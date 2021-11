Модные СМИ

Героиновый шик

Мода и общество

Кинематограф и мода

Телевидение и мода

Музыка и мода

Известные музыкальные журналы, включая Rolling Stone, Spin и New Musical Express, способствовали знакомству с модными трендами, рассказывая об исполнителях. Музыкальные видео существенно увеличивали популярность песен и оказывали большое влияние на распространение модной информации.

Вокалистки демонстрировали большое разнообразие стилей — от нестандартного гламура Гвен Стефани из No Doubt и агрессивной антимоды Шинед О’Коннор до мальчишеского образа Лайзы Стэнсфилд и эксцентричной эклектики Шании Твейн. Поклонники Эрики Баду копировали ее потрясающие головные уборы. Мадонна продолжала регулярно менять образы, приняв откровенно садомазохистскую стилистику. После главной роли в фильме «Эвита» она внесла некоторые образы Эвы Перон в свой стиль более зрелой женщины. Типично голливудский имидж Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» широко копировали. Австралийка Кайли Миноуг в течение этого десятилетия прошла путь от естественного, чистого образа до гламурного и в своих видео экспериментировала с прерафаэлитской и японской эстетикой. Бритни Спирс превратила школьную форму в провокационный ансамбль в своей песне Baby One More Time, представ в образе семнадцатилетней соблазнительницы. Спирс прославилась своим частенько голым животиком и способствовала всеобщему увлечению прической с двумя косичками. Классная униформа Джанет Джексон в видео Rhythm Nation в начале десятилетия отражала андрогинный стиль и моду на женскую одежду в стиле униформы. Звезда группы Tejano Селена часто выходила на сцену в облегающих брюках, крошечных топах и больших кепках мальчика-газетчика, часто с декором. Она создала свою линию одежды. Фильм-биография Селены, вышедший после убийства певицы в 1995 году, посмертно популяризовал ее музыку и стиль. Он же способствовал карьере новой латиноамериканской звезды, сыгравшей Селену, — Дженнифер Лопес. В собственном образе Лопес часто смешивала высокую моду с уличными трендами ее родного Бронкса. Фигура актрисы с женственными изгибами способствовала появлению интереса к иному типу тела, чем тот, что превозносили в моде и средствах массовой информации. Представительницы движения Riot Grrrl сочетали винтажные образы с феминистским посылом. Группа Spice Girls на волне самопровозглашенной «власти девушек» использовала свой стиль, чтобы выразить подростковые капризы и безразличие к авторитетам. Этот стиль они подтвердили в песне и видео Wannabe и хорошо разрекламированных (часто дерзких) выходках. Мини-платье из флага Соединенного королевства, которое Джери Холлиуэлл — Ginger Spice — надела в 1997 году на церемонию вручения Brit Awards, вызвало скандал.