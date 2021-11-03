Инвентаризация, вдумчивые инвестиции, игра со слоями, акцент на текcтурах и переход от кроссовок к лоферам.

Недавно вышедший мини-сериал «Сцены из супружеской жизни» которую неделю осыпают комплиментами как критики, так и рядовые пользователи соцсетей. В числе не самых очевидных заслуг — гардероб главного героя Джонатана, которого сыграл Оскар Айзек. Его сдержанные, но нескучные образы вдохновляют задуматься о собственном гардеробе. По такому случаю мы составили памятку для тех, кто ищет более осмысленный стиль в одежде и устал от принтов.

Проведите инвентаризацию

Разберите ваш текущий гардероб. Наверняка вы не носите часть вещей. Оставив только то, что кажется универсальным и практичным, вы поймете, чего вам не хватает. Одежду, которая лежит без дела, можно продать, подарить, отдать в благотворительные фонды или на переработку.

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Вкладывайтесь с умом

Встав на курс «к Оскару Айзеку», относитесь к покупкам вдумчиво. Неважно, покупаете вы пальто или свитер, спрашивайте себя: «Буду ли я носить эту вещь через год? Это вечно актуальный предмет гардероба или поддакивание очередной остромодной тенденции?» Также обращайте внимание на цвета. Скажем, вы нашли пуховик и выбираете между темно-синим и оранжевым. Первый, конечно, уступает в яркости, зато он едва ли надоест вам через пару сезонов. К тому же синий пуховик более практичный и его проще будет сочетать с другими вещами.

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Ставьте акцент не на принтах, а на текстурах

Многие воспринимают вещи с принтами как яркую основу образа. Но акценты можно расставлять иначе. Например, через материалы с заметно выделяющейся текстурой. К ним можно отнести твид, вельвет, букле и даже мохер. Придать образу яркости можно, даже не выходя за пределы его сдержанной цветовой палитры. Еще можно экспериментировать с сочетаниями вышеупомянутых материалов — на контрасте может получиться неожиданный и эффектный результат.

Многослойность — это не только про аутдор

За последние пару лет аутдор-марки заметно расширили свое влияние. Один из их основополагающих приемов — многослойность. В той или иной мере его успешно переняли самые разные бренды: от масс-маркета до люксовых брендов. Да, оказывается, ультралегкие пуховики действительно здорово смотрятся под пальто и поверх свитера с рубашкой. Но утепление слоями — это не только про аутдор. Носить поверх друг друга можно не только одежду из технологичных материалов. К, назовем их так, «городским слоям» относятся овершоты, переживающие бум популярности, классические джинсовки и жилеты в охотничьем или рабочем стилях. Возможных комбинаций — бесконечное множество. Для начала можно обзавестись тонким пуховиком, овершотом и джинсовкой. Достойные и бюджетные решения можно найти у масс-маркет-брендов.

Не зацикливайтесь на кроссовках, обратите внимание на лоферы

Мы уже не первый год говорим о том, что лоферы вполне могут заменить кроссовки. И о том, что они вовсе не подразумевают обязательный аккомпанемент из формальной одежды. Их запросто можно носить с бомберами, худи, свитшотами и при должной стилизации даже со спортивными брюками. Прелесть лоферов, что они могут придать свежесть даже обычному повседневному образу. А еще они на удивление здорово выглядят в сочетании с худи и бейсболками.