Marks & Spencer, Uniqlo, возможно, H&M, — круг магазинов, где одеваются наши мамы, довольно ограничен. «Афиша Daily» выбрала несколько альтернатив, куда взрослая женщина может отправиться на шопинг.

Узкий размерный ряд у большинства брендов, поджимающие рамки бюджета, странный (читай «молодежный») дизайн, недоверие к неизвестным производителям: любой из этих факторов может стать причиной того, что мама годами одевается в одном и том же «проверенном» месте. Но российская индустрия моды не стоит на месте, и у локальных марок давно можно найти достойные образы на каждый день. Иногда это будет дороже условной Zara (хотя и там цены давно стремятся к среднему сегменту), зато прослужит не один сезон.

Ivolga

Для своих коллекций Ivolga выбирает премиальные европейские ткани и особое внимание уделяет не только внешнему виду вещей, но и внутренней отделке — для многих людей это особенно важно. Здесь даже не получится выделить какую‑то одну категорию вещей: Ivolga хорошо удаются и брюки с защипами, и двубортные пиджаки, и юбки из костюмной ткани, и базовый трикотаж.

Размерный ряд 40–48 Ценовой диапазон От 500 р. за топ до 15 800 р. за тренч

Antiga

Сюда нужно идти, когда есть запрос на хорошие брюки: собственно, история Antiga началась с разработки качественных брючных лекал, которые подходили бы российским женщинам, а не условным моделям Zara. Логично, что бренд хорош в остальной костюмной группе — пиджаках, жилетах, рубашках.

Размерный ряд 42–60 Ценовой диапазон От 799 р. за майку до 7599 р. за жакет

EMKA

EMKA — идеальный вариант для женщин, работающих в офисе. Тут и брючные костюмы всевозможных принтов и цветов, и юбки разных силуэтов, и повседневные платья, и приятные пальто. Цены иногда приближаются к среднему сегменту, но и качество соответствует.

Размерный ряд 42–54 Ценовой диапазон От 390 р. за брошь до 21 890 р. за пальто-халат

LIMÉ

После масштабного ребрендинга LIMÉ не только добавил в свои коллекции трендовые вещи, но и перепридумал базовый отдел. Теперь тут можно найти достойную верхнюю одежду — от оверсайз-тренчей до пальто-халатов, классические брючные костюмы, всевозможные сорочки и, конечно, трикотажную капсулу для выходных. В отдел сумок тоже загляните: маме точно приглянутся модели с плечевым ремнем.

Размерный ряд XS–XL Ценовой диапазон От 599 р. за серьги до 11 999 р. за пальто

LaTrika

У петербургского бренда LaTrika две линейки. Basic — внесезонные коллекции базового трикотажа, костюмов, брюк и жакетов из экокожи, классических рубашек, футболок, боди и свитеров. И Studio — ограниченный тираж, сложные конструкции, поиски формы, переработанные материалы, смелые приемы в крое. Найти что‑то подходящее взрослой женщине можно и там и там: все зависит от запросов, ритма жизни и бюджета.

Размерный ряд XS–XL Ценовой диапазон От 2450 р. за футболку до 32 500 р. за тренч

«Черешня»

Силуэты «Черешни» понравятся женщинам, которые сами увлекаются шитьем или просто тяготеют к вещам, похожим на единичные изделия знакомой портной. Собственно, одежда не только так выглядит, но и отшивается в Санкт-Петербурге руками локальных мастериц. У бренда можно найти и трикотажные бадлоны, и свободные платья в цветочек, и даже парки. Линейка сумок из натуральной кожи тоже достойна внимания.

Размерный ряд ХXS–XL Ценовой диапазон От 560 р. за кардхолдер до 65 900 р. за дубленку из натуральной кожи

Cocos

Cocos задумывался прежде всего как марка комфортных вещей, так что сюда можно привести маму, которая выбирает удобство. Бренд старается использовать натуральные ткани — хлопок, лен, вискозу. Кстати, у Cocos есть мужская линейка, так что на шопинг можно взять и папу!