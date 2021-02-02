Топ-5 авторов модного контента в категории 45+.

В 2020 году основную долю пользователей инстаграма составляли молодые люди от 18 до 34 лет. Лишь 5% юзеров социальной сети — это люди старше 45 лет, а если говорить про возраст 65+, и того меньше. И речь идет только про обычных пользователей, а найти блогеров в этой возрастной категории все еще очень сложно, особенно в России. «Афиша Daily» собрала несколько аккаунтов о моде, чьи авторы не просто зарегистрировались в инстаграме, но и набрали там аудиторию.

@vl424mir

Магазин кроссовок, винтажный магазин и собственная марка — все эти проекты принадлежат Дяде Вове, если верить описанию его профиля в инстаграме. Сам Владимир носит примерно все стритвир-бренды: от тех, что на слуху, вроде Supreme, до широко известных только в узких кругах — например, москвичей ZNY. При этом все еще непонятно, Дядя Вова — сам чей‑то проект или настоящий самородок российского стритвира.

@galinasokolskaya

Галина Сокольская — пенсионерка и, как она сама себя называет, нестареющая модель. На странице можно увидеть ее в образе, напоминающем Вивьен Вествуд, или в съемке для европейского мультибренда. Интересно, что Галина не сотрудничает ни с каким агентством (той же «Олдушкой», которая специализируется на возрастных моделях), а работает как независимая модель — такое в России случается редко, особенно в категории 50+.

@chigirinskikh

Анна Чигиринских — преподаватель в Центре креативных индустрий МГУ и имидж-эксперт. Ее страница — доказательство тому, что все рекомендации по стилю для женщин вроде «не носите мини после 40» и «переходите на приглушенную цветовую гамму» давно устарели. Просто посмотрите, как Анна носит топ с открытыми плечами в стиле Jacquemus или асимметричную юбку на запахе.

@nadezdapost

Кожаные вещи, яркий тартан, розовый тотал-лук: блог стилиста Надежды — еще один ответ на неактуальные стереотипы о «взрослом» стиле. Страница будет полезна женщинам, работающим в офисе: здесь много жизнеспособных луков на каждый день.

@olga_e70