Этой осенью издательство ОДРИ выпускает перевод энциклопедии «История моды. С 1850-х годов до наших дней». Фешн-историки Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл рассматривают все аспекты — от политических до культурных, — влияющие на развитие моды. «Афиша Daily» публикует главу, в которой объясняется, как сочетался гламур и гранж в трендах 90-х.

Модные СМИ

Обложка американского Vogue к столетию журнала и редактор Анна Винтур © Imago/TASS

Британский редактор Анна Винтур начала менять лицо американского Vogue в конце 1988 года. Она все чаще отдавала предпочтение обложкам со знаменитостями, но до конца десятилетия они не стали доминирующим трендом в модных журналах. Запустившая британский журнал Marie Claire в 1988 году, Гленда Бэйли была назначена в американское издание в 1996 году, превратив журнал в источник серьезной журналистики и модной информации. В число влиятельных журналистов входили также Сьюзи Менкес, модный редактор International Herald Tribune, а также Изабелла Блоу, Йен Уэбб и Андре Леон Телли. Супермодели получили статус знаменитостей, и этот термин стал еще более популярным в поп-культуре. На обложке специального выпуска американского Vogue в честь столетия журнала (апрель 1992) появилось сделанное Патриком Демаршелье групповое фото ведущих супермоделей того времени: Кристи Терлингтон, Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд, Карен Малдер, Элейн Ирвин, Ники Тейлор, Ясмин Гаури, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Татьяны Патиц. Другие хорошо известные лица (и фигуры) принадлежали Тайре Бэнкс, Карле Бруни, Хелене Кристенсен, Шалом Харлоу, Стефани Сеймур, Эмбер Валетте и Алек Уэк. Высокая, аристократичная Стелла Тенант была любимицей подиумов, а в середине десятилетия она стала лицом Chanel.

Необычный облик Кейт Мосс и Кристен МакМенами сделали их любимицами фотографов, продвигавших антигламурную эстетику середины 1990-х, которую в самом ее экстремальном выражении называли «героиновый шик».

Появление бразильской красавицы Жизель Бюндхен в конце этого десятилетия стало началом возвращения к стандарту красоты с формами. В число выдающихся фотографов входили Марио Тестино, Ник Найт, Питер Линдберг, Крейг Макдин и Стивен Мейзел. У независимых журналов появились поклонники среди молодых читателей. Dazed & Confused, впервые опубликованный в Лондоне в 1992 году, вырос от одностраничной листовки до профессионально издаваемого журнала, выходящего раз в месяц. Wallpaper, еще один британский журнал, дебютировавший в 1996 году, демонстрировал успешное смешение моды и искусства. Такие звезды, как Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Джордж Клуни и Пирс Броснан, упоминались в прессе как «иконы стиля», тогда как более подходящим, пожалуй, было бы выражение «хорошо одетые». Знаменитостей, появлявшихся на вручении главных премий, особенно премии американской Киноакадемии, стали показывать во время телетрансляции перед шоу, и наряды звезд давали возможность дизайнерам показать свои творения. Интернет бросил вызов модным публикациям и традиционным методам ретейла. К концу десятилетия несколько сайтов предлагали модный контент с освещением модных показов. Многие независимые дизайнеры использовали собственные сайты, чтобы показать коллекции напрямую публике в обход прессы.

Героиновый шик

Джоди Кидд и Кейт Мосс на показах середины 90-х © Getty Images

Эстетика «героинового шика» была связана с антигламурной позицией и являлась в той же мере творением модной прессы, в какой и реальным стилем. […] Названный в честь измученного вида тех, кто увлекался наркотиками, и отражавший рост употребления героина во второй половине десятилетия, этот фотографический стиль в середине десятилетия был вездесущим в модной прессе, представляя дорогую дизайнерскую одежду на истощенных моделях в сомнительных декорациях. Модели, ассоциировавшиеся с этим стилем, были до такой степени худыми, что они проецировали почти андрогинный и нездоровый образ, особенно Кейт Мосс, Джоди Кидд и Джейми (Джеймс) Кинг (в то время сама употреблявшая героин). Стиль возник и часто встречался в независимых публикациях, таких как (i. D.), но эстетика просочилась и в мейнстрим. Рекламу Кельвина Кляйна часто цитировали как пример влияния, включая кампании с Кейт Мосс и Винсентом Галло. Образ стал настолько разрекламированным, что его даже высмеивали в поп-культуре, к примеру, в одном из эпизодов сериала «Сайнфелд». Те, кто принял этот стиль — джинсы скинни, поношенные футболки и грязные сникерсы, — как правило, употребляли наркотики и пришли к такому стилю в силу обстоятельств. Различные фильмы, включая «Криминальное чтиво» и «Высокое искусство», реалистично описывали употребление наркотиков. Средства массовой информации в мейнстриме осудили индустрию моды за прославление стиля жизни, связанного с употреблением наркотиков . Даже президент Билл Клинтон заклеймил этот тренд в 1997 году, назвав его «прославлением смерти». Негативные отзывы усилились со смертью модного фотографа Дэвида Сорренти, бойфренда модели Джеймс Кинг, в возрасте двадцати лет, что подтолкнуло Кинг пройти реабилитацию.

Мода и общество

Джон Кеннеди — младший и Кэролин Бессетт-Кеннеди на прогулке в Нью-Йорке, 1997 год © Evan Agostini/Getty Images

Диана, принцесса Уэльская, очаровала мир, завершив трансформацию из слоун-рейнджера в принцессу, а потом в разведенную женщину, одетую лучше всех. Хотя она продолжала носить одежду от британских дизайнеров, Диана начала демонстрировать более интернациональный вкус. В 1997 году Диана выставила семьдесят девять платьев из своего гардероба на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Вырученные деньги пошли на благотворительность (борьба со СПИДом и раком). Это было одно из самых важных светских событий десятилетия. Ее жизнь продолжала заполнять страницы таблоидов. Считается, что пристальное внимание и давление со стороны прессы способствовали ее трагической гибели в Париже 31 августа 1997 года.

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Америка создала собственный бренд «королевских особ» из представителей высшего общества. На вершине находились сестры Миллер, Пиа, Мари-Шанталь и Александра, дочери магната дьюти-фри Роберта Миллера и его жены-эквадорки. Сестры постоянно давали пищу для светских колонок и появлялись во многих модных фотосессиях, включая съемки для Vogue и Vanity Fair, которые прославляли их как классических красоток, отмечая «эти беззаботные ямочки, эту кожу цвета шампанского, этот фирменный розовый маникюр Миллер и великолепные фотогеничные носики». В число «американских королевских особ» входил юрист и издатель журнала Джон Ф.Кеннеди-младший, сын президента Кеннеди и его жены Жаклин Бувье Кеннеди. Красивый и спортивный Кеннеди был звездой поп-культуры и постоянно присутствовал в списке «завидных женихов». Кеннеди начал встречаться с Кэролин Бессетт, агентом по рекламе в Calvin Klein, и за парой так неистово охотились папарацци, что их свадьбу в 1996 году в Джорджии держали в секрете от прессы. На Бессетт было удивительно простое свадебное платье от Нарцисо Родригеса, которое потом широко копировали. Гибель пары в 1999 году вместе с сестрой Бессетт Лорен в авиакатастрофе широко освещалась в средствах массовой информации.

Кинематограф и мода

Кадр из фильма «Бестолковые» © Paramount Pictures

Кинематограф представил много запоминающихся костюмов, которые оказали широкое влияние на моду. В фильме 1990 года «Красотка» с костюмами Мэрилин Вэнс Джулия Робертс предстала в самых разных ансамблях — от сапог-ботфортов до бедер в сочетании с короткой курткой до красного вечернего платья в стиле Валентино. Ее шелковое коричневое платье в горошек копировали в нескольких ценовых сегментах, включая копию от Victoria’s Secret. Костюмы для фильма «Бестолковые» (1995) создала Мона Мэй, и в нем зрителям показали тинейджеров из Беверли-Хиллз с необыкновенными дизайнерскими гардеробами, от шотландки (базовый элемент для гранжа и панка) до высокой моды. Красное платье Хелен Хант спортивного покроя в винтажном стиле от Молли Мэджиннис в ленте «Лучше не бывает» (1997) стало еще одним популярным костюмом из фильма. Костюмы Майкла Каплана для «Бойцовского клуба» включали в себя шик в духе секонд-хенда на Брэде Питте, который вдохновил коллекции высокой моды и который копировали молодые люди, знающие толк в винтажном шопинге. Научно-фантастические монашески строгие костюмы Ким Баррет в «Матрице» (1999) породили подражания на всех уровнях, от подиума до массмаркета. Черное платье Рене Зеллвегер в фильме «Джерри Магуайр» (1996), созданное Бетси Хейманн, отражало обновленный интерес к черному цвету в моде. Карьеры нескольких дизайнеров пошли в гору в 1990-х годах благодаря фильмам, оказавшим сильное влияние и на моду, и на визуальную культуру. Работа над костюмами Ричарда Хорнунга создала стильный образ с непременными черными очками в фильме «Кидалы» (1990) и познакомила аудиторию с еще одним вариантом стиля преступников в фильме «Прирожденные убийцы» (1994). Он смешал эстетику скинхедов, рок-н-ролла и Юго-Запада в костюмах для супружеской пары серийных убийц. Сэнди Пауэлл создала гардероб актеров для разных фильмов, начиная с заметных костюмных лент — «Интервью с вампиром» (1994), «Влюбленный Шекспир» (1998) — до стиля глэм-рок 1970-х в картине «Бархатная золотая жила» (1998). Японская мультимедийная художница и художница по костюмам Эйко Ишиока получила несколько премий за эклектичные костюмы к фильму «Дракула Брэма Стокера» (1992), которые одновременно отражали Викторианскую эпоху, показанную в фильме, и японскую эстетику Ишиоки. Ее творения повлияли на романтический стиль готов и зарождающийся дух стимпанка.

Кадр из фильма «Бархатная золотая жила» © Miramax

Телевидение и мода

Кадр из сериала «Секс в большом городе» © HBO

В этом десятилетии телевидение оказало на моду огромное влияние. Премьера сериала «Спасатели Малибу», ставшего мировой сенсацией, состоялась в 1989 году. Сериал шел на протяжении всего десятилетия. Его едва одетые и привлекательные актеры ввели моду на накачанные тела и большой бюст. На мировую моду также сильно повлиял сериал «Друзья», дебютировавший в 1994 году. Хотя стиль персонажей Росса (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон) особо отмечали в прессе, каждый из шести ведущих актеров повлиял на молодежную моду. Эффект «Друзей» предвосхитил французский комедийный сериал о жизни учащихся колледжа «Элен и ребята» со звездным актерским составом во главе с французской поп-певицей Элен Ролле. Телесериалы в декорациях старших классов школы, включая «Спасенные звонком», «Парень познает мир» и «Беверли-Хиллз 90210», также оказали заметное влияние на молодежные стили. Крайности в женской одежде хорошо проиллюстрировал сериал «Няня». Фрэн, главная его героиня, носила яркие облегающие наряды, часто от Todd Oldham и Moschino. Ее соперница Сиси появлялась в классических ансамблях в духе Армани и Кельвина Кляйна. Премьера «Элли Макбил» состоялась в 1997 году, представив сексуальных женщин-юристов в деловых костюмах с мини-юбками. «Секс в большом городе» дебютировал в 1998 году. Каждая из четырех ведущих актрис сериала стала в той или иной степени законодательницей стиля, особенно Сара Джессика Паркер. Гардероб для сериала создала художник по костюмам и владелица бутика Патрисия Филд. В него входили известные люксовые бренды. Колумбийский телесериал 1999 года «Я — Бетти, дурнушка» с главной героиней, работающей секретарем в крупном модном доме, сделал индустрию моды темой фильма и породил ремейки в следующем десятилетии.

Музыка и мода

Spice Girls на Brit Awards 1997 года © Fiona Hanson - PA Images/Getty Images

Известные музыкальные журналы, включая Rolling Stone, Spin и New Musical Express, способствовали знакомству с модными трендами, рассказывая об исполнителях. Музыкальные видео существенно увеличивали популярность песен и оказывали большое влияние на распространение модной информации. Вокалистки демонстрировали большое разнообразие стилей — от нестандартного гламура Гвен Стефани из No Doubt и агрессивной антимоды Шинед О’Коннор до мальчишеского образа Лайзы Стэнсфилд и эксцентричной эклектики Шании Твейн. Поклонники Эрики Баду копировали ее потрясающие головные уборы. Мадонна продолжала регулярно менять образы, приняв откровенно садомазохистскую стилистику. После главной роли в фильме «Эвита» она внесла некоторые образы Эвы Перон в свой стиль более зрелой женщины. Типично голливудский имидж Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» широко копировали. Австралийка Кайли Миноуг в течение этого десятилетия прошла путь от естественного, чистого образа до гламурного и в своих видео экспериментировала с прерафаэлитской и японской эстетикой. Бритни Спирс превратила школьную форму в провокационный ансамбль в своей песне Baby One More Time, представ в образе семнадцатилетней соблазнительницы. Спирс прославилась своим частенько голым животиком и способствовала всеобщему увлечению прической с двумя косичками. Классная униформа Джанет Джексон в видео Rhythm Nation в начале десятилетия отражала андрогинный стиль и моду на женскую одежду в стиле униформы. Звезда группы Tejano Селена часто выходила на сцену в облегающих брюках, крошечных топах и больших кепках мальчика-газетчика, часто с декором. Она создала свою линию одежды. Фильм-биография Селены, вышедший после убийства певицы в 1995 году, посмертно популяризовал ее музыку и стиль. Он же способствовал карьере новой латиноамериканской звезды, сыгравшей Селену, — Дженнифер Лопес. В собственном образе Лопес часто смешивала высокую моду с уличными трендами ее родного Бронкса. Фигура актрисы с женственными изгибами способствовала появлению интереса к иному типу тела, чем тот, что превозносили в моде и средствах массовой информации. Представительницы движения Riot Grrrl сочетали винтажные образы с феминистским посылом. Группа Spice Girls на волне самопровозглашенной «власти девушек» использовала свой стиль, чтобы выразить подростковые капризы и безразличие к авторитетам. Этот стиль они подтвердили в песне и видео Wannabe и хорошо разрекламированных (часто дерзких) выходках. Мини-платье из флага Соединенного королевства, которое Джери Холлиуэлл — Ginger Spice — надела в 1997 году на церемонию вручения Brit Awards, вызвало скандал.

The Backstreet Boys в середине 90-х © Mike Prior/Getty Images

В области мужской одежды чаще всего копировали образы представителей таких музыкальных течений, как гранж, готик-рок и тяжелый метал, оформившихся к концу 1980-х годов. Элегантный стиль в поп-музыке пропагандировали латиноамериканские исполнители. Образ Луиса Мигеля по прозвищу «Солнце Мексики» стал бестселлером на нескольких рынках. Бывший подросток — поп-сенсация — вырос и обычно выступал в хорошо скроенных костюмах, иногда гладко зачесывая волосы назад на манер 1920-х годов. О нем много писали в прессе. Марк Энтони демонстрировал похожий щеголеватый «костюмный» стиль в сочетании с приметами его родного испанского Гарлема — расстегнутыми сорочками и круглыми, часто темными очками. Рики Мартин, сначала певший в пуэрто-риканском бой-бэнде Menudo, стал сенсацией за одну ночь в 1999 году, выступив на церемонии вручения премии Grammy. Его кожаные брюки, сексуальные сорочки и вращение тазом стали его фирменным стилем. У Ленни Кравица был собственный имидж с большим количеством аксессуаров, пирсингом, денимом и дредами. Он часто и стилистически выверенно менял образ, отражая свое многонациональное наследие. Бой-бэнды, включая Backstreet Boys и NSync из США и Take That из Британии, вносили свой важный вклад в стиль молодых мужчин.

Гранж

Курт Кобейн во время записи выступления Nirvana для MTV Unplugged, 1997 год © Frank Micelotta Archive/Getty Images

Доморощенный стиль, опиравшийся на повседневные американские базовые вещи — фланелевые рубашки, термобелье, джинсы и вязаные шапки, гранж был заметным трендом в первые несколько лет этого десятилетия. Его придерживались в основном представители поколения Х (родившиеся после беби-бума). Эстетика гранжа соединяла разнородные элементы, такие как платье в цветочек и ботинки Dr. Marten, и поощряла многослойную одежду: например, пижаму можно было надеть под вытертые джинсы, а бельевые фуфайки под рубашку с короткими или обрезанными рукавами. Все это часто приобреталось в магазинах подержанных вещей или на гаражных распродажах. Несколько базирующихся в Сиэтле групп, включая Nirvana и Pearl Jam, отказались от приглаженных образов музыкантов 1980-х годов. Их фронтмены Курт Кобейн и Эдди Веддер стали мощными законодателями стиля. Фильм «Одиночки» (1992), действие которого происходит в Сиэтле, показал образы гранж. На телевидении стиль был представлен актрисой Клэр Дэйнс в фильме «Моя так называемая жизнь». Пожалуй, стиль достиг пика в декабре 1992 года, когда Vogue опубликовал фотосессию под заголовком «Гранж и слава», а в том же месяце итальянский Glamour презентовал «Микс одежды: стиль гранж» на обложке. Подобные имиджи появились на обложках большинства других крупных модных журналов в одном и том же сезоне как в США, так и в Европе. Модельеры Марк Джейкобс для Perry Ellis и Анна Суи представили вдохновленные гранжем коллекции на подиуме. Даже Донна Каран не избежала его влияния в рекламной кампании DKNY. Жена Кобейна Кортни Лав, актриса и ведущая певица группы Hole, продемонстрировала собственное прочтение стиля гранж. Самоубийство Кобейна в 1994 году в возрасте двадцати семи лет ускорило закат движения. Но элементы гранжа и сам термин вошли в лексикон моды.

Готы

Siouxsie Sioux And The Banshees © Fin Costello/Getty Images

Бунтарская позиция готов 1980-х годов достигла высокой степени претенциозности в 1990-х. Мода готов была мрачной и меланхоличной. Британские исполнители Bauhaus и Siouxsie Sioux были в этой сфере особенно влиятельными. Весь образ готов с головы до пят был основан на черном цвете. Тщательно напудренные лица и густая черная подводка вокруг глаз означают сотни часов, проведенных перед зеркалом. Пол не имеет значения: как мужчины, так и женщины носят облегающие корсажи из лакированной кожи, кожаные брюки и длинные пряди черных или осветленных добела волос. Черная губная помада и черный лак для ногтей завершали образ, часто использовались кружева. Эстетика в основном была викторианской, но включала и мотивы из Средних веков и других эпох. Религиозные изображения, как языческие, так и христианские, использовались в качестве орнаментов. Готам нравилось все, связанное с кладбищем и похоронами, поэтому их вдохновляли викторианские традиции траура. Они часто носили черные пальто и вуали. Подлинные траурные украшения XIX века были для готов ценным аксессуаром. Образы этой субкультуры в большой степени подпитывались мрачным творчеством Мэри Шелли и Эдгара Аллана По, а также книгами современного автора Энн Райс. Вдохновляли готов и знаменитости, от лорда Байрона и Сары Бернар до Кэролин Джонс. Кинематограф и телевидение вносили свою лепту в эту эстетику, включая такие классические ленты, как «Носферату» (1922), «Дракула» (1931) и «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Лента «Ворон» (1994) приобрела зловещий смысл после случайной смерти главного актера Брэндона Ли во время съемок. В концертных костюмах популярных музыкантов также использовался этот образ, особенно у Мэрилина Мэнсона, Nine Inch Nails, Sisters of Mercy и барочной рок-группы Rasputina. Эстетика готов пересекалась с садомазохистской субкультурой, и использование корсетов XIX века было связано с фетишизмом. Стиль распространился и рос в крупных городах по всему миру. Вкусы готов оказали сильное влияние на стилевые группы в Японии. Эстетика готов не обошла стороной и ведущих дизайнеров этого десятилетия, включая молодого Оливье Тискенса.

Стиль хип-хоп

Уилл Смит и Куин Латифа в начале 90-х © Getty Images

Исполнители хип-хопа продвигали модную эстетику, которая в конце концов оказала глобальное и мультирасовое влияние. Журналы, включая Vibe, вели хронику стиля и способствовали его развитию. Его приняли и более традиционные R&B-исполнители. Журнал Ebony объявил в 1991 году:

Новый стиль чернокожих состоит из серег «дверной молоток», ярких марокканских бус, свободных брюк, дико раскрашенных джинсов, запахивающихся юбок из Ганы и других афроцентрических предметов одежды. Ткань кенте накручена поверх дредов в стиле регги или стрижки фейд с креативными линиями, выбритыми в волосах или в бровях.

Исполнители хип-хопа и их фанаты часто предпочитали футболки оверсайз, худи, трикотажные спортивные костюмы и брюки со спущенной талией, открывавшие трусы. Производители одежды внесли в стиль свою лепту, предложив очень крупные принты и логотипы. FUBU, Cross Colours, Timberland и даже Лагерфельд для Дома Chanel относились к числу самых желанных брендов. Костюмы в винтажном стиле и аксессуары, особенно 1920-х и 1930-х годов, вдохновляли «гангстерские» образы. Костюмы иногда носили с лейблом бренда внизу рукава (который обычно удаляют после покупки), оставляя его как символ статуса. Такие образы часто дополняли бейсболками, которые носили козырьком назад, набок или под углом, банданами и крупными украшениями, обычно называемыми «цацками». Многие рэперы и их последователи украшали зубы золотыми и платиновыми коронками — грилзами. В стиле хип-хоп первостепенное значение придавали сникерсам, что в большой мере способствовало «культуре сникерсов». Свободные брюки M.C.Hammer, известные как «брюки Хаммера», широко копировала индустрия моды. Рэпер и актер Уилл Смит, известный как Fresh Prince, также оказывал влияние на этот стиль, особенно посредством своего телешоу The Fresh Prince of Bel-Air. Такие исполнители, как Ice-T, Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac Shakur и Biggie Small, внесли свою лепту в стиль хип-хоп. Шон Комбс, выступавший под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy, наполнил хип-хоп уличным шиком в сочетании с дизайнерской элегантностью. Участники группы Boys II Men, в чьей музыке смешались хип-хоп, R&B и стили бой-бэнда, были модными хамелеонами, миксуя стиль преппи и изысканные образы Казановы в духе журнала GQ с уличными образами хип-хопа. И Мэри Дж.Блидж, и Лорин Хилл сочетали уличный хип-хоп-стиль с дизайнерским шиком. Куин Латифа часто использовала жесткий мужской стиль и также отдавала предпочтение образам, вдохновленным Африкой. Появляясь на телевидении и в кинематографе, Латифа стала образцом привлекательной женщины плюс-сайз. Девичья хип-хоп-группа TLC экспериментировала со множеством образов, от афроцентричного стиля до стиля рейв. Белые исполнители Vanilla Ice, Marky Mark и Eminem развивали стиль хип-хоп вне расовых рамок, внося свой вклад в музыкальную и модную эстетику этого направления. Группа Wu-Tang Clan со Стейтен-Айленда сочетала азиатские боевые искусства с хип-хопом. Это сочетание нашло свое отражение в японском манга-журнале Afro Samurai. Стиль хип-хоп и его кросскультурное влияние стали темой для изучения и серьезных научных исследований. В 2000 году в Бруклинском музее прошла выставка «Нация хип-хопа».