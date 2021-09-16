Бывают случаи, когда кинолента совсем не богата на костюмы героев, но вещи так грамотно подобраны, что хочется заполучить их себе и носить годами. Так случилось с образом механика из фильма «Драйв».
Ровно 10 лет назад, 16 сентября 2011-го, в американский прокат вышел фильм «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. На протяжении всей киноленты герой ходит в атласном бомбере с вышивкой скорпиона на спине. Режиссер картины Николас Виндинг Рефн рассказывает, что бомбер был сделан специально для съемок: сатин в качестве материала выбрали, чтобы куртка сияла в темноте. А скорпион появился из визуального референса к «Драйву» — фильма «Восход Скорпиона» 1963 года.
Вещь идеально вписалась в образ молчаливого автомеханика, которого играет Гослинг. Более того, она не потеряла актуальности даже спустя 10 лет. «Афиша Daily» собрала 9 атласных бомберов, как у главного героя, в том числе с вышивкой.
Bershka2999 р.
Diesel37 750 р.
Alexander McQueen113 777 р.
Marcelo Burlon County of Milan60 447 р.
The Real McCoy143 641 р.
Fendi146 740 р.
Casablanca49 874 р.
Reigning Champ29 236 р.
Brain Dead12 509 р.
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