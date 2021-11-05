Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: нейлоновые джинсовки, бархатные ботинки, плюшевые кеды и не только.

Levi’s x Porter

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Американские классики денима представили совместный релиз с японским брендом сумок и аксессуаров. В релиз вошли две интерпретации классических джинсовок Levi’s Type II Trucker Jacket — серебисто-серая и синяя. Куртка сохранила узнаваемый силуэт, но вместо привычного денима стороны использовали при пошиве фирменный плотный нейлон Porter. Примечательная деталь: на каждой куртке один из нагрудных карманов съемный; его можно использовать как кошелек. Коллаборационные куртки уже поступили в продажу. Пока их можно купить только на официальном сайте Porter. Информации о глобальном запуске пока нет.

Uniqlo +J

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Японский массмаркет продолжает сотрудничать с дизайнером Жиль Зандер. Новая коллекция включает современную интерпретацию зимней классики. Верхняя одежда, свитеры, рубашки, костюмные брюки и платья выполнены из современных премиальных материалов, среди которых синтетический сатин, кашемир, экстратонкая мериносовая шерсть, мягкая кожа и шелк. В палитре помимо традиционных черного, белого, серого, карамельного и хаки есть вкрапления красного цвета. Коллаборация +J поступит в продажу в избранных магазинах Uniqlo и на сайте бренда уже 18 ноября.

Ushatava

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Бренд из Екатеринбурга выбрал для своего нового дропа интересный источник вдохновения — документальный фильм 1975 года «Серые сады». Благодаря киноленте стиль жизни ее главных героинь, разорившихся родственниц Жаклин Кеннеди Большой и Маленькой Эдди, стал иконическим и узнаваемым во всем мире. Ushatava попытались передать эстетику картины, представив шубу из искусственной норки, двухстороннюю дубленку, платки и косынки, муфту, варежки и множество других аксессуаров, навеянных стилем потомственных аристократок. Коллекция «Серые сады» уже представлена на сайте марки.

Uniqlo х Mame Kurogouchi

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

И еще одно регулярное сотрудничество Uniqlo — с Mame Kurogouchi, японским брендом женской одежды. В коллаборацию снова вошло белье, но на этот раз с оглядкой на зимний сезон: помимо бра, трусов и ночных сорочек, тут есть вязаные вещи — платье, водолазка и брюки. Коллаборация появится онлайн и в избранных магазинах Uniqlo в январе 2022-го.

Atmos x Dr. Martens

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Токийский бутик и британские обувные классики вновь объединили усилия для выпуска совместного релиза. В этот раз стороны представили футуристический силуэт Tarik Zip Boot, вдохновленный визуальным стилем аниме. Пара получила черный комбинированный верх из кожи и бархата, боковую молнию и непривычную систему шнуровки. С небольшим запозданием пара все же добралась до России. Купить коллаборационные ботинки можно в «КМ20». Цена вопроса — 18 900 рублей.

Vans x Napapijri

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Очередная коллаборация Vans — на этот раз с Napapijri. В масштабный релиз вошли интерпретации узнаваемых анораков итальянского бренда, теплые худи, лонгсливы и футболки с лаконичными принтами, вместительные рюкзаки и головные уборы. Разумеется, коллаборация Vans не могла обойтись без обуви. Для совместно релиза дизайнеры Napapijri переосмыслили ключевые модели из линейки кед для непогоды MTE. Коллаборация Vans и Napapijri уже поступила в продажу. Купить одежду, обувь и аксессуары из коллекции можно купить на официальном сайте американского бренда, а также у избранных ретейлеров.

Kylie Cosmetics в «Золотом яблоке»

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Не прошло и шести лет (на самом деле прошло, бренд Кайли Дженнер появился в 2015 году), как знаменитые матовые помады появились в свободной продаже в России. Кажется, за это время интерес к косметике Дженнер поутих даже у продавцов фейков. Тем не менее сама знаменитость продолжает расширять свои бьюти-владения новыми продуктами. Правда, до «Золотого яблока» пока доехали немногие позиции. За жидкую матовую помаду придется отдать 2193 р., набор с карандашом обойдется в 3507 р., а сухой хайлайтер — в 2822 р.

Скидки и спецпредложения Kixbox 5–7 ноября на отдельном сайте garage.kixbox.ru пройдет распродажа со скидками от 50 до 80%. При заказе от 10 000 рублей доставка будет бесплатной. На Garage Sale будут представлены все ключевые бренды из арсенала Kixbox: Carhartt WIP, Stussy, Fred Perry, Native, adidas, Crocs, Dr. Martens, Suicoke и многое другое. Sephora В интернет-магазине Sephora до 7 ноября действуют скидки до 40% и бесплатная доставка на уход для кожи и волос, а также декоративную косметику.