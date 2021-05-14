Несмотря на то, что в последние годы интерес к стилю 90-х слегка поугас, он все еще актуален. «Принц из Беверли-Хиллз», последний эпизод которого вышел в эфир 25 лет назад, — это бесконечный источник для вдохновения.

В мае 1996 года в американский эфир вышла финальная серия сериала «The Fresh Prince of Bel-Air» (в России известен, как «Принц из Беверли-Хиллз»). Шоу рассказывает о пареньке с района, у которого возник конфликт с «большими людьми». Чтобы уберечь сына, мать отправляет его к своей состоятельной сестре.

Главный герой Уилл полюбился публике по всему миру не только из‑за располагающего к себе характера. Отчасти этому способствовал его стиль на экране: пестрые рубашки, огромные джинсовки, спортивные костюмы с геометрическими узорами, баскетбольные майки (джерси), комбинезоны из денима и, конечно, кроссовки Jordan.