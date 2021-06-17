Дизайнер из Якутии переносит эстетику вечной мерзлоты на вещи необычного кроя.
Создательница Muus Лена родом из якутской деревни Тюнгюлю. Девушка училась в Новосибирске на направлении «дизайн костюма», во время студенчества Лена участвовала во всевозможных конкурсах молодых дизайнеров в надежде на то, что кто‑нибудь ее заметит и пригласит на работу, но этого не произошло. После учебы будущий дизайнер переехала в Петербург и устроилась визуальным мерчандайзером в ДЛТ, но через полтора года поняла, что не готова терять время и посвящать свою жизнь другой компании, и решилась запустить свой бренд.
Muus за 10 секунд
Раньше марка называлась Lena Maksimova, но в какой‑то момент дизайнер поняла, что не хочет персонализировать себя, и немного ушла в тень: по словам Лены, приятнее, когда люди узнают бренд, а не лично дизайнера. Muus читается так, как пишется, — «муус», и в переводе с якутского означает «лед». Это название отражает принадлежность дизайнера к малой родине. Кстати, саму Лену родители назвали в честь реки в Сибири.
У Muus свое производство в Москве, в районе метро «Бауманская». В команде бренда — портные, конструктор и два ассистента Лены, которые работают в условиях многозадачности, как и она сама. Остальные специалисты работают для бренда на аутсорсе. Материалы для производства закупают в Италии — часть из них имеет сертификат ReLiveTex, подтверждающий их натуральность и экологичный подход к производству.
Цель Лены как дизайнера и художника состоит в том, чтобы создать уникальный почерк. В работе она всегда полагается на свою интуицию и соединяет элементы национального костюма с современным прочтением. При создании дизайна никогда не забывает про комфорт: концепция красоты ради красоты ей не очень близка. Говоря простым языком, одежда Muus — это привычные нам вещи вроде топов, брюк, юбок и платьев, но всегда с необычными деталями. Если блуза, то с шелковыми задрапированными рукавами, если брюки, то с воланом, если платье — то из комбинированных материалов.
Летом 2021 года Muus представил свадебную коллекцию, где вновь переосмыслил наследие родины дизайнера. В основу линейки лег эвенский сюжет о девушках-стерхах — сказка, в которой одна из полуптиц превращается в человека во имя своей любви. Ключевые для созданных образов укороченные или вовсе отсутствующие рукава и нарочитая асимметричность отсылают к моменту, в котором девушка-стерх ради домашнего очага прощается со своими крыльями. Коллекция собрала в себе привычные бренду силуэты в новом исполнении: юбки с кринолином, платья с асимметричным кроем, вышитые цветами накидки и бомберы. Добавились аксессуары — маски из бисера и сплетенные вручную сумки, а также впервые в истории бренда — мужские вещи. В съемке коллекции участвовала арт-группа «ППСС» — художники Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски.
Клиенты Muus — женщины и мужчины старше 25 лет, которые обожают наряжаться каждый день по поводу и без. Они ценят индивидуальный подход и сложный дизайн: по словам Лены, одежду Muus отважатся носить только уверенные в себе люди. Заказы приходят в основном из США, Канады, Европы, но в последнее время расширилась российская клиентская база, чему основательница особенно рада.
Планов у Muus много: Лена хочет собрать вокруг себя команду мечты, представлять бренд по всему миру, сделать коллаборацию с международной маркой. Сейчас Muus представлен только онлайн, но можно заказать доставку с примеркой. Диапазон цен — от 9000 р. за платье до 50 000 р. за пальто.