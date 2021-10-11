Безупречные образы для ценителей стиля херитейдж.
В 60 лет Сванте Нюбиггарса настиг кризис среднего возраста. Шведский редактор из Мальме много ел, много пил и пребывал в плохой физической форме. Тогда же он стал думать о том, что пора что‑то менять. Иначе, по собственному признанию, не дожил бы и до 70.
Сванте завязал с алкоголем, стал вегетарианцем и начал заниматься спортом. Спустя какое‑то время он, ожидаемо, стал чувствовать себя намного лучше. В период кризиса Сванте также стал задумываться о своих финских корнях и изучать историю предков. Это были крестьяне, рыбаки и солдаты, которые носили твидовые кепки и подтяжки. Отсюда и появился интерес к херитейджу. Сванте полностью сменил свой гардероб, состоявший преимущественно из черных костюмов, начал искать интересные вещи и выкладывать свои образы в инстаграм-аккаунт @theurbanhippieswe.
В описании профиля есть фраза: photos about aging with energy and style («фото о старении с энергией и стилем»). И она полностью соответствует контенту. Блогер прекрасно выглядит и регулярно делится с подписчиками своими образами. В гардеробе у Сванте фигурируют образцовые полевые куртки, традиционные пальто, вещи из добротного плотного денима, рабочие пиджаки, фланелевые рубашки, свободные вельветовые брюки, кеды, лоферы и грубые ботинки.
Если изучить аккаунт блогера, то можно заметить, что у него есть свои фавориты — бренды, которые он носит чаще остальных. Среди них: глыбы херитейджа Nigel Cabourn и The Real McCoy’s, французский производитель рабочей одежды Le Laboureur, японские мастера денима Momotaro Jeans, создатели словацких кед Novesta, а также обувные классики Paraboot и Red Wing Shoes.
Есть как минимум две причины подписаться на Сванте. Первая — ради положительных эмоций. Вторая — за вдохновением для собственных образов. Блогер беспроигрышно адаптирует милитари-классику под повседневный гардероб, мастерски заигрывает с многослойностью и знает толк в аксессуарах (будь то сумки, очки, платки или твидовые кепки, с которых началось его увлечение).