В 60 лет Сванте Нюбиггарса настиг кризис среднего возраста. Шведский редактор из Мальме много ел, много пил и пребывал в плохой физической форме. Тогда же он стал думать о том, что пора что‑то менять. Иначе, по собственному признанию, не дожил бы и до 70.

Сванте завязал с алкоголем, стал вегетарианцем и начал заниматься спортом. Спустя какое‑то время он, ожидаемо, стал чувствовать себя намного лучше. В период кризиса Сванте также стал задумываться о своих финских корнях и изучать историю предков. Это были крестьяне, рыбаки и солдаты, которые носили твидовые кепки и подтяжки. Отсюда и появился интерес к херитейджу. Сванте полностью сменил свой гардероб, состоявший преимущественно из черных костюмов, начал искать интересные вещи и выкладывать свои образы в инстаграм-аккаунт @theurbanhippieswe.