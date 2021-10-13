Спонжи — одни из лучших инструментов для нанесения тонального средства. Они позволяют добиться тонкого покрытия, не оставляют на коже разводов и лишний раз не подчеркивают сухие участки. Однако даже при регулярной стирке в их поры забивается пигмент, а сами спонжи начинают выглядеть грязно. Вот как с этим бороться.

Визажистка и бьюти-блогер Наталина предлагает радикальное, но эффективное решение. Девушка загружает все спонжи в стиральную машину и выбирает режим «Хлопок» с максимальной температурой и продолжительным замачиванием. В качестве моющего средства Наталина использует классический гель для стирки с пятновыводителем.

@natalinamua Свои спонжи и пуховки я стираю 😁 на самой высокой температуре в режиме хлопок и с максимальным замачиванием. Пробовали так? ♬ original sound - Natalina Vseya Rusi

В комментариях пользователи отмечают, что для спокойствия можно предварительно положить спонжи в мешок для стирки белья, но и без него с качественными и крупными экземплярами ничего страшного не произойдет.