Эти локальные бренды создают вещи с широким размерным рядом: некоторые модели доходят до 70-го.

Svetlanova

Svetlanova имеет собственное производство в Беларуси, а ткани закупает в Европе, в том числе в Турции. Ключевой продукт марки — брючный костюм, так что сюда следует идти за идеальными пиджаками и брюками различных фасонов. Садится все безупречно, так как команда проектирует лекала вручную, а не на компьютере, что помогает избежать погрешностей. Диапазон цен — от 3390 рублей за сумку из экокожи до 9790 рублей за жакет.

Размерный ряд 44-56 Магазин svetlanova.ru

Ligio Curve

Ligio Curve — это линейка плюс-сайз в бренде базовой одежды Ligio. У марки собственное производство в Петербурге. В каталоге Curve — и формальные вещи вроде костюмов, рубашек и платьев, и более расслабленная одежда — свитеры, футболки и спортивные комплекты. Диапазон цен — от 2290 рублей за футболку до 14 990 рублей за пальто-халат из шерсти с кашемиром.

Размерный ряд 52-56 Магазин ligio.ru

Lalis

Бренд имеет две линейки: Elis с размерами 42–50 и Lalis c размерами 46–56. Помимо привычного набора из платьев, блуз, жакетов, юбок и брюк, тут можно найти изделия из мягкой теплой итальянской пряжи с добавлением овечьей шерсти. Диапазон цен — от 2499 рублей за футболку до 11 899 рублей за полушерстяное пальто.

Размерный ряд 46-56 Магазин elis.ru

Odevai Wear

Создательница Odevai Лидия рассказывает, что идея запустить бренд одежды плюс-сайз появился благодаря ее маме Елене. Та ведет активный образ жизни, и найти комфортный образ в размере 54 всегда было для нее проблемой из‑за скудного ассортимента магазинов плюс-сайз. В итоге появился Odevai, который охватывает размеры от 48-го до 62-го и имеет небольшую линейку вещей 60–66-го. Из интересного тут яркие трикотажные костюмы со свитшотами, бадлонами и джоггерами. Диапазон цен — от 2900 рублей за блузу до 25 700 рублей за драповую куртку-косуху.

Размерный ряд 50-66 Магазин odevaiwear.com

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Latrenda

Latrenda соответствует названию и стремится выпускать не только традиционные для сегмента плюс-сайз брюки на резинке и свитеры. Здесь можно найти шелковые платья в стиле коттеджкор, свитшоты с горлом на молнии, комбинации, стеганые куртки и яркие трикотажные жилеты. Диапазон цен — от 800 рублей за ремень до 17 900 рублей за удлиненный пуховик.

Размерный ряд 48-68 Магазин latrenda.ru

Bluemoon

Bluemoon выпускает минималистичные вещи в приглушенных оттенках — стеганые пальто, брючные костюмы, комплекты из футера, платья-халаты. Самый неожиданный айтем тут — это боди, которые почему‑то почти не представлены в сегменте плюс-сайз. Bluemoon выпустил их в молочном, бежевом, голубом, кофейном и черном цвете. Диапазон цен — от 3700 рублей за боди до 10 500 рублей за стеганое пальто с утеплителем.

Размерный ряд 48-70 Магазин @bluemoon_plussize

Fempre

Fempre задумывался как бренд для взрослых женщин, но быстро нашел отклик у молодой аудитории. Возможно, потому, что дизайнеры марки не боятся цвета и экспериментов с кроем: тут есть и красные брюки-палаццо, и голубая сорочка с рюшами, и салатовое платье-рубашка, и шелковый бомбер-блуза цвета пыльной розы.