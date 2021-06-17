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Цель Лены как дизайнера и художника состоит в том, чтобы создать уникальный почерк. В работе она всегда полагается на свою интуицию и соединяет элементы национального костюма с современным прочтением. При создании дизайна никогда не забывает про комфорт: концепция красоты ради красоты ей не очень близка. Говоря простым языком, одежда Muus — это привычные нам вещи вроде топов, брюк, юбок и платьев, но всегда с необычными деталями. Если блуза, то с шелковыми задрапированными рукавами, если брюки, то с воланом, если платье — то из комбинированных материалов.