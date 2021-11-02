Давно используемый в психиатрической практике препарат флувоксамин называют единственным на сегодняшний день лекарством, способным предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции. Разбираемся, что это значит, почему его не исследовали раньше и обладают ли другие антидепрессанты таким же эффектом.

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Как флувоксамин помогает при ковиде?

Антидепрессант, который назначается пациентам с депрессивными и тревожными расстройствами, помогает избежать тяжелых осложнений при COVID-19. К этому выводу пришли ученые из Бразилии, США, Канады и Австралии, проведя эксперимент на полутора тысячах пациентов с диагностированным коронавирусом. В течение 10 дней одна группа получала 100 мг флувоксамина дважды в день, а другая группа — плацебо. Из‑за побочных эффектов флувоксамина часть пациентов прервали свое участие в исследовании. Но среди тех, кто прошел как минимум 80% курса лечения, результаты впечатляющие. Вероятность осложнений в группе, получающей флувоксамин, была ниже на 66%, а смертность – ниже на 91%. Из 548 человек, проходящих лечение препаратом, умер только один, — а среди 618 в плацебо-группе смертей было 12. Авторы исследования также озвучили несколько гипотез о механизме работы флувоксамина при COVID-19. Основная касается способности препарата воздействовать на сигма-1 рецепторы головного мозгасигма-1 рецепторыРецепторы центральной нервной системы, широко представленные в головном мозге. Изменения в их функции связаны с различными неврологическими расстройствами, включая боковой амиотрофический склероз, деменцию и болезнь Альцгеймера. Также известно, что активация этих рецепторов препятствует развитию воспалительных реакций и может предотвращать возникновение сепсиса. , которые регулируют производство цитокинов (маркеров воспаления). Это предотвращает так называемый «цитокиновый шторм»: агрессивную реакцию иммунитета на вирусную инфекцию, которая часто становится причиной смерти при тяжелом течении COVID-19. Другой возможный механизм — это антиагрегантный эффект флувоксамина: проще говоря, его способность предотвращать образование тромбов. Ученые также отмечают повышенное содержание мелатонина в плазме крови пациентов, принимающих препарат. Ранее сообщалось, что мелатонин может предотвращать цитокиновый шторм и снижение уровня лимфоцитов у больных коронавирусом.

Если флувоксамин спасает жизни, почему его не стали использовать раньше?

На самом деле, стали. Первые исследования прошли еще осенью 2020 года — просто первые испытания были гораздо менее масштабными. Так, в эксперименте медицинской школы Вашингтонского университета приняло участие 152 человека: 80 получали флувоксамин, а 72 — плацебо. Осложнений среди пациентов, принимающих антидепрессант, обнаружено не было, а вот в плацебо-группе состояние ухудшилось у 6 человек. В апреле того же года, ссылаясь на это исследование, NIH (Национальные институты здравоохранения США) включили флувоксамин в официальные рекомендации по лечению COVID-19. Практически моментально флувоксамин стал использоваться в США в качестве экспериментального средства для лечения коронавируса среди людей с высоким риском осложнений. Сеть клиник CityHealth Urgent Care, во время пандемии активно развивающая национальную программу телемедицины, объявила о возможности назначения флувоксаминовой терапии при наличии показаний.

У флувоксамина есть побочные эффекты?

Конечно, да, — как и у любого другого лекарства. Побочные эффекты флувоксамина довольно стандартные для антидепрессантов класса СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина): головные боли, тошнота, диарея и головокружение. Некоторые пациенты также отмечают проблемы с либидо и эрекцией. Как правило, большинство побочных эффектов (кроме тех, которые затрагивают сексуальную сферу) проходят в течение первого месяца приема препарата. Правда, в случае с терапией COVID-19 курс флувоксамина составляет не привычные полгода, а 10-14 дней. Поэтому, если «побочки» появятся, скорее всего, они будут сопровождать человека до конца лечения. В редких случаях флувоксамин провоцирует судороги, кровотечения и другие угрожающие жизни симптомы: поэтому прием препарата должен проходить строго под контролем лечащего врача. Так как неприятные побочные эффекты заставляют часть пациентов отказаться от терапии, не закончив курс, ученые университета Миннесоты исследуют возможность использования более низких дозировок при лечении коронавируса.

Обладают ли другие антидепрессанты таким эффектом?

Неизвестно. Таких масштабных испытаний с однозначными результатами, как по флувоксамину, по другим антидепрессантам пока нет. Но в феврале 2021 года в журнале Nature вышло крупное исследование с участием 7230 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 345 из которых принимали различные антидепрессанты. Оказалось, что риск интубации и смерти был ниже среди тех, кто проходил лечение антидепрессантами на момент госпитализации. При этом более благоприятный прогноз был связан с разными типами препаратов: в исследовании приняли участие люди, принимающие как СИОЗС (селективные игибиторы обратного захвата серотонина: флуоксетин, пароксетин, эсциталопрам) так и антидепрессанты из других классов (венлафаксин и миртазапин). В июне 2020 года немецкие ученые провели испытание флуоксетина на лабораторных клетках. Результаты показали, что препарат даже в низкой дозировке блокировал размножение вируса. Но то, как вещество ведет себя в клеточных культурах, зачастую сильно отличается от того, как он поведет себя в организме. Поэтому говорить об эффективности флуоксетина пока слишком рано. Авторы исследований говорят о необходимости проведения дальнейших исследований эффективности антидепрессантов при COVID-19.