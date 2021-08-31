Очередной релиз сторон все-таки доехал до России.
За последние несколько лет японский ретейлер и бренд в одном лице выпустил ряд сильных совместных коллабораций с Crocs. И одна из них скоро поступит в продажу в России. Речь о релизе на базе сабо All-Terrain, впервые анонсированном этой весной. В него вошли четыре интерпретации модели.
Сами стороны разделили их на два условных направления — аутдор и милитари. И те и другие получили эффектный верх из нейлона и небольшие отделения для хранения мелочей. У милитари-модели они съемные, у аутдор-модели — нет.
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В России коллаборация поступит в продажу ограниченным тиражом. С 7 сентября сабо можно будет купить на официальном сайте Crocs, а также в столичном Kixbox. Любая пара обойдется в 5999 рублей.
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