Чем дальше развивается тренд на 90-е, тем чаще образы принцессы Дианы мелькают в модных подборках: леди Ди носила пиджаки с мужского плеча и заправляла брюки в высокие сапоги еще 30 лет назад. В преддверии четвертого сезона «Короны» — сериала об английской королевской семье — бренд Rowing Blazers посвящает принцессе коллекцию.

Rowing Blazers — нью-йоркская марка мужской одежды в винтажном стиле. Сейчас бренд не просто запускает женскую линию, а еще и включает туда реплики двух самых известных свитеров принцессы Дианы.

Первый — ярко-красный джемпер с паттерном из множества белых овец и одной черной: в нем Ди ходила на матчи по поло к своему тогда еще жениху Чарльзу. Оригинальный свитер сделали дизайнеры бренда Warm & Wonderful Knitwear — позже их клиентами были Дэвид Боуи, Энди Уорхол и другие селебрити. Именно эту марку и привлекли к сотрудничеству для создания новой модели по аналогии с оригиналом.

То же самое произошло и со вторым свитером — пастельно-розовым, с надписью «I’m a luxury — – — few can afford». Его в начале 80-х сделал Gyles & George сразу в нескольких цветах: марку также позвали для новой коллаборации.

Цены на свитеры Rowing Blazers начинаются от $295, приобрести их можно на сайте марки: правда, некоторые позиции уже распроданы и купить их можно только по предзаказу.