Если традиционные драповые пальто наводят на вас уныние, а осеннему гардеробу не хватает роскоши, присмотритесь к новой коллекции российского бренда Sasha Gapanovich. Дизайн его осенних пальто доказывает, что хорошего много не бывает: тут и стеганая ткань, и рукава-буфы с трикотажными манжетами, и полукруглый шерстяной воротник, и объемный А-силуэт. Модель представлена в двух цветах — синем и хаки — и имеет синтепоновый наполнитель.