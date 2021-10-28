Зубная паста, которую хочется съесть, много блесток, пилинг для начинающих и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в октябре.

Складная кисть Annbeauty With Me

Продуманный футляр позволяет спрятать кисточку из нежного козьего ворса, не повредив волоски.

Цена 4900 р.
Увлажняющий крем для лица Glamglow Youthcream Rejuvenating Power Peptide Moisturizer

Пептиды в сочетании с гиалуроновой кислотой решают проблемы недостатка увлажнения и заполняют мелкие морщины.

Цена 3742 р.
Кондиционер для волос Mint500

Бренд, построенный вокруг масла мяты, выпускает продукты для волос, собирая их по европейским формулам из импортного сырья, но на местном производстве.

Цена 339 р.
Тушь для ресниц Lancome Hypnôse L'Absolu de Noir

Новинка более насыщенного черного цвета. Бренд решил не мудрить и больше не менять ничего в своей самой популярной туши.

Цена 2235 р.
Жидкое мыло Babyid

В период активного отопления кожа трескается, советуем обратить внимание на детскую косметику. К примеру, это жидкое мыло с пантенолом.

Цена 366 р.
Расческа для ухода за очень кудрявыми волосами Tangle Teezer The Wet Detangler

Поклонницы кудрей часто призывают отказаться от расчесок. Но эту можно использовать на этапе обильного промазывания локонов кондиционером.

Цена 1304 р.
Гейзер для ванны Botavikos

Бюджетное решение для тех, кто любит принимать ванну со спецэффектами. Цвет воды поменяется незначительно, зато потом не придется мыть сантехнику.

Цена 152 р.
Пена для ванны Lush Matcha Roll

Любимый десерт азиатских ресторанов — блинный торт с чаем маття, только в косметическом прочтении.

Цена 650 р.
Жидкие тени Dear Dahlia Paradise Shine Eye Sequins

Разношерстная россыпь блесток для глаз — самый простой и одновременно эффектный вариант быстрого макияжа.

Цена 2472 р.
Шампунь для поврежденных волос Mone Professional Lucky Leopard

Шампунь с нейтральным pH бережно относится к поврежденным волосам, а в сочетании с протеиновой маской делает их мягкими и блестящими.

Цена 1120 р.
Паровой стайлер L'Oreal Professionnel x Barbie Steampod 3.0

Стайлер, который работает на пару и поэтому меньше вредит волосам, переоделся в ярко-розовый цвет.

Цена 30 220 р.
Лосьон для рук и тела Massimo Dutti «Ягоды можжевельника и имбирь»

Фешн-бренд расширяет свою линейку косметики. В этот раз лаконичными банками лосьонов для рук с оригинальными отдушками.

Цена 2290 р.
Увлажняющая матовая губная помада Givenchy Le Rouge Sheer Velvet

В бархатный футляр заключена матовая помада с почти пудровым финишем, которая при этом умудряется не иссушить губы за день носки.

Цена 2008 р.
Заколка для волос invisibobble Twins Purrfection

Привет из 90-х. Две сферы, соединенные спиральной резинкой, могут закрепить любой хвост, пучок и даже знаменитую пальмочку.

Цена 520 р.
Зубная паста Marvis Creamy Matcha Tea

Marvis выпустила новую линейку зубных паст со съедобными вкусами, посвященными чаям «Эрл Грей» и маття, а также связанным цветкам для заваривания.

Цена 790 р.
Очищающий бальзам DR.F5

Гидрофильное масло в твердом формате. Для удобства предварительно растопите горошину средства в ладонях.

Цена 1490 р.
Жидкие блестки Chupa Chups

Расширение линейки глиттера для макияжа глаз. Обратите внимание на необычный золотой, но холодный оттенок White Gold.

Цена 792 р.
Губная помада Urban Decay Vice

Помады бренда пропадали из ассортимента, а теперь вернулись в трех разных формулах, но уже без диких оттенков.

Цена 2150 р.
Крем для кожи вокруг глаз Lancome Advanced Génifique Yeux

Средство для увлажнения кожи вокруг глаз помимо гиалуроновой кислоты и витамина С содержит комплекс полезных бактерий.

Цена 4321 р.
Деликатный пилинг Institut Esthederm Intensive AHA Peel Serum Doux Gentle

Средство со скромной концентрацией гликолевой, молочной и салициловой кислот для тех, кто только начинает вводить активные ингредиенты в уход.

Цена 6156 р.
Шампунь Kerastase Specifique Bain Divalent

Удачное сочетание кислот и витаминов для тех, кто борется с жирностью кожи головы, но не хочет иссушивать волосы по длине.

Цена 2300 р.
Увлажняющая маска, устраняющая следы усталости My Clarins

Маска вызывает непреодолимое желание нанести ее на всю свою жизнь.

Цена 1850 р.
Подробности по теме
20 бьюти-новинок, которые пригодятся в октябре
20 бьюти-новинок, которые пригодятся в октябре