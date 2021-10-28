Зубная паста, которую хочется съесть, много блесток, пилинг для начинающих и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в октябре.
Продуманный футляр позволяет спрятать кисточку из нежного козьего ворса, не повредив волоски.
Пептиды в сочетании с гиалуроновой кислотой решают проблемы недостатка увлажнения и заполняют мелкие морщины.
Бренд, построенный вокруг масла мяты, выпускает продукты для волос, собирая их по европейским формулам из импортного сырья, но на местном производстве.
Новинка более насыщенного черного цвета. Бренд решил не мудрить и больше не менять ничего в своей самой популярной туши.
В период активного отопления кожа трескается, советуем обратить внимание на детскую косметику. К примеру, это жидкое мыло с пантенолом.
Поклонницы кудрей часто призывают отказаться от расчесок. Но эту можно использовать на этапе обильного промазывания локонов кондиционером.
Бюджетное решение для тех, кто любит принимать ванну со спецэффектами. Цвет воды поменяется незначительно, зато потом не придется мыть сантехнику.
Любимый десерт азиатских ресторанов — блинный торт с чаем маття, только в косметическом прочтении.
Разношерстная россыпь блесток для глаз — самый простой и одновременно эффектный вариант быстрого макияжа.
Шампунь с нейтральным pH бережно относится к поврежденным волосам, а в сочетании с протеиновой маской делает их мягкими и блестящими.
Стайлер, который работает на пару и поэтому меньше вредит волосам, переоделся в ярко-розовый цвет.
Фешн-бренд расширяет свою линейку косметики. В этот раз лаконичными банками лосьонов для рук с оригинальными отдушками.
В бархатный футляр заключена матовая помада с почти пудровым финишем, которая при этом умудряется не иссушить губы за день носки.
Привет из 90-х. Две сферы, соединенные спиральной резинкой, могут закрепить любой хвост, пучок и даже знаменитую пальмочку.
Marvis выпустила новую линейку зубных паст со съедобными вкусами, посвященными чаям «Эрл Грей» и маття, а также связанным цветкам для заваривания.
Гидрофильное масло в твердом формате. Для удобства предварительно растопите горошину средства в ладонях.
Расширение линейки глиттера для макияжа глаз. Обратите внимание на необычный золотой, но холодный оттенок White Gold.
Помады бренда пропадали из ассортимента, а теперь вернулись в трех разных формулах, но уже без диких оттенков.
Средство для увлажнения кожи вокруг глаз помимо гиалуроновой кислоты и витамина С содержит комплекс полезных бактерий.
Средство со скромной концентрацией гликолевой, молочной и салициловой кислот для тех, кто только начинает вводить активные ингредиенты в уход.
Удачное сочетание кислот и витаминов для тех, кто борется с жирностью кожи головы, но не хочет иссушивать волосы по длине.
Маска вызывает непреодолимое желание нанести ее на всю свою жизнь.