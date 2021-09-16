Бывают случаи, когда кинолента совсем не богата на костюмы героев, но вещи так грамотно подобраны, что хочется заполучить их себе и носить годами. Так случилось с образом механика из фильма «Драйв».

Ровно 10 лет назад, 16 сентября 2011-го, в американский прокат вышел фильм «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. На протяжении всей киноленты герой ходит в атласном бомбере с вышивкой скорпиона на спине. Режиссер картины Николас Виндинг Рефн рассказывает, что бомбер был сделан специально для съемок: сатин в качестве материала выбрали, чтобы куртка сияла в темноте. А скорпион появился из визуального референса к «Драйву» — фильма «Восход Скорпиона» 1963 года.

Вещь идеально вписалась в образ молчаливого автомеханика, которого играет Гослинг. Более того, она не потеряла актуальности даже спустя 10 лет. «Афиша Daily» собрала 9 атласных бомберов, как у главного героя, в том числе с вышивкой.