Зубная щетка для рэперов, паста для готов и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в сентябре.

Губная помада Gucci Rouge De Beauté Brillant

Коллекция сияющих помад бренда пополнилась главными оттенками осени. В том числе кирпичным Lucy Dark Orange.

Цена 3596 р.
Восстанавливающая маска для волос Thann «Шисо»

Волосы повреждаются не только на солнце, но и от перепада температур или трения. С наступлением холодов стоит озаботиться специальным уходом.

Цена 2390 р.
Глиняная маска для кожи головы Kérastase Équilibrante

Глина — традиционный, но все еще действенный ингредиент для глубокого очищения. Даже если речь идет о коже головы.

Цена 3990 р.
Тонирующий кондиционер Biolage Сolorbalm

Лучший вариант для экспериментов с домашним окрашиванием — тонирующие бальзамы, которые дополнительно ухаживают за волосами.

Цена 1564 р.
Губная помада YSL Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical

Бренд продолжает пополнять ассортимент тонких угловатых помад. На этот раз обновилась текстура — покрытие у новинок матовое и бархатистое.

Цена 2475 р.
Увлажняющий крем с эффектом сияния MAC Strobe Face Glaze

Мерцающий крем с добавлением яркого пигмента можно использовать как деликатные румяна-хайлайтер или наносить на веки для влажного макияжа.

Цена 2990 р.
Палетка теней Urban Decay Naked 3 Mini

Палетки Urban Decay Naked — незаменимая база. Новая шестерка оттенков, как и прежде, подходит для всех распространенных видов макияжа.

Цена 3200 р.
Крем для лица Xuyoni Pure Intensive

Крем с центеллой — одним из главных успокаивающих ингредиентов — может пригодиться, если в начале осени вы увлеклись пилингами.

Цена 5160 р.
Эссенция для укрепления ресниц Sensai

Возможно, вы не подозревали, что ресницам нужна специальная сыворотка. Продукт пригодится, если хочется ходить без туши, но с четко очерченным взглядом.

Цена 4490 р.
Шампунь Matrix Unbreak My Blonde

Не фиолетовый шампунь для блонда. Работает как легкий пилинг, а именно делает пожившие волосы глядкими и блестящими.

Цена 528 р.
Зубная паста Unpa Cha Cha

Корейская зубная паста для тех, кто даже зубы чистить готов только готически.

Цена 690 р.
Консилер Lancôme Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer

Логичное продолжение линейки знаменитых тональных средств — консилер с тонким нанесением, добротным покрытием и каплей ухаживающих свойств.

Цена 2205 р.
Сыворотка для светлых волос Oribe

Избавляться от нежелательного желтого пигмента можно не только с помощью шампуней и бальзамов. Это несмываемое средство тоже усилит холодный тон.

Цена 4270 р.
Крем для восстановления защитного барьера кожи Biotherm Сera Repair

Церамиды — отличный строительный элемент для защитного барьера кожи. А активное восстановление — лучшая тактика для ухода в межсезонье.

Цена 2333 р.
Губная помада Armani Beauty Lip Power

Удачное сочетание — помада выдерживает рабочий день, но не сушит губы — достигается благодаря особой смеси косметических масел разной стойкости.

Цена 2800 р.
Сыворотка с микродозой ретинола Kiehl’s

Ретинол — мощный ингредиент, который доказано борется с морщинами и постакне. Из‑за такой силы приучать к нему кожу стоит постепенно.

Цена 6500 р.
Ночной крем для лица Lumene Nordic Hydra

Еще одно переосмысление классики. В новую версию добавили пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие кожу в порядке.

Цена 1500 р.
Зубная щетка Aurezzi

Не просто красивый цвет, а покрытие 24-каратным золотом. Пожалуй, только такими щетками должны пользоваться все инстакоучи и рэперы.

Цена 4463 р.
Жидкие румяна Sergey Naumov

Жидкий формат и палитра нежных оттенков — лучший тандем для румянца, который не отличишь от настоящего.

Цена 1533 р.
Ночная сыворотка L’Oréal Paris Revitalift «Лазер»

Универсальная концентрация редкого для массмаркета ретинола и подъемная цена — причины попробовать новинку из пула подобных осенних релизов.

Цена 899 р.