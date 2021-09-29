Зубная щетка для рэперов, паста для готов и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в сентябре.
Коллекция сияющих помад бренда пополнилась главными оттенками осени. В том числе кирпичным Lucy Dark Orange.
Волосы повреждаются не только на солнце, но и от перепада температур или трения. С наступлением холодов стоит озаботиться специальным уходом.
Глина — традиционный, но все еще действенный ингредиент для глубокого очищения. Даже если речь идет о коже головы.
Лучший вариант для экспериментов с домашним окрашиванием — тонирующие бальзамы, которые дополнительно ухаживают за волосами.
Бренд продолжает пополнять ассортимент тонких угловатых помад. На этот раз обновилась текстура — покрытие у новинок матовое и бархатистое.
Мерцающий крем с добавлением яркого пигмента можно использовать как деликатные румяна-хайлайтер или наносить на веки для влажного макияжа.
Палетки Urban Decay Naked — незаменимая база. Новая шестерка оттенков, как и прежде, подходит для всех распространенных видов макияжа.
Крем с центеллой — одним из главных успокаивающих ингредиентов — может пригодиться, если в начале осени вы увлеклись пилингами.
Возможно, вы не подозревали, что ресницам нужна специальная сыворотка. Продукт пригодится, если хочется ходить без туши, но с четко очерченным взглядом.
Не фиолетовый шампунь для блонда. Работает как легкий пилинг, а именно делает пожившие волосы глядкими и блестящими.
Корейская зубная паста для тех, кто даже зубы чистить готов только готически.
Логичное продолжение линейки знаменитых тональных средств — консилер с тонким нанесением, добротным покрытием и каплей ухаживающих свойств.
Избавляться от нежелательного желтого пигмента можно не только с помощью шампуней и бальзамов. Это несмываемое средство тоже усилит холодный тон.
Удачное сочетание — помада выдерживает рабочий день, но не сушит губы — достигается благодаря особой смеси косметических масел разной стойкости.
Еще одно переосмысление классики. В новую версию добавили пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие кожу в порядке.
Не просто красивый цвет, а покрытие 24-каратным золотом. Пожалуй, только такими щетками должны пользоваться все инстакоучи и рэперы.
Жидкий формат и палитра нежных оттенков — лучший тандем для румянца, который не отличишь от настоящего.
Универсальная концентрация редкого для массмаркета ретинола и подъемная цена — причины попробовать новинку из пула подобных осенних релизов.