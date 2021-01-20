Третья коллаборация Найджела Кабурна и скейтерского бренда Element поступила в продажу в России. Как и в случае с предыдущими релизами, в новый вошли добротные вещи в милитари-стилистике, адаптированные под городскую среду. «Афиша Daily» пообщалась с британским дизайнером о любимых кроссовках, тренировках и планах на будущее.

Найджел Кабурн — один из главных британских дизайнеров, коллекционер и знаток винтажа. Уже 49 лет он занимается развитием собственного бренда, представленного у ретейлеров по всему миру. Кабурн известен своим кропотливым подходом и добротными вещами, вдохновленными военной, рабочей и спортивной одеждой XX века. Больше о личности Кабурна можно узнать из недавнего выпуска видеоблога рижского ретейлера ITK.

— 2020-й был сложный во всех отношениях год. Как вы его провели?



— К счастью, мне повезло. Я работал как обычно. У меня достаточно просторные мастерские — в них много места. В моем распоряжении была полная библиотека книг и мой архив одежды. — Чем хорошим запомнился прошлый год?



— Качественно проведенным временем с семьей. Еще я путешествовал в общей сложности шесть месяцев. — А что изменилось в вашей работе и работе бренда с наступлением пандемии?



— На самом деле, моя работа не изменилась. Я научился глубже копать и выжимать больше из того, что у меня есть. Что касается бренда, то наши японские магазины (их у Кабурна больше десяти. — Прим. ред.) и сайт развивались и росли, даже несмотря на влияние COVID-19 на индустрию.

— Как начинается ваш день?



— Он начинается очень рано, с хорошей тренировки или тенниса. Уже после этого я приступаю к работе. — Чем вы занимаетесь в свободное от работы с одеждой время?



— Работа, работа и еще раз работа. Еще иногда закупаюсь в местных винтажных магазинах. Или катаюсь на своем фэтбайке (велосипеде с широкими покрышками, который позволяет проехать по бездорожью. — Прим. ред.).

— В одном из своих интервью вы говорили, что коллекционируете винтаж более 40 лет, а ваш архив включает около 4000 позиций. Насколько эти цифры актуальны сегодня?



— Примерно так. Сейчас коллекция немного больше, но точной информации у меня нет. Мы не вели счет. — Сегодня много чего называют винтажом. Маленькие магазины позиционируют себя как винтажные, но по сути их товар — это секонд-хенд. Что является винтажом в вашем понимании? — Для меня эпоха винтажной одежды начинается со времен британской антарктической экспедиции (1910–1913), затем охватывает период Первой мировой войны, экспедиции Джорджа Мэллори (1922–1924), Второй мировой войны, после затрагивает восхождение на Эверест и пересечение Антарктики (1953–1956). Туда же входит одежда 1960-х, а также вообще вся спортивная одежда и предметы времен войны во Вьетнаме. — Поделитесь своими любимыми винтажными магазинами?



— BerBerJin и J'antiques (оба — в Токио), Vintage Showroom и Levisons (оба — в Лондоне), Mr. Freedom (Лос-Анджелес), Ghostwood Vintage (Байрон-Бей).

— Какой у вас любимый предмет гардероба?



— Мои армейские полевые брюки 1951 года (скорее всего, речь идет об этой модели. — Прим. ред.). Дедсток! — А любимая пара обуви?



— Мои коллаборационные крооссовки c Maison Mihara Yasuhiro. У меня есть все пары, и я ношу их на регулярной основе.

— За последние 10 лет коллаборации перестали быть чем‑то особенным. Они выходят чуть ли не каждую неделю. И в большинстве случаев это просто скучные релизы, коллаборации ради коллаборации. Ваш бренд не злоупотребляет этим. Складывается ощущение, что Найджел Кабурн очень серьезно относится к совместной работе. Как вы выбираете бренды?



— В общем-то, бренды сами приходят ко мне. Мы же, очевидно, выбираем тех, с кем хотели бы поработать. Один из таких брендов — Element. Выбор пал в том числе из‑за моего большого интереса к спорту. В частности, скейтбординга. — Коллаборации с Element были довольно неожиданными. Как это произошло? Какова была ваша цель? — Первая причина, по которой я выбрал Element, — основатель бренда и его семья. Они были членами американской армии, а также увлекались охотой и рыбалкой. Кроме того, у меня есть прямой контакт в Element — Рей Готье, с которым мы работали в прошлом. Сотрудничать с ним было настоящим удовольствием. Целью коллаборации было привлечь к моему бренду более молодую аудиторию.

— C каким брендом или дизайнером вы бы еще хотели поработать?

— C.P. Company. — В вашем инстаграме часто появляются фотографии вашего племянника. Вы пробовали приобщить его к своему делу? К работе с вещами?



— А он уже это делает и даже приходит в офис. Он любит винтаж, и ему действительно нравится то, чем мы занимаемся. — Какие у вас планы на обозримое будущее?



— Главное — просто выжить и внести важные улучшения ради будущего нашего бренда.