукты для волос. Обычно я не ищу что‑то конкретное: покупаю, если вижу то, что давно хотела попробовать, или нахожу средство, которое у меня заканчивается. Я стараюсь все реже заходить в магазины вроде «Л’Этуаля» или «Рив Гоша», так как впечатлительна до скидок и акций. А когда покупаю с рук, не отношусь очень серьезно к лотам, беру что‑то на пробу. Несколько раз покупала в закрытой группе в фейсбуке «Очень дешево — бейб-сейл» и через телеграм-чатик «Гопсвоп». Еще я регулярно устраиваю свопы среди друзей, где можно меняться всем, в том числе косметикой; так пристраиваются яркие подводки, серебряные карандаши, помады и глиттеры, та косметика, которой обычно пользуешься 1–2 раза. Продуктами не брезгую: большинство средств продается с дозатором, а тени или помаду можно дезинфицировать. На своп косметику приносят мои друзья, а в группе в фейсбуке обычно продают знакомые, друзья друзей или те, кто работает в бьюти- и фешен-индустрии и продает за небольшие деньги по понятным причинам — ошиблись с заказом, не подошел оттенок, надоел аромат или просто неудачный подарок. Так что этим продавцам я доверяю.

Юля Фешен-стилист Однажды я купила с рук помаду из лимитки Mac x Hello Kitty. Нашла ее в косметическом сообществе на liveinternet.ru (там девушки публиковали свои покупки, делали обзоры и менялись косметикой). Тогда я почему‑то не переживала насчет стерильности. Помада была из лимитированной коллекции, и ее нигде нельзя было достать, поэтому я не сомневалась и в подлинности — наверное, подумала, что лимитки не подделывают.

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Саша Редактор моды Beinopen, автор телеграм-канала I Hate Fashion Несколько лет назад у одного большого телеграм-канала о красоте был свой чат, где, разумеется, обсуждали косметику. Спустя некоторое время участники перестали читать канал, а самые активные отпочковались в свое комьюнити. Сейчас нас 30 человек, и мы все еще говорим о косметике, но теперь вдобавок обмениваемся ею на встречах, устраиваем совместные закупки, празднуем дни рождения, свадьбы и проводим «Тайного Санту» на Новый год. В общем, теперь это большой круг подруг, которых когда‑то объединила любовь к недорогому косметосу. Мы меняемся и перепродаем друг другу любую косметику: неважно, это уход из масс-маркета или лимитированная декоративка. Главное — нормальный срок годности. Причины абсолютно разные: неподошедший оттенок или состав, надоевшее средство, приступ шопоголизма, случившийся во время распродаж, или просто чистка запасов. Страха пользоваться косметикой совместно нет: то, что можно обеззаразить, проходит санитарную обработку спиртом, а кремы и маски обычно все используют с помощью кисти или лопаточки, так что никаких последствий быть не должно.

У такого шеринга много плюсов: ты можешь затестить продукт перед тем, как его купить, или получить то, чего давно уже нет в продаже.

Ну и эмоциональный аспект тут тоже важен: у нас есть палетка, которая в разное время была первой палеткой у разных девочек, — такая современная аллюзия на фильм «Джинсы-талисман». К тому же это очень весело — когда мы приходим в бар, стол заставлен не только бокалами из‑под чего‑нибудь, но и банками с косметикой, помадами и парфюмом — в общем, страшный сон официанта.

Нина Визажист Чаще всего с рук я покупаю тональные средства и иногда сухие продукты — например, палитры теней или компактную пудру. Смотрю, чтобы косметика была почти новой: бывает, что товар открыли, один раз тронули кистью, и все. Нахожу продукты на «Авито»: там большой выбор и есть контроль за продавцами, да и в целом у меня есть позитивный опыт с этой площадкой. Беру распечатанное по двум причинам. Во-первых, в перепродаже можно найти бренды, которых нет в Москве, например Charlotte Tilbury. Во-вторых, я практикую разумное потребление. Ненужные подарки, рекламные семплы, неподошедшие цвета, пятая банка, купленная в порыве страсти на сейле: раньше все это выкидывалось, а сейчас можно перепродать. Я визажист и, когда речь идет о гигиене, хорошо понимаю, что стоит брать, а что нет. Вероятность, что что‑то лишнее попадает в закрытую банку с помпой, минимальна.

Для компактной пудры или теней достаточно поверхностной дезинфекции, в сухих средах не размножается ничего пугающего.

Ну и производители изначально добавляют в косметику достаточное количество антисептических компонентов, чтобы товар не портился в период употребления. Я бы не советовала покупать средства, в которые можно залезть пальцами. Или продукты с коротким сроком годности, который нельзя проверить. Карандаши или кремовые тени могут быть высохшими, их сложно проконтролировать и лучше взять в магазине. В остальном покупать б/у весьма безопасно, на мой взгляд.

Мария Художник Обычно я крашусь пару раз в неделю по настроению, поэтому у меня мало косметики. Какой‑нибудь тюбик тонального крема может лежать года полтора-два, а то и дольше. На «Авито» я беру косметику, которая может быть мне интересна, но покупать ее за полную цену в магазине я не готова, потому что она может мне не подойти. Это своеобразный тест продукта. Иногда бывает наоборот: я долго пользуюсь каким‑то одним средством, оно мне нравится, но его нет в продаже (например, с Becca Cosmetics у нас в магазинах до сих пор нестабильно), тогда я с удовольствием его покупаю с рук. Я не брезгую и не боюсь заразиться — обычно вообще не думаю об этом. Уверена, что ту косметику, которую я покупаю, не могут продавать какие‑то не такие люди: я верю в энергетику и в то, что все взаимосвязано. Я с большой любовью и вниманием упаковываю посылки для своих покупателей, получаю приятные отзывы и взамен сама нахожу таких же прекрасных продавцов.

Как покупать косметику с рук с минимальным риском? 01 Чтобы избежать подделок, внимательно изучите объявление: первое, что должно вас насторожить, — неоправданно низкая цена. Также можно изучить страницу продавца и посмотреть другие лоты. 02 Заранее попросите продавца прислать вам фото сроков годности. Закрытая косметика портится медленно, а вот начатую лучше проверить. 03 Обращайте внимание на продукты, которые никак не контактируют с человеком (средства в спреях, тубах и помпах), и на безводную косметику (тени, пудры). 04 При получении на всякий случай протрите упаковку спиртовой салфеткой, а поверхность косметики обработайте антисептиком. 05 Если вы купили помаду в стике, снимите верхний слой, а остаток обработайте антисептиком. Карандаш для глаз несколько раз поточите. С теней снимите верхний слой салфеткой. 06 По возможности не покупайте с рук туши для ресниц, блески для губ и жидкие помады.